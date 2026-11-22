Sau 4 ngày sử dụng thuốc đông y không rõ thành phần, nam thanh niên 21 tuổi bị hạ kali máu, yếu cả hai chân, không thể tự đứng dậy.

Thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai, bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhân N.A.K. (21 tuổi, trú tại xã Chư Prông, Gia Lai) trong tình trạng không thể tự đi lại.

Theo chia sẻ của người bệnh, sau khi bị chấn thương ở tay, K. đã sử dụng một loại thuốc đông y được giới thiệu có tác dụng điều trị bệnh xương khớp. Tuy nhiên, chỉ sau 4 ngày dùng thuốc, hai chân bắt đầu yếu dần, khiến người bệnh không thể tự đứng dậy.

Qua thăm khám, BSCKI Trần Minh Tuấn, Trưởng khoa Ngoại thần kinh Chấn thương chỉnh hình, phát hiện bệnh nhân bị hạ kali máu. Đây là tình trạng nồng độ kali trong máu giảm thấp, có thể gây yếu cơ, chuột rút, thậm chí liệt cơ nếu nghiêm trọng.

Bệnh nhân được chỉ định truyền bổ sung kali và theo dõi sát. Sau một ngày điều trị, tình trạng sức khỏe ổn định, người bệnh có thể đứng dậy và đi lại bình thường.

Bác sĩ cảnh báo, thuốc có nguồn gốc thảo dược không đồng nghĩa với việc an toàn tuyệt đối. Các chế phẩm không rõ thành phần, không được kiểm soát chất lượng hoặc sử dụng không đúng cách có thể gây tác dụng không mong muốn, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Người dân không nên tự ý mua, sử dụng thuốc khi chưa được bác sĩ thăm khám và tư vấn; tránh dùng các sản phẩm không rõ nguồn gốc, thành phần hoặc được quảng cáo với công dụng chưa được kiểm chứng. Khi xuất hiện dấu hiệu yếu cơ, tê bì, chuột rút hoặc khó vận động, cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra. Không tự ý kết hợp nhiều loại thuốc hoặc bài thuốc trong quá trình điều trị.