Cảnh giác với viêm gan siêu vi B - Nguyên nhân hàng đầu gây xơ gan, ung thư gan

Theo thống kê, Việt Nam hiện có hơn 8 triệu người mắc viêm gan siêu vi B mạn tính, mỗi năm ghi nhận khoảng 12.000 ca tử vong do các biến chứng như xơ gan và ung thư gan. Đây là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, gây gánh nặng lớn cho sức khỏe cộng đồng.

BSCKI. Nguyễn Thị Hoài Thu, Khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết, viêm gan siêu vi B là bệnh nhiễm trùng gan do virus HBV gây ra. Việt Nam nằm trong vùng dịch tễ lưu hành cao, với hơn 8% dân số nhiễm virus. "HBV là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến xơ gan và ung thư gan. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây tổn thương gan nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng" - bác sĩ Thu nhấn mạnh.

Virus viêm gan B lây truyền qua ba con đường chính: đường máu, quan hệ tình dục không an toàn và lây từ mẹ sang con. Tại Việt Nam, lây truyền từ mẹ sang con là phổ biến nhất. Đáng lưu ý, có tới 95-97% trẻ bị lây nhiễm sẽ tiến triển thành viêm gan B mạn tính, làm tăng nguy cơ biến chứng về sau.

Một trong những nguy hiểm lớn nhất của viêm gan siêu vi B là bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng trong thời gian dài. Các dấu hiệu như vàng da, vàng mắt, bụng báng, phù chân, sụt cân, mệt mỏi… thường chỉ xuất hiện khi bệnh đã ở giai đoạn nặng. Vì vậy, viêm gan B được ví như "kẻ giết người thầm lặng".

Hiện nay, viêm gan siêu vi B chưa thể điều trị khỏi hoàn toàn, nhưng có thể kiểm soát hiệu quả bằng thuốc kháng virus. Ở thể cấp tính (dưới 6 tháng), hơn 80% người lớn có khả năng tự đào thải virus. Với thể mạn tính, người bệnh thường phải điều trị duy trì lâu dài bằng các thuốc như TDF, TAF hoặc Entecavir để hạn chế tổn thương gan và giảm nguy cơ xơ gan, ung thư gan.

Về phòng ngừa, bác sĩ Thu khẳng định tiêm vaccine là biện pháp hiệu quả nhất, đặc biệt với trẻ sơ sinh và người chưa được tiêm phòng đầy đủ. Bên cạnh đó, cần đảm bảo an toàn truyền máu, không dùng chung kim tiêm, quan hệ tình dục an toàn và tránh tiếp xúc với máu, dịch tiết của người nhiễm virus.

Các chuyên gia khuyến cáo mỗi người nên tầm soát viêm gan siêu vi B ít nhất một lần trong đời, nhất là các nhóm nguy cơ cao như người có người thân mắc bệnh, nhân viên y tế, người có nhiều bạn tình. Khi phát hiện nhiễm virus, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được tư vấn, theo dõi và điều trị kịp thời, nhằm giảm thiểu biến chứng và bảo vệ sức khỏe lâu dài.