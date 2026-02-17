Cấp cứu cho làn da bị cháy nắng khi du xuân phía Nam

Cháy nắng xảy ra khi da tiếp xúc trực tiếp với tia cực tím cường độ cao trong thời gian dài, làm tổn thương lớp biểu bì. Biểu hiện thường thấy là da đỏ, nóng rát, đau khi chạm vào, cảm giác căng tức, sau đó có thể sạm màu và bong tróc. Một số trường hợp nặng xuất hiện bóng nước, mất nước hoặc nhiễm trùng – tương đương bỏng da độ 2. Không chỉ gây khó chịu tức thời, việc phơi nắng lặp đi lặp lại còn thúc đẩy lão hóa da sớm, hình thành nếp nhăn, nám sạm và làm tăng nguy cơ ung thư da, đồng thời khiến các bệnh da do ánh nắng dễ bùng phát.

Theo bác sĩ, nguyên nhân khiến tình trạng cháy nắng dễ xảy ra trong dịp Tết chủ yếu xuất phát từ sự chủ quan. Thời tiết đầu năm thường mát hơn nên nhiều người không che chắn kỹ, không thoa kem chống nắng khi ra ngoài. Trong khi đó, các hoạt động du lịch, chụp ảnh, tham quan lễ hội lại khiến thời gian tiếp xúc ánh nắng kéo dài. Tia UV vẫn hoạt động mạnh ngay cả khi trời râm mát, âm thầm làm da mất nước, sạm màu và tổn thương.

Bác sĩ cảnh báo tiếp xúc với tia UV trong thời gian dài sẽ thúc đẩy lão hóa da sớm, hình thành nếp nhăn, nám sạm và làm tăng nguy cơ ung thư da (ảnh minh họa)

Không ít trường hợp sau kỳ nghỉ chỉ một đến hai tuần đã nhận thấy làn da xỉn màu, thô ráp, phải mất nhiều tháng chăm sóc mới phục hồi. Điều này cho thấy tác hại của ánh nắng không chỉ diễn ra tức thời mà còn kéo dài về sau.

Khi da có dấu hiệu cháy nắng, việc đầu tiên cần làm là ngưng ngay tiếp xúc với ánh nắng và đưa cơ thể vào nơi mát. Có thể làm dịu da bằng cách chườm mát nhẹ nhàng, sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm hoặc phục hồi da có tính chất làm dịu. Bổ sung nước bằng đường uống giúp cải thiện tình trạng mất nước nhẹ. Với trường hợp đỏ rát nhiều, đau hoặc viêm, người bệnh có thể cần dùng thuốc kháng viêm, giảm đau theo chỉ định của bác sĩ.

Nếu da xuất hiện nhiều bóng nước, đau rát dữ dội, kèm dấu hiệu mất nước hoặc nhiễm trùng, cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa da liễu để được thăm khám và điều trị. Việc tự ý xử lý tại nhà trong những trường hợp này có thể khiến tổn thương nặng hơn và tăng nguy cơ để lại sẹo hoặc rối loạn sắc tố.

Phòng ngừa cháy nắng vẫn là yếu tố quan trọng nhất để bảo vệ làn da trong những ngày du xuân. Bác sĩ khuyến cáo nên hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian tia UV mạnh nhất từ 10 giờ đến 16 giờ. Khi tham gia hoạt động ngoài trời, cần mặc áo dài tay, quần dài, đội nón rộng vành, đeo kính mát để giảm diện tích da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Kem chống nắng là “lá chắn” không thể thiếu. Nên chọn sản phẩm có SPF từ 30 trở lên, thoa đủ lượng trước khi ra ngoài ít nhất 20 phút và thoa lại sau mỗi hai giờ hoặc sau khi đổ mồ hôi, bơi lội. Ngay cả khi trời râm mát vẫn cần sử dụng kem chống nắng vì tia UV có thể xuyên qua mây. Trong một số trường hợp, có thể kết hợp thêm viên uống chống nắng theo tư vấn của bác sĩ.

Bên cạnh việc chống nắng, chăm sóc da đúng cách trong dịp Tết cũng đóng vai trò quan trọng. Nhiều người trang điểm liên tục nhưng tẩy trang không kỹ khiến lỗ chân lông bít tắc, da xỉn màu và dễ nổi mụn. Việc dưỡng ẩm đầy đủ sáng và tối giúp củng cố hàng rào bảo vệ da, hạn chế tác động từ môi trường.

Lối sống lành mạnh cũng góp phần giúp da khỏe hơn trong mùa lễ hội. Ngủ đủ giấc, uống nhiều nước, tăng cường rau xanh và trái cây, hạn chế đồ ngọt, dầu mỡ và rượu bia sẽ giúp da duy trì độ ẩm và phục hồi tốt hơn. Vận động nhẹ nhàng mỗi ngày giúp tuần hoàn máu dưới da tốt hơn, mang lại vẻ tươi tắn tự nhiên.

Du xuân là dịp để tận hưởng không khí đầu năm, nhưng làn da cũng cần được bảo vệ đúng cách. Chủ động phòng ngừa, xử trí sớm khi có dấu hiệu cháy nắng và duy trì thói quen chăm sóc da khoa học sẽ giúp mỗi người giữ được làn da khỏe mạnh, rạng rỡ suốt mùa lễ hội.