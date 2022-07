Cardi B, Shawn Mendes và loạt sao Âu Mỹ đình đám đích thực là fan của BTS

Có thể nói ở thời điểm hiện tại, BTS chính là nhóm nhạc Kpop nổi tiếng nhất trên thế giới và có sức ảnh hưởng toàn cầu mạnh mẽ nhất. Với lực lượng fan hùng hậu trải dài khắp địa cầu, cùng với đó là loạt thành tích mang tầm cỡ quốc tế, BTS từ lâu đã trở thành "idol của các idol". 7 chàng trai "chống đạn thiếu niên đoàn" không chỉ là hình mẫu của loạt nghệ sĩ Kpop. mà họ còn là "thần tượng" của nhiều ngôi sao US-UK đình đám. Dưới đây là một số nghệ sĩ US-UK từng công khai thổ lộ tình cảm và còn ngỏ ý hợp tác với nhóm nam nhà HYBE.

(Ảnh: HYBE Labels)

Lizzo

Tuy Lizzo từng khiến cộng đồng ARMY (tên fandom của BTS) tức giận khi đùa cợt khiếm nhã về BTS, thế nhưng không thể phủ nhận nữ rapper người Mỹ đình đám vẫn là một fan thực thụ của nhóm.

Lizzo cover ca khúc Butter của BTS (Clip: YouTube BBC Radio)

Năm 2019, sau khi tranh cãi đùa cợt của Lizzy nổ ra, cô nàng vẫn cùng 4 thành viên của BTS đến dự concert của Harry Styles. 4 thành viên đã chia sẻ một đoạn video hát theo ca khúc Falling trong buổi concert, Lizzo đã chia sẻ lại bài đăng này của BTS cùng những bức ảnh cô nàng chụp chung với Jimin và V, gắn hashtag "VMINZZO". Nữ rapper người Mỹ trước đây cùng từng mặc một chiếc áo có chữ "VMIN" khi đang cover bài hát Butter của BTS trên show Live Lounge của đài BBC Radio 1.

Lizzo cùng các thành viên BTS trong concert của Harry Styles (Ảnh: Twitter Lizzo)

Ngày 6/7 vừa qua, Lizzo vừa đăng tải một đoạn clip lên Tiktok. Trong clip, cô nàng đang đùa giỡn với một chậu cây nhưng điều khiến người hâm mộ chú ý hơn cả là ca khúc Magic Shop của BTS được nữ rapper sử dụng làm nhạc nền. Đây là ca khúc b-side được phát hành cách đây 4 năm, chứng tỏ cô nàng là một fan rất chăm chỉ stream nhạc mới lẫn cũ của BTS. Đoạn clip thu về 2.8 triệu lượt xem và 469 nghìn lượt thích trên Tiktok.

Lizzo không chỉ là một ARMY thực thụ mà còn là một người bạn khi PR cho ca khúc MORE của J-Hope (Ảnh: Instagram Lizzo)

Cardi B

Là host của American Music Awards 2021, Cardi B từng khiến cộng đồng ARMY toàn cầu vô cùng thích thú khi giới thiệu màn xuất hiện của BTS theo cách siêu hài hước và "lầy lội".

Nữ rapper tỏ ra rất phấn khích khi giới thiệu sân khấu kết hợp giữa Coldplay và BTS với bản hit #1 Billboard Hot 100 - My Universe: "Bình tĩnh nè, tui không muốn phát điên lên đâu. Nhưng mà sân khấu tiếp theo sẽ rất ư là hoành tráng luôn. Chúng ta có nhóm nhạc 'đỉnh' nhất thế giới, lần đầu tiên trình diễn cùng nhau. Hãy cùng đón chào Coldplay và BTS".

Cardi B giới thiệu sân khấu My Universe kết hợp giữa Coldplay và BTS (Clip: YouTube ABC)

Màn giới thiệu sẽ không có gì đáng nói khi cô nàng không bỗng dưng hóa… fangirl cuồng nhiệt, cô hô tên của Coldplay và BTS một cách vô cùng... kích động, thậm chí còn giật nảy người, khua chân múa tay khiến khán giả bên dưới không khỏi ôm bụng cười.

Cardi B bỗng hóa fan cuồng khi giới thiệu sân khấu kết hợp của BTS

Theo lời Cardi B từng kể, con gái nhỏ của cô rất hâm mộ BTS, cứ mỗi lần cô bé đòi mở nhạc là nữ rapper biết con gái mình muốn nghe nhạc của nhóm. Trước đây nữ rapper đã từng chia sẻ với fan về màn hợp tác với BTS, thậm chí họ đã thu âm xong, tuy nhiên do trùng lịch comeback nên cả hai vẫn chưa có cơ hội phát hành sản phẩm đó.

Hi vọng trong tương lai, người hâm mộ sẽ sớm được nghe sản phẩm kết hợp giữa Cardi B và BTS (Ảnh: Twitter Cardi B)

Shawn Mendes

BTS và Shawn Mendes từng có cơ hội gặp nhau tại hậu trường lễ trao giải American Music Awards vào tháng 11/2017. Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, Shawn Mendes từng xuýt xoa về vẻ đẹp của các chàng trai "chống đạn thiếu niên đoàn: "Họ thực sự rất ngọt ngào. Chắc họ là những chàng trai đẹp nhất mà tôi từng gặp. Tôi không thể nghĩ là có người lại đẹp đến như vậy".

Shawn Mendes và BTS từng có cơ hội gặp gỡ tại American Music Awards 2017 (Ảnh: Twitter)

Ngôi sao người Canada không quên chia sẻ suy nghĩ về màn trình diễn của BTS tại American Music Awards 2017: "Sân khấu của họ thực sự tuyệt vời. Tôi đã xem lại video của họ mấy trăm lần luôn. Tôi cảm giác nó giống một bộ phim phải quay đi quay lại cả ngàn lần để đạt đến sự hoàn hảo, nhưng họ lại thực hiện thành công chỉ trong một lần trên sóng truyền hình trực tiếp."

Sân khấu DNA của BTS tại American Music Awards 2017 (Clip: YouTube Kookies And Cream)

Khi được hỏi về mong muốn hợp tác với BTS nếu có cơ hội, Shawn lập tức đồng ý mà không hề do dự: "Tất nhiên rồi, tôi rất hân hạnh nếu có thể, và tôi nghĩ nó sẽ rất tuyệt".

Halsey

Trước khi hợp tác với BTS trong Boy With Luv, Helsey vốn đã là một fangirl chính hiệu của nhóm. Cô nàng lần đầu gặp BTS tại lễ trao giải Billboard Music Awards 2017. Cô tỏ ra rất phấn khích và không ngại ngần nhận xét: "Họ là những chàng trai ngầu nhất!"

Halsey và BTS tại lễ trao giải Billboard Music Awards 2017 (Ảnh: Twitter)

Tình cờ sau đó cô nàng có buổi biểu diễn tại Seoul và nhân cơ hội này, cô đã gặp BTS lần nữa và nói: "Không đời nào tôi lại đến Seoul mà không gặp các chàng trai này!". Cả hai đã có khoảng thời gian rất vui vẻ với nhau. Các chàng trai đã tặng Halsey nhiều món quà và cô hí hửng khoe ngay trên Instagram.

Cũng trong ngày hôm đó, Halsey còn kỉ niệm tình bạn hai năm với BTS bằng việc chia sẻ trên Twitter rằng cô nàng thật may mắn khi biết họ và họ đã thực sự truyền rất nhiều cảm hứng cho cô.

Bài đăng Halsey kỉ niệm 2 năm tình bạn với BTS: "Chúng tôi làm bạn được 2 năm rồi! Tôi thật may mắn khi được biết đến họ và họ truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều" (Ảnh: Twitter Halsey)

Chủ nhân bản hit Without Me là một fangirl thực thụ của BTS đến nỗi, nhiều fan của Halsey rỉ tai nhau rằng, nếu muốn được Halsey trả lời bình luận thì cứ nói là hâm mộ BTS. Phương pháp này có vẻ rất hữu hiệu, bằng chứng là một người hâm mộ đã bình luận trên Twitter của Halsey: "Em thích BTS lắm!", ngay lập tức nữ ca sĩ đã phản hồi với thái độ vô cùng phấn khích: "Chị cũng vậy!!!".

Zedd

Tháng 11/2017, DJ hàng đầu thế giới - Zedd và BTS đã thổ lộ tình cảm mến mộ mà cả 2 dành cho nhau. Khi biết BTS là một fan hâm mộ của mình qua một bài đăng trên trang Twitter chính thức của nhóm, Zedd cũng đã chứng tỏ anh chàng là một ARMY thực thụ.

Lời đồng ý hợp tác vô cùng thân thiện của Zedd gửi đến BTS (Ảnh: Twitter Zedd)

Cụ thể, anh chàng đã phản hồi lại dòng tweet này của BTS với nội dung: "Xin chào các chàng trai. Tôi nghe nói các bạn muốn hợp tác với tôi. Vậy thì hãy cùng hợp tác nhé". Ngay sau đó, BTS cũng đã nhanh chóng đáp lại: "Hợp tác thôi nào". Chưa rõ khi nào ca khúc hợp tác này sẽ được phát hành, nhưng chắc chắn đây sẽ là bom tấn đáng mong đợi bởi sự kết hợp giữa một nhóm nam và một DJ hàng đầu thế giới.

Hi vọng người hâm mộ sẽ sớm được nghe sản phẩm hợp tác giữa Zedd và BTS (Ảnh: Twitter)

Troye Sivan

BTS là một fan hâm mộ của Troye Sivan và nhóm từng chọn anh chàng là một trong những nghệ sĩ mà họ muốn làm việc trong tương lai nhất. Biết được điều này thông qua một bài đăng trên Twitter, Troyes Sivan từng chia sẻ lại bài viết cùng dòng chữ "thả thính": "Hello (Xin chào)". Anh còn nhắc tên tài khoản Twitter chính thức của BTS khiến fan không khỏi thích thú.

Troye gửi lời chào đến BTS (Ảnh: Twitter Troye Sivan)

Giọng ca Angel Baby còn từng dành lời khen "có cánh" cho 7 chàng trai nhà HYBE: "Tôi luôn tràn ngập cảm hứng khi xem các MV của BTS. Không biết sau này liệu có nghệ sĩ nhạc pop nào có thể làm MV với những bước nhảy mạnh mẽ, cuốn hút như họ không nữa."

Fifth Harmony

Nhóm nhạc nữ người Mỹ nổi tiếng Fifth Harmony với bản hit 2.5 tỷ view Work From Home cũng là một fan chính hiệu của BTS. Năm 2017, Fifth Harmony đã có một buổi giao lưu cùng fan, tại đây, các cô gái người Mỹ đã được một người hâm mộ hỏi về suy nghĩ của họ với nhóm nhạc BTS.

Thành viên Ally bày tỏ: "BTS thật tuyệt vời, họ siêu dễ thương và vô cùng tài năng. Nhóm đang dần thống trị cả thế giới!".

"Các fan Kpop và fan của BTS hãy cố lên", Lauren nói thêm.

"Kpop xứng đáng có được sự công nhận đó", thành viên Dinah nhận xét.

Ally còn chia sẻ thêm: "Chúng tôi rất muốn gặp và hợp tác cùng BTS"

Tuy Fifth Harmony đã tan rã nhưng việc các cô nàng là fan của BTS vẫn luôn khiến các ARMY vô cùng tự hào (Ảnh: Twitter)

Ảnh: Twitter, Clip: YouTube

