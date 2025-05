Cảnh báo 2 sai lầm tai hại khi sử dụng gối: Số 1 “dẫn lối” cho đột quỵ, bác sĩ nói nên tránh

Chiếc gối mềm mại là một trong những vật dụng quen thuộc, đóng vai trò quan trọng với chất lượng giấc ngủ và sức khỏe của mọi người. Tuy nhiên, sử dụng gối không đúng cách có thể gây ra hàng loạt vấn đề cho sức khỏe, từ đau cổ, đau vai gáy, đến các bệnh lý về nhiễm trùng, thậm chí là đột quỵ. Theo đó, có 2 sai lầm phổ biến khi dùng gối có thể “cắt giảm” sức khỏe nhưng nhiều người vẫn vô tình mắc phải.

2 sai lầm khi sử dụng gối

1. Dùng gối quá cao

Nghiên cứu Nhật Bản phát hiện ra rằng sử dụng gối quá cao có thể làm tăng nguy cơ phình động mạch đốt sống tự phát - tình trạng vỡ mạch máu phía sau cổ gây ra đột quỵ, theo trang The Sun của Anh.

Nghiên cứu cho biết sử dụng gối quá cao (từ 12cm trở lên) có thể làm khiến cổ bị uốn cong, kéo cằm về phía ngực. Điều này có thể “phá hỏng” mạch máu nếu xoay cổ trong lúc ngủ và làm gián đoạn lưu lượng máu chảy lên não và tăng nguy cơ đột quỵ.

Bác sĩ phẫu thuật thần kinh tại Trung tâm Tim mạch và Não Nhật Bản khuyến cáo: “Mọi người nên tránh sử dụng gối cao hơn 15cm, ngay cả khi đó là loại gối mềm vì nó vẫn có thể gây cong đốt sống cổ nghiêm trọng”.

Dùng gối quá cao có thể tăng nguy cơ đột quỵ.

2. Không vệ sinh vỏ gối thường xuyên

“Gối và vỏ gối có thể mang theo nhiều loại vi khuẩn khác nhau”, bác sĩ y khoa Mỹ Amy Zack viết trên trang web Cleveland Clinic.

Nghiên cứu do công ty AmeriSleep, Mỹ thực hiện chỉ ra rằng một chiếc vỏ gối không giặt có thể chứa 3 triệu vi khuẩn chỉ sau một tuần, tức là nhiều hơn khoảng 17.000 lần so với bệ bồn cầu thông thường, theo trang New York Post Mỹ.

Các chuyên gia cho biết khi nằm trên giường, cơ thể sẽ thải ra lớp da chết cùng bụi bẩn, mồ hôi. Ngoài ra, mỹ phẩm và kem dưỡng da cũng có thể đọng lại trên gối. Mạt bụi (loài động vật chân đốt cực nhỏ có thể gây phát ban, kích ứng da, làm trầm trọng các triệu chứng dị ứng) và các chất gây dị ứng cũng có thể tích tụ dần trên gối theo thời gian và gây hại cho sức khỏe.

Nghiên cứu trên tạp chí Allergy cũng tiết lộ gối lông vũ sử dụng trên 1,5 năm có thể chứa tới 16 loại nấm, phổ biến nhất là nấm Aspergillus fumigatus, có thể gây bệnh nhiễm trùng aspergillosis - là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu và ghép tủy xương. Các loại nấm tồn tại trong gối cũng có thể khiến bệnh hen suyễn ở người lớn tiến triển trầm trọng hơn.

Lười vệ sinh gối có thể khiến vi khuẩn và các tác nhân gây hại tích tụ.

Tiến sĩ Gareth Nye, làm việc tại Đại học Salford, Anh khuyến khích mọi người nên giặt vỏ gối 1 lần/tuần để loại bỏ vi khuẩn, nấm mốc và các tác nhân gây dị ứng da, giúp bảo vệ sức khỏe hiệu quả.

Tiến sĩ Elaine Larson, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Columbia, Mỹ chia sẻ trên Yahoo! News: “Các loại gối khác nhau đòi hỏi các phương pháp vệ sinh khác nhau. Nếu sử dụng gối lông vũ mọi người có thể đem chúng tiệm giặt là để loại bỏ hoàn toàn nhiều các tác nhân gây hại. Ngoài ra, nếu sử dụng lõi gối làm bằng sợi tổng hợp, mọi người có thể giặt cả lõi gối bằng máy giặt để làm sạch”.

(Theo The Sun, Cleveland Clinic, New York Post, Yahoo! News)