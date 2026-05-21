Nhiều người vẫn nghĩ ung thư là căn bệnh của sự xa xỉ hay buông thả quá độ. Phải là người hút thuốc vô độ, uống rượu thâu đêm suốt sáng, hoặc sở hữu gen di truyền xấu thì tế bào ác tính mới tìm đến. Thế nhưng, thực tế lâm sàng tại các bệnh viện lại phơi bày một sự thật hoàn toàn trái ngược. Có những ca bệnh ung thư xuất hiện chỉ vì những thói quen nhỏ bé rất đời thường, tưởng vô hại hoặc thậm chí là tốt.

Một cặp vợ chồng khoảng 50 tuổi tại Hàng Châu (Chiết Giang, Trung Quốc) cũng chỉ vì tiết liệm sai cách mà cùng nhận "bản án" ung thư dạ dày. Thậm chí, đại tràng cũng có những tổn thương tiền ung thư.

"Bản án" ung thư giáng xuống hai vợ chồng cùng lúc

Đầu năm nay, ông Trương bắt đầu cảm thấy vùng bụng trên xuất hiện những cơn đau âm ỉ, kèm theo tình trạng đầy hơi liên tục và ăn uống không ngon miệng. Nghĩ rằng đây chỉ là chứng đau dạ dày thông thường của tuổi già, ông tự ra hiệu thuốc mua vài liều uống qua ngày. Chẳng ngờ vài tuần sau, người vợ đầu ấp tay gối của ông cũng xuất hiện các triệu chứng tương tự, từ cảm giác buồn nôn, chán ăn cho đến sụt cân nhẹ.

Sự trùng hợp kỳ lạ này khiến cả hai không khỏi bất an. Sau nhiều lần con cái thúc giục, hai ông bà mới chịu dắt nhau đến bệnh viện để nội soi dạ dày. Kết quả trả về khiến cả gia đình như chết lặng: Cả hai vợ chồng đều bị chẩn đoán mắc ung thư dạ dày giai đoạn sớm. Thậm chí, trực tràng của một trong hai người họ cũng có những tổn thương tiền ung thư.

Đối diện với sự hoang mang của gia đình, các bác sĩ khẳng định trường hợp ung thư này hoàn toàn không lây nhiễm giữa vợ chồng. Tuy nhiên, việc cùng chung sống dưới một mái nhà suốt hàng chục năm, chia sẻ chung một chế độ ăn uống và các thói quen sinh hoạt lại chính là sợi dây vô hình khiến họ phải đối mặt với nguy cơ bệnh tật y hệt nhau. Người con gái đi học xa nhà từ sớm, ít ăn cơm cùng gia đình tuy thiệt thòi về tình cảm nhưng trong cái rủi lại có cái may khi thoát được căn bệnh ung thư được nuôi lớn từ chính mâm cơm hàng ngày.

Thủ phạm "trốn" trong chiếc tủ lạnh quen thuộc

Khi đi sâu vào khai thác bệnh sử, các bác sĩ đã tìm ra nguyên nhân cốt lõi dẫn đến bi kịch này. Suốt nhiều năm qua, hai vợ chồng duy trì một lối sống cực kỳ tiết kiệm. Họ cũng được nhiểù người khen ngợi vì đức tính tiết kiệm, chăm chỉ. Thế nhưng, tiết kiệm mà không đúng lúc, đúng chỗ hay quá độ thì có thể phản tác dụng, thành "liều thuốc độc" cho sức khỏe.

Trong căn bếp của cặp vợ chồng này, khái niệm "vứt bỏ thức ăn" gần như không tồn tại. Thức ăn thừa từ hôm trước luôn được cất kỹ để bữa sau ăn tiếp, có những món được hâm đi hâm lại đến cả tuần, những món ăn không hết được cấp đông cả tháng. Rồi những cây rau hơi úa màu, quả trái cây dập mốc nhẹ một góc, hay những nhu yếu phẩm hết hạn chưa baop lâu đều được vợ chồng này cẩn thận bảo quản trong tủ lạnh để ăn dần.

