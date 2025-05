Cô gái đăng ảnh mình chiếu đèn pin vào tay, cư dân mạng phát hiện điều bất ổn

Vào tháng 4 vừa qua, một cô gái ở Trùng Khánh (Trung Quốc) đã đăng một bức ảnh lên mạng xã hội về cảnh cô đang dùng đèn pin chiếu vào mạch máu ở tay mình, kèm theo chú thích: "Ánh sáng xuyên qua bàn tay tôi và phát hiện ra trái tim nhỏ bé khác của tôi".

Không ngờ, sau khi bức ảnh được đăng tải, một số cư dân mạng đã tinh mắt nhắc nhở cô rằng đây có thể là u máu. Ngay ngày hôm sau, cô gái vội vàng đến bệnh viện để kiểm tra và được chẩn đoán mắc bệnh u máu. Bác sĩ đề nghị phẫu thuật cắt bỏ ngay lập tức. “May mắn là nó không quá lớn và vẫn đang trong giai đoạn đầu!”. Sau đó, cô gái đã đăng tải dòng trạng thái: “Cảm ơn cư dân mạng đã cứu mạng tôi”.

Theo các bác sĩ, một số u máu nông thực sự có thể được phát hiện ban đầu thông qua quan sát bằng mắt thường và nguyên lý đằng sau điều này không phức tạp: khi ánh sáng xuyên qua da, nó sẽ được hemoglobin hấp thụ và do sự tăng sinh bất thường của các mạch máu trong khu vực u máu, lượng máu tích tụ vượt xa so với mô bình thường, giống như một chai thủy tinh đầy nước có thể chặn nhiều ánh sáng hơn một chai chỉ chứa một nửa nước, do đó nó có bóng tối rõ ràng dưới ánh sáng và bóng tối.

Tuy nhiên, việc quan sát bằng mắt thường hoặc thử nghiệm ánh sáng và bóng tối nêu trên chỉ có thể là cơ sở để nghi ngờ ban đầu về u máu. Rốt cuộc, một số u máu "ẩn sâu" và nằm sâu trong cơ hoặc cơ quan, chẳng hạn như:

- U máu phát triển trong gan có thể chèn ép ống mật trong gan, dẫn đến bài tiết mật kém và gây vàng da;

- U máu nội sọ thậm chí còn nguy hiểm hơn. Khi vỡ, nó có thể gây xuất huyết não, đau đầu, nôn mửa, suy giảm ý thức, thậm chí là liệt nửa người và mất ngôn ngữ. Trong những trường hợp nghiêm trọng, nó có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Về mặt lâm sàng, siêu âm B là phương pháp được ưu tiên để kiểm tra u máu, có thể giúp bác sĩ hiểu được kích thước, độ sâu, phạm vi, lưu lượng máu... của u máu.

Đừng bỏ qua 3 dấu hiệu này

U máu là tổn thương mạch máu lành tính thường gặp, được gọi theo thuật ngữ chuyên môn là "dị dạng mạch máu", thường xuất hiện khi mới sinh và tiến triển trong quá trình phát triển của một người.

Nó không lây nhiễm và không di căn. Hầu hết các u máu đều lành tính và có thể kiểm soát sớm nếu phát hiện sớm. U máu nhỏ hơn thường không cần điều trị, nhưng nếu cơ thể bạn có những thay đổi sau, bạn nên đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt.

- Các vết phồng bất thường và thay đổi màu sắc: Nếu xuất hiện các mảng đỏ/tím không rõ nguyên nhân trên da hoặc có các cục u đàn hồi dưới da, đặc biệt là ở những vùng có nguy cơ cao như đầu, cổ và chân tay, bạn cần phải cảnh giác.

- Phản ứng vật lý kèm theo: Khi u máu chèn ép vào mô xung quanh bạn có thể bị đau dai dẳng tại chỗ hoặc cảm giác nóng rát có thể trầm trọng hơn khi cử động hoặc chịu áp lực; tê liệt hoặc rối loạn vận động ở các chi, chẳng hạn như u máu ở tay hoặc chân chèn ép dây thần kinh, có thể hạn chế cảm giác và vận động ở các bộ phận tương ứng; chảy máu mũi/nướu răng không rõ nguyên nhân cần hết sức thận trọng nếu trạng thái này xảy ra thường xuyên và khó cầm máu.

- Tỷ lệ tăng trưởng bất thường: Nếu bạn thấy khối u phát triển đột ngột và đường kính tăng hơn 2cm trong thời gian ngắn, bạn cần đi khám ngay.

Nguồn và ảnh: QQ