“Cái khó” của cặp vợ chồng ở Hà Nội, có 3 tỷ tiết kiệm

3 tỷ đương nhiên không phải một số tiền nhỏ. Để tiết kiệm được chừng đó, chắc chắn cũng phải cố gắng rất nhiều, không thể ngày một ngày hai mà làm được. Tuy nhiên có một sự thật khá đáng buồn: Tầm này, cầm 3 tỷ trong tay đi tìm mua nhà Hà Nội, khả năng cao là vẫn không đủ, vẫn phải vay mượn thêm, trừ khi xác định mua nhà cũ, nhà nhỏ thì may ra.

Đó cũng chính là tình cảnh “tiến thoái lưỡng nan” của cặp vợ chồng ở Hà Nội, trong câu chuyện dưới đây.

Không biết làm gì, tính gửi tiết kiệm cả 3 tỷ

Trong bài tâm sự của mình, gia đình này cho biết BĐS họ muốn sở hữu là nhà đất. Nhưng với biến động giá BĐS Hà Nội nói chung, và BĐS thổ cư ở Hà Nội nói riêng, 3 tỷ dường như là không thể mua nổi nhà mặt đất. Phương án mà gia đình đang tính tới là mang hết 3 tỷ đi gửi tiết kiệm, tập trung lo cho các con, còn dự định mua nhà Hà Nội thì đành gác lại vậy…

Bài đăng nhận được kha khá sự quan tâm, góp ý của cộng đồng mạng

Ở phần bình luận, nhiều người nhiệt tình góp ý và chia sẻ lời khuyên. Phần lớn đều có chung 1 điểm: Nếu không cố mua nhà thì nên phân bổ 3 tỷ thành những khoản nhỏ, mỗi khoản dùng cho 1 mục đích chứ gửi tiết kiệm cả, hơi phí!

“Nên chia 3 tỷ ra làm 2-3 phần chứ bác. 1 phần mua vàng, 1 phần gửi tiết kiệm, 1 phần đầu tư” - Một người gợi ý.

“Nếu đã xác định mua nhà và lại là nhà mặt đất ở Hà Nội thì mình nghĩ không nên đợi, kiểu gì cũng phải vay mượn thêm thôi nên là tranh thủ giờ còn trẻ còn sức làm lụng thì vay. Nhà mặt đất mà trong ngõ thì khoảng 4-5 tỷ là cũng có rồi, tùy ý vợ chồng bác thôi chứ đợi nuôi con ăn học xong, mình có tuổi rồi có khi lại thành lười, không muốn phấn đấu thêm nữa ấy” - Một người khác bày tỏ.

“Gửi tiết kiệm cả 3 tỷ hả bác? Vậy hơi phí. Nếu có khiếu kinh doanh thì em nghĩ nên đầu tư thêm, tạo nguồn thu thụ động kết hợp mua vàng, chứng khoán rồi cuối cùng mới là gửi tiết kiệm” - Một người khuyên.

Có nên cố mua nhà Hà Nội bằng mọi giá?

Đây có lẽ là băn khoăn lớn nhất với những người đang có một khoản tiền tiết kiệm - không phải ít nhưng lại cũng chưa đủ nhiều để “mua đứt” được nhà Hà Nội. Với thắc mắc này, chuyên gia tài chính Nguyễn Duy Chuyền khẳng định: Không có nhà Hà Nội không đồng nghĩa với không có tài sản.

Chuyên gia Nguyễn Duy Chuyền

Phương án mà anh gợi ý cho các bạn trẻ, các cặp vợ chồng chưa đủ tiền mua nhà Hà Nội, nhưng vẫn muốn có tài sản cho mình và tài sản để lại cho con: Ở nhà thuê, dùng tiền nhàn rỗi hoặc tiền tiết kiệm để mua bất động sản ở quê.

Anh phân tích: “Tôi khuyên các bạn như vậy vì 2 lý do.

Thứ nhất: Bất động sản ở quê nếu so với Hà Nội hoặc TP.HCM thì đương nhiên sẽ rẻ hơn và phù hợp hơn cho chính các bạn. Thay vì vay mượn 3-4 tỷ đồng để mua nhà ở thành phố, thì chỉ cần 1-2 tỷ đồng là đã có thể mua 1 mảnh đất ở quê mình, đương nhiên là cũng còn tùy nơi nhưng bất động sản ở quê rẻ hơn ở thành phố lớn là chắc chắn.

Thứ hai: Mua bất động sản ở quê - nơi ông bà, bố mẹ các bạn đang ở, thì sau này, các bạn có thể “bỏ phố về vườn”, ở gần gia đình, người thân”.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, anh cũng nhấn mạnh khi tìm mua bất động sản và vay tiền mua bất động sản, có 3 điều quan trọng phải nhớ nếu không muốn rơi vào cảnh vỡ nợ.

Đầu tiên, không được dùng quá 50% thu nhập