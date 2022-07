Jungkook (BTS) và Charlie Puth ra mắt ấn tượng trên bảng xếp hạng Billboard

Mới đây, "Left and Right" ca khúc hợp tác giữa Jungkook (BTS) và Charlie Puth đã "hạ cánh" ở vị trí thứ 22 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Thành tích này cũng đánh dấu màn ra mắt cao nhất của ca khúc trên bảng xếp hạng tuần này.

Ngoài việc lọt vào top 22 của Hot 100, "Left and Right" cũng là ca khúc bán chạy nhất trong tuần này.

Trên bảng xếp hạng Global Excl và Global 200, "Left and Right" lần lượt xếp vị trí thứ 2 và 5. Điều này liên kết kỷ lục của BTS về kỷ lục solo có thứ hạng cao nhất trên cả hai bảng xếp hạng và đánh dấu thứ hạng cao nhất cho một thành viên BTS trong vai trò chính.

Thành tích trên Global Excl đánh dấu lần đầu tiên Charlie Puth lọt top 10 bảng xếp hạng này. Trong khi đó, đây là kỷ lục thứ 2 trong sự nghiệp solo của "em út" BTS. Trước đó, thành viên Suga (BTS) cũng đạt thành tích tương tự khi kết hợp cùng PSY với ca khúc "That that".

Với 72,6 triệu lượt phát trực tuyến trên toàn thế giới, "Left and Right" xếp vị trí thứ 5 trên Global 200, ghi nhận thứ hạng đầu tiên trong top 10 cho cả Jungkook và Charlie Puth. Mục khác duy nhất cao như vậy trên Global 200 của một thành viên BTS là "That That" của Suga và PSY, cũng đứng ở vị trí thứ 5 vào tháng 5 vừa qua.

Ngay sau khi phát hành, "Left and Right" đã càn quét các bảng xếp hạng iTunes trên toàn cầu, ca khúc đã xuất hiện lần đầu tiên trên một số bảng xếp hạng âm nhạc của Vương quốc Anh.