Đạo diễn trăm tỷ của "Thám tử Kiên" từng 2 lần phẫu thuật vì căn bệnh liên quan đến tim mạch: 5 dấu hiệu cảnh báo bạn không nên bỏ qua

Victor Vũ (tên thật là Vũ Quốc Việt, sinh năm 1975) thời gian gần đây được nhắc đến rất nhiều vì bộ phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" do anh làm đạo diễn gây sốt phòng vé, vượt mốc 100 tỷ đồng.

Trước đó, Victor Vũ được biết đến là một trong những đạo diễn hàng đầu của điện ảnh Việt Nam, với hàng loạt tác phẩm đạt doanh thu "trăm tỷ" như: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh , Mắt biếc , Người bất tử ...

Ít ai biết rằng, phía sau ánh hào quang và những thành công rực rỡ, Victor Vũ từng phải trải qua những thời khắc sinh tử khi 2 lần phẫu thuật vì nhồi máu cơ tim - căn bệnh mà anh bị di truyền từ mẹ.

Đinh Ngọc Diệp - bà xã Victor Vũ chia sẻ , cô thường xuyên lo lắng cho sức khỏe của chồng, từ bữa ăn đến giấc ngủ. Cô luôn nhắc nhở anh uống thuốc đúng giờ và chăm sóc anh tận tình. Nhờ có sự chăm sóc ấy mà hiện tại, sức khỏe của Victor V ũ đã ổn định hơn. Tuy nhiên, anh vẫn luôn phải sống cẩn trọng và không bao giờ được phép chủ quan với căn bệnh này.

5 dấu hiệu cảnh báo nhồi máu cơ tim

Theo một nghiên cứu của Bệnh viện Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc): T rên hơn 3.000 bệnh nhân nhồi máu cơ tim được công bố trên Journal of the American College of Cardiology thì có đến 53% người bệnh từng xuất hiện triệu chứng cảnh báo từ 1 tháng trước khi phát bệnh. Tuy nhiên, chỉ có 19% bệnh nhân đi khám hoặc gọi cấp cứu kịp thời. Kết quả là, tỷ lệ tử vong do nhồi máu cơ tim tại bệnh viện vẫn vượt 30% .

Vì vậy, việc nhận diện các dấu hiệu cảnh báo sớm để kịp thời điều trị là vô cùng quan trọng. Dưới đây là 5 dấu hiệu cảnh báo mà bạn cần chú ý:

1. Đau thắt ngực

Cảm giác ép chặt, đè nặng ở giữa ngực, lan ra vai, cổ, cánh tay là dấu hiệu điển hình của nhồi máu cơ tim. Cơn đau thường xảy ra khi gắng sức hoặc xúc động mạnh, nhưng có thể giảm sau khi nghỉ ngơi.

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) , đau thắt ngực là dấu hiệu phổ biến nhất, xuất hiện ở hơn 90% bệnh nhân nhồi máu cơ tim.

2. Tức ngực, hồi hộp không rõ lý do

Nếu bạn cảm thấy nghẹt ngực, đánh trống ngực hoặc khó thở ngay cả khi nghỉ ngơi, đây là dấu hiệu của tim bị thiếu oxy đột ngột.

Một nghiên cứu từ Đại học Harvard (2017) cho thấy 65% bệnh nhân nhồi máu cơ tim không có tiền sử bệnh tim mạch, nhưng đều có cảm giác nghẹt ngực trong tuần trước khi phát bệnh.

3. Mất ngủ, giấc ngủ gián đoạn

Khó ngủ, đổ mồ hôi ban đêm, tim đập nhanh có thể là dấu hiệu của tình trạng tim thiếu máu cục bộ. Theo Viện Tim mạch quốc gia Mỹ (NIH) , những người mất ngủ kéo dài có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn 45% so với người ngủ đủ giấc.

4. Ngất xỉu hoặc choáng váng

Ngất là hệ quả của việc máu không đủ cung cấp lên não, thường xảy ra khi tim đập quá chậm hoặc có rối loạn nhịp nghiêm trọng.

Tạp chí Y khoa Mayo Clinic Proceedings (2021) ghi nhận rằng ngất không rõ nguyên nhân ở người trên 40 tuổi cần được xem xét như dấu hiệu cảnh báo bệnh tim tiềm ẩn.

5. Đổ mồ hôi lạnh bất thường

Khi cơn nhồi máu xảy ra, mạch máu co lại, làm giảm lượng máu từ tim. Người bệnh có thể đổ mồ hôi nhiều ở trán, lưng, lòng bàn tay dù không vận động, kèm cảm giác lạnh người. Theo AHA , mồ hôi lạnh là triệu chứng cấp tính thường gặp, đi kèm với đau ngực trong giai đoạn sớm của cơn nhồi máu cơ tim.