Trong suy nghĩ của cặp vợ chồng này, đó là sự vun vén, chắt bóp đáng tự hào cho gia đình. Nhưng họ không ngờ rằng, chính sự tiết kiệm mù quáng ấy lại đang âm thầm tàn phá niêm mạc dạ dày từng ngày, hành hạ hệ tiêu hóa và có thể cướp đi sức khỏe, cắt ngắn tuổi thọ của chính họ.

Theo phân tích của các chuyên gia y tế, các loại thức ăn để lâu (đặc biệt là rau xanh, đồ kho, thịt cá đã nấu chín) sẽ sản sinh ra một hàm lượng nitrit rất lớn. Khi đi vào dạ dày, nitrit kết hợp với các sản phẩm phân hủy protein sẽ chuyển hóa thành nitrosamine. Đây là một chất cực độc được WHO xếp vào nhóm gây ung thư hàng đầu. Quá trình biến đổi tế bào này diễn ra cực kỳ âm thầm. Niêm mạc dạ dày bị kích thích liên tục, chuyển sang viêm mạn tính rồi tiến triển thành ác tính mà người bệnh không hề có cảm giác rõ ràng.

5 kiểu tiết kiệm gây ung thư nhưng rất nhiều gia đình Việt đang làm

Không chỉ có thói quen ăn đồ thừa, thông qua câu chuyện của cặp vợ chồng này, các bác sĩ cảnh báo có 5 kiểu tiết kiệm phổ biến nhưng độc hại, "tiếp tay" cho ung thư:

1. Ăn thực phẩm mốc hoặc gần hỏng

Khi thấy một ổ bánh mì hay củ khoai bị mốc một đầu, nhiều người có thói quen cắt bỏ phần hỏng và ăn tiếp phần còn lại. Thực tế, mạng lưới độc tố nấm mốc đã lan rộng ra toàn bộ thực phẩm mà mắt thường không thể nhìn thấy. Trong đó, độc tố aflatoxin sản sinh từ nấm mốc là chất gây ung thư cực mạnh, liên quan trực tiếp đến ung thư gan và hệ tiêu hóa.

2. Dùng dầu ăn chiên đi chiên lại nhiều lần

Việc giữ lại dầu cũ để tiết kiệm tiền sẽ vô tình nạp vào cơ thể hàng tá chất oxy hóa độc hại như benzopyrene hay acrylamide được sinh ra sau quá trình đun nấu ở nhiệt độ cao. Các hợp chất này tích tụ lâu dài sẽ phá hủy cấu trúc tế bào và kích hoạt mầm mống ung thư.

3. Tiếc tiền điện nên không dùng hoặc không bật máy hút mùi

Khói dầu phát tán trong quá trình chiên xào chứa rất nhiều hợp chất độc hại cho đường hô hấp. Việc thường xuyên hít phải luồng khói này trong không gian kín của căn bếp chính là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư phổi ở phụ nữ, ngay cả khi họ không hề hút thuốc lá.

4. Tiết kiệm tiền mua thực phẩm tươi mới

Thói quen săn lùng rau củ dập úng, thịt cá giảm giá sâu do để lâu ngày hoặc thực phẩm cận date để "đỡ lãng phí" thực chất là một sai lầm. Thực phẩm kém tươi là môi trường hoàn hảo cho vi khuẩn và độc tố sinh sôi. Đáng sợ là những độc tố này không hề bị tiêu hủy hoàn toàn ngay cả khi bạn đun nấu lại ở nhiệt độ cao, khiến gan và dạ dày phải gồng mình gánh chịu áp lực thải độc khủng khiếp.

5. Tiết kiệm tiền khám sức khỏe định kỳ

Đây chính là kiểu tiết kiệm nguy hiểm nhất. Ung thư dạ dày giai đoạn đầu thường không có biểu hiện rõ ràng hoặc chỉ mơ hồ như đầy bụng, khó tiêu. Nhiều người vì tiếc tiền nội soi nên chỉ chịu đi khám khi cơ thể đã suy kiệt, đau đớn dữ dội hoặc nôn ra máu, lúc này cơ hội cứu chữa đã trôi qua tầm tay.

Nguồn và ảnh: Siuchuan Daily News, EBC, China Health