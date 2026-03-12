Cặp vợ chồng chi hơn 10,2 tỷ đồng mua mảnh đất 151.757m2 để nghỉ hưu: “Chúng tôi chấp nhận vay thế chấp trong 30 năm”

Mùa xuân năm 2024, Sophie Hilaire Goldie (37 tuổi) và chồng là Rocky Goldie (50 tuổi), 2 cựu quân nhân Mỹ, quyết định mua một khu trang trại rộng 37,5 mẫu Anh ( tương đương 151.757 m²) tại bang Kentucky với giá 390.000 USD (hơn 10,2 tỷ đồng). Bất động sản này đã xuống cấp và cần cải tạo đáng kể, song với họ, đây chính là nền móng cho “ngôi nhà gắn bó trọn đời”.

Sau đó, hai vợ chồng Goldie dành phần lớn thời gian, công sức và kỹ năng để cải tạo khu đất theo mô hình tự cung tự cấp. Kế hoạch của họ bao gồm nuôi gà, xây dựng trang trại dê sữa và phát triển một thương hiệu chăm sóc da lấy cảm hứng từ thiên nhiên.

“Chúng tôi sẽ không rời khỏi nơi này. Ngay cả việc nghĩ đến chuyện chuyển đi cũng không tồn tại trong suy nghĩ của chúng tôi. Tôi không có ý định rời đi,” Sophie chia sẻ.

Quyết định mua đất lập nghiệp

Ngay từ những ngày đầu hẹn hò, Sophie và Rocky đã cùng tham gia các dự án xây dựng nhỏ. Sophie từng sống 2 năm trong chiếc xe van Sprinter trước khi cải tạo một nhà kho thành căn “tiny house”. Sau chuyến du lịch xuyên Đông Nam Á trở về, Rocky đề xuất tìm kiếm một nơi ở ổn định. Hai người bắt đầu tìm kiếm trên các nền tảng bất động sản, ưu tiên những khu đất nông thôn có diện tích tối thiểu 10 mẫu Anh và mang yếu tố lịch sử.

Thông qua một môi giới địa phương, họ tìm thấy khu đất bị bỏ hoang tại Kentucky. Bất động sản bao gồm 2 căn nhà gỗ xây từ những năm 1840, một ngôi nhà chính rộng khoảng 204m² với 4 phòng ngủ, một cabin nhỏ riêng biệt, 2 nhà kho cùng toàn bộ khu đất rộng 37,5 mẫu Anh.

Cặp đôi ký hợp đồng vay thế chấp 30 năm với khoản thanh toán tối thiểu 1.790 USD/tháng (hơn 47 triệu đồng), nhưng đặt mục tiêu trả hết nợ trong vòng 5 năm.

Xây dựng cuộc sống mới từ mô hình tự cung tự cấp

Song song với việc cải tạo trang trại, Sophie đã thành lập thương hiệu chăm sóc da mang tên Seoul + Soil, lấy cảm hứng từ lối sống gần gũi thiên nhiên tại nơi ở mới. Đây được xem là một phần trong kế hoạch lớn hơn nhằm đạt mức tự chủ từ 85% đến 90% nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Với họ, mô hình “homesteading” - tự sản xuất thực phẩm và giảm phụ thuộc vào hệ thống tiêu dùng - không chỉ là lựa chọn phong cách sống mà còn là chiến lược tài chính dài hạn.

Gia đình Goldie tin rằng việc sở hữu khu đất lớn với hạ tầng sẵn có giúp họ giảm đáng kể chi phí nhà ở trong tương lai. Ngoài nguồn thu từ doanh nghiệp chăm sóc da, họ còn dự định tạo thêm thu nhập thông qua việc bán nông sản, tổ chức các lớp trải nghiệm và phát triển mô hình du lịch nông trại.

Quan trọng hơn, cuộc sống tự cung tự cấp với vật nuôi, vườn trồng và các giải pháp năng lượng tái tạo giúp họ tăng khả năng chống chịu trước lạm phát, biến động kinh tế hay nguy cơ mất việc làm. Đối với Sophie, hành trình này không chỉ là thay đổi nơi ở mà còn là cách định nghĩa lại cuộc sống.

“Tôi chưa từng hào hứng với điều gì đến thế. Không có gì mang tinh thần khởi nghiệp hơn việc tự tạo ra cuộc đời của chính mình,” cô nói.

Dù thừa nhận quỹ thời gian phía trước không còn quá dài, cặp đôi vẫn muốn tận dụng từng năm để xây dựng cuộc sống mà họ thực sự mong muốn.

“Chúng tôi chỉ còn vài thập kỷ nữa, nhưng muốn làm những điều tương đương 200 năm cuộc đời. Mọi trải nghiệm trước đây đã đưa chúng tôi đến đây. Nhưng nếu được bắt đầu hành trình này từ tuổi 20 thì thật tuyệt”, Sophie chia sẻ.

(Theo RNZ)