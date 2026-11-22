Bệnh nhân 66 tuổi mắc bệnh thận mạn hơn 10 năm bị viêm phổi, phù phổi cấp, suy hô hấp nặng, phải thở máy và lọc máu liên tục.

Ảnh: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị một bệnh nhân nam 66 tuổi, ở Hưng Yên, trong tình trạng suy hô hấp cấp nguy kịch trên nền bệnh thận mạn. Bệnh nhân phải đặt ống nội khí quản, thở máy và lọc máu liên tục.

Theo gia đình, khoảng hai ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện khó thở khi gắng sức, kèm ho nhẹ nhưng không sốt. Tối ngày 15/11, tình trạng khó thở đột ngột tăng nặng, người bệnh phải ngồi dậy để thở, sau đó tím tái và được đưa đến cơ sở y tế gần nhà. Rạng sáng ngày 16/11, bệnh nhân được chuyển viện trong tình trạng suy hô hấp nặng, phải thở máy.

Khi tiếp nhận tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ xác định người bệnh bị viêm phổi, phù phổi cấp, suy hô hấp cấp và đợt cấp suy thận trên nền bệnh thận mạn. Bệnh nhân còn mắc gout nhiều năm, tăng huyết áp và chưa từng phải lọc máu chu kỳ.

Kết quả xét nghiệm cho thấy kali máu tăng rất cao, ở mức 7,7 mmol/L, trong khi chỉ số bình thường khoảng 3,5–5,0 mmol/L. Độ pH máu chỉ 7,068, biểu hiện tình trạng nhiễm toan máu nặng. Bệnh nhân đồng thời thiếu máu nghiêm trọng, các chỉ số viêm tăng cao và tổn thương phổi lan tỏa hai bên.

Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ Khoa Cấp cứu triển khai hồi sức tích cực, duy trì thở máy, thiết lập đường truyền tĩnh mạch trung tâm và đặt catheter để lọc máu liên tục. Bệnh nhân được sử dụng kháng sinh theo chỉ định, theo dõi sát chức năng hô hấp, thận và các chỉ số điện giải.

Theo ghi nhận ngày 17/11, bệnh nhân vẫn trong tình trạng nặng, tiếp tục phải thở máy và điều trị hồi sức tích cực.

ThS.BSNT Nguyễn Đức Minh, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, ở người mắc bệnh thận mạn, khả năng đào thải nước và các chất chuyển hóa, điều hòa điện giải đã suy giảm. Khi xuất hiện nhiễm trùng hoặc chức năng thận đột ngột xấu đi, dịch có thể tích tụ trong phổi gây phù phổi cấp. Tình trạng này còn có thể đi kèm tăng kali máu, nhiễm toan chuyển hóa, ảnh hưởng đến hoạt động của tim và các cơ quan quan trọng.

Bác sĩ khuyến cáo người mắc bệnh thận mạn, đặc biệt là người cao tuổi và có nhiều bệnh nền, cần tái khám định kỳ, theo dõi chức năng thận và điện giải theo hướng dẫn. Khi xuất hiện khó thở tăng dần, khó thở khi nằm, phải ngồi dậy để thở, phù tăng nhanh hoặc tiểu ít bất thường, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Người bệnh cũng không nên tự ý sử dụng thuốc giảm đau, lợi tiểu, kháng sinh hoặc thuốc không rõ nguồn gốc. Chế độ ăn uống, lượng nước và lượng kali đưa vào cơ thể cần được điều chỉnh theo tình trạng bệnh và tư vấn của bác sĩ.