Cặp vợ chồng 9X cùng nhiễm HPV, bác sĩ cảnh báo 3 thói quen sinh hoạt tưởng vô hại đang âm thầm bào mòn sức khỏe

Một cặp vợ chồng trẻ thuộc thế hệ 9X mới đây đã trải qua “cú sốc sức khỏe” tại bệnh viện. Người vợ nhập khoa sản phụ vì cảm thấy cơ thể bất thường và được chẩn đoán nhiễm vi rút u nhú ở người (HPV) nhóm nguy cơ cao . Trước khuyến cáo nghiêm túc của bác sĩ, người chồng cũng tiến hành xét nghiệm và kết quả cho thấy HPV dương tính .

Sau nhiều tháng điều trị toàn diện kết hợp điều chỉnh lối sống, kết quả tái khám gần đây cho thấy cả hai đã chuyển sang âm tính với HPV . Trường hợp này trở thành lời cảnh báo rõ ràng đối với công tác quản lý sức khỏe của các cặp đôi trẻ.

Bác sĩ Tiêu Thụ, chuyên khoa Sản phụ khoa ở Trung Quốc, cho biết HPV thực chất khá phổ biến ở nam và nữ trong độ tuổi sinh sản, lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc da và niêm mạc. Đáng lưu ý, nhiều nam giới nhiễm HPV không có triệu chứng , trở thành người mang vi rút tiềm ẩn.

“Nếu chỉ điều trị cho nữ giới mà nam giới không được kiểm tra và can thiệp, rất dễ xảy ra tình trạng lây nhiễm qua lại, còn gọi là ‘nhiễm ping-pong’, khiến bệnh dai dẳng và tái phát”, bác sĩ phân tích. Vì vậy, khi một người được chẩn đoán nhiễm HPV, điều trị đồng thời cho cả hai vợ chồng là bước quan trọng để cắt đứt chuỗi lây truyền và đảm bảo hiệu quả lâu dài. Chính nguyên tắc này đã giúp cặp đôi trên được chẩn đoán sớm, điều trị song song và đạt kết quả âm tính cùng lúc.

Bác sĩ chỉ ra “thủ phạm” phía sau

Qua khai thác bệnh sử, bác sĩ nhận định ngoài con đường lây truyền trực tiếp của vi rút, những thói quen sinh hoạt không lành mạnh chung của hai vợ chồng đã làm suy giảm hệ miễn dịch, tạo điều kiện cho HPV tồn tại kéo dài.

Thứ nhất là chế độ ăn uống và sinh hoạt thất thường. Cả hai thường xuyên ăn đồ ăn sẵn, uống rượu bia, thức khuya. Thực phẩm giao hàng nhanh thường nhiều dầu mỡ, nhiều muối nhưng thiếu dinh dưỡng cân đối, kết hợp với thiếu ngủ khiến hệ miễn dịch bị rối loạn, khả năng loại bỏ vi rút suy giảm rõ rệt.

Thứ hai là đời sống vợ chồng quá dày. Quan hệ tình dục với tần suất cao có thể gây những tổn thương vi thể ở niêm mạc đường sinh dục, vô tình mở “cánh cửa thuận lợi” cho HPV xâm nhập và lưu trú.

Thứ ba là lơ là vệ sinh cá nhân. Việc không chú trọng chăm sóc vùng kín, viêm âm đạo không được điều trị kịp thời, hệ vi sinh âm đạo mất cân bằng đều tạo môi trường thuận lợi cho vi rút tồn tại và phát triển tại chỗ.

Trường hợp này cho thấy, bảo vệ sức khỏe sinh sản không phải là trách nhiệm của riêng một người , mà cần sự hiểu biết và phối hợp từ cả hai phía. Trong khi theo đuổi chất lượng cuộc sống hiện đại, người trẻ cũng cần loại bỏ những thói quen làm suy yếu miễn dịch và hình thành quan niệm sức khỏe khoa học. Khi phát hiện bất thường, việc đi khám sớm, điều trị chuẩn mực và tuân thủ nguyên tắc “bạn đời cùng điều trị” chính là nền tảng để gìn giữ sức khỏe lâu dài cho cả gia đình.

Nguồn và ảnh: Sohu