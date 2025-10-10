Trong hai năm tới muốn mua nhà đừng quên “7 chữ vàng”: Mua cũ - Mua lớn - Đừng mua ba

Chính vì vậy, trong hai năm tới, hãy ghi nhớ “7 chữ vàng” này khi mua nhà: “Mua cũ - Mua lớn - Đừng mua ba”. Đó không phải khẩu hiệu suông mà là kinh nghiệm xương máu của hàng nghìn người mua nhà.

1. Mua “cũ” - nhà có sẵn, nhìn tận mắt, rủi ro thấp

Nhìn thấy - nhận ngay

Ưu điểm lớn nhất của nhà có sẵn hoặc đã qua sử dụng là “trăm nghe không bằng một thấy”. Bạn được xem toàn bộ kết cấu, bố cục, ánh sáng, thông gió… thay vì chỉ nhìn brochure.

Rủi ro thấp

Hai năm qua, nhiều dự án bán trước bị chậm tiến độ, thậm chí đình trệ do chủ đầu tư phá sản. Người mua vừa trả tiền vừa “ôm” nợ ngân hàng, không thể nhận nhà. Nhà có sẵn hoặc đã hoàn thiện giúp bạn tránh rủi ro công trình dang dở, chậm bàn giao.

Chủ động thời điểm nhận nhà

Nhà đã hoàn thiện, bạn có thể nhận bàn giao ngay khi thanh toán, dọn vào ở ngay, không mất thêm chi phí thuê nhà chờ đợi như mua dự án bán trước.

2. Mua “lớn” - mua một lần, sống thoải mái lâu dài

Không gian sống rộng rãi, thoải mái

Nếu điều kiện tài chính cho phép, mua căn hộ lớn ngay từ đầu giúp cuộc sống dễ chịu hơn hẳn. Sau một thời gian, đồ đạc nhiều lên, không gian nhỏ càng chật chội.

Tiềm năng tăng giá và thanh khoản cao hơn

Nhu cầu cải thiện nhà ở ngày càng tăng. Nhà diện tích lớn có giá trị bán lại cao hơn nhà nhỏ, trong khi nhà nhỏ dễ mất giá.

Gia đình tăng mà không phải đổi nhà

Nhiều người mua căn hộ nhỏ, vài năm sinh con lại phải chuyển đi. Nhà lớn ngay từ đầu giúp giải quyết nhu cầu dài hạn cho cả người già lẫn trẻ nhỏ, tránh cảnh “đổi nhà liên tục”.

3. “Đừng mua ba” - tránh 3 loại nhà rủi ro cao

Không mua nhà cũ, xuống cấp, nhỏ hẹp

Trước đây, nhà cũ nhỏ hẹp tăng giá nhờ lợi thế trường học. Nay nguồn lực giáo dục phân tán, bất lợi của nhà trên 20 năm tuổi lộ rõ: chi phí bảo trì cao, tường mạch điện xuống cấp, cống dễ tắc, hàng xóm chủ yếu người già, khó giao tiếp.

Không mua căn hộ kiểu “chung cư mini”

Diện tích nhỏ, sinh hoạt buồn tẻ, phí điện nước cao, dân cư phức tạp, tiếng ồn và vệ sinh kém, tính thanh khoản thấp. Dù ở hay đầu tư, khả năng lỗ cao.

Không mua nhà xây dựng trái phép

Những công trình xây dựng trái phép có thể bị cưỡng chế phá dỡ, thiệt hại không được bồi thường. Nhiều người đã mất trắng vì mua phải nhà mở rộng, cải tạo không giấy phép.

Kết luận: Đừng chạy theo xu hướng, hãy mua bằng cái đầu tỉnh táo

Ngày nay có vô số lựa chọn nhà ở. Trong hai năm tới, nếu định mua nhà, hãy khắc sâu “7 chữ vàng”: Mua cũ - Mua lớn - Đừng mua ba. Đó là cách giúp bạn bảo toàn tiền bạc, sống thoải mái lâu dài và tránh những rủi ro đáng tiếc.