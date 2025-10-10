Thề rằng ai dọn nhà đúng cách này: Tài lộc tự chui vào két, âm khí bay sạch không sót mảnh nào

Trong quan niệm phong thuỷ Á Đông, ngôi nhà không chỉ là nơi che nắng che mưa, mà còn là “vỏ bọc năng lượng” của mỗi người. Nhà sạch, năng lượng tốt thì người ở trong đó cũng khoẻ mạnh, hanh thông. Nhưng nếu dọn dẹp sai cách, dù có lau chùi cật lực thì tài lộc vẫn chẳng chịu ghé thăm. Dưới đây là các nguyên tắc dọn nhà chuẩn phong thuỷ, được coi là bí quyết ngầm giúp vận khí hanh thông, tiền tài tự tìm đến.

1. Dọn theo thứ tự: từ cao xuống thấp, từ trong ra ngoài

Rất nhiều người mắc sai lầm khi dọn nhà ngẫu hứng, lau chỗ này một chút, quét chỗ kia một tí, cuối cùng bụi vẫn bay tứ tung. Theo phong thuỷ, cách làm này khiến tà khí không được quét sạch hoàn toàn, mà chỉ di chuyển từ góc này sang góc khác.

Nguyên tắc đúng là dọn từ trần nhà xuống sàn, từ phòng trong ra cửa chính. Việc này không chỉ giúp loại bỏ bụi bẩn triệt để, mà còn tượng trưng cho việc đuổi năng lượng xấu ra khỏi nhà, mở đường cho vận may và sinh khí mới tràn vào. Đặc biệt, khi dọn tới cửa chính, nơi được coi là miệng nhà, bạn nên lau kỹ khung cửa và tay nắm. Đây là khu vực thu hút tài khí đầu tiên, nếu để bụi bẩn bám lâu ngày sẽ khiến vận may bị chặn lại ngay từ ngưỡng cửa.

2. Giữ 3 khu vực này luôn sạch bóng: bếp – phòng khách – nhà vệ sinh

Theo các chuyên gia phong thuỷ, đây là tam trụ năng lượng của mỗi ngôi nhà. Phòng khách đại diện cho danh tiếng, quan hệ xã hội; bếp tượng trưng cho tài lộc, của cải; còn nhà vệ sinh là nơi “xả trọc nạp thanh”. Nếu một trong ba khu vực này bị bừa bộn, ẩm mốc hay tối tăm, dòng năng lượng trong nhà sẽ bị nghẽn, kéo theo vận khí của gia chủ cũng trượt dốc không phanh. Khi dọn bếp, nên chú ý lau sạch khu vực bếp nấu và bồn rửa, tránh để dầu mỡ, rác thực phẩm tồn đọng quá lâu.

Một mẹo nhỏ là đặt thêm lọ muối hoặc chanh cắt lát ở góc bếp. Theo dân gian, hai vật này có khả năng hấp thu năng lượng xấu, giúp không gian thanh lọc và giữ lộc ở lại. Phòng khách thì cần thoáng, sáng và gọn gàng. Tránh chất quá nhiều đồ trang trí hay để ghế sofa quay lưng ra cửa, vì điều đó được xem là “quay lưng lại với cơ hội”. Riêng với nhà vệ sinh, hãy giữ cho không khí luôn khô ráo và thông thoáng.

3. Dọn nhà vào đúng thời điểm vàng – vận khí nhân đôi

Không phải lúc nào dọn cũng được, bởi trong phong thuỷ, thời điểm dọn dẹp cũng ảnh hưởng mạnh đến dòng năng lượng trong nhà. Người xưa quan niệm nên dọn nhà vào buổi sáng, nhất là khi có nắng nhẹ, lúc dương khí đang lên, năng lượng tích cực sẽ dễ dàng lan tỏa. Tránh dọn vào ban đêm hoặc lúc tâm trạng mệt mỏi, bực bội, vì khi đó dễ truyền năng lượng xấu vào không gian sống.

Đặc biệt, trước những dịp trọng đại như Tết, sinh nhật, khai trương hoặc khi cảm thấy cuộc sống trì trệ, làm ăn không thuận, việc dọn nhà kỹ lưỡng giống như một cách reset năng lượng. Bạn có thể mở hết cửa sổ, đốt chút hương trầm, bật nhạc nhẹ – những hành động tưởng đơn giản nhưng lại có tác dụng kích hoạt nguồn khí mới, giúp căn nhà sáng bừng sức sống.

4. Thanh lọc không gian bằng âm thanh và mùi hương

Không ít người chỉ chú trọng lau chùi vật lý mà quên mất “vệ sinh tinh thần” cho ngôi nhà. Sau khi dọn xong, bạn nên mở nhạc nhẹ, rung chuông gió hoặc bật tiếng nước chảy nhỏ trong phong thuỷ, đây là những âm thanh kích hoạt vận khí, giúp khí lưu thông và đánh thức may mắn. Ngoài ra, mùi hương cũng đóng vai trò lớn. Một căn nhà thơm tho, dễ chịu sẽ thu hút năng lượng tích cực hơn hẳn. Bạn có thể dùng tinh dầu sả chanh, oải hương hay trầm hương – những mùi được cho là giúp an thần, trấn khí và tăng cường tài vận. Mùi hương lan toả khắp nơi không chỉ khiến tinh thần thư thái mà còn khiến “vận” nhà nhẹ nhõm, hanh thông hơn.

5. Dọn nhà là dọn cả tâm thế

Nhiều người chỉ xem việc dọn dẹp là nghĩa vụ, nhưng thật ra đó là một nghi thức thanh lọc chính mình. Khi bạn dọn với tâm thế tích cực, biết ơn, mọi thứ trong nhà, từ chiếc bàn, tấm rèm đến chén đĩa đều hấp thụ năng lượng đó. Càng dọn kỹ, bạn càng thấy lòng nhẹ hơn, tinh thần sáng suốt hơn. Và chính lúc đó, tài lộc, bình an cũng tìm đến một cách tự nhiên, như thể căn nhà vừa được mở khoá một cánh cổng mới cho vận may tràn vào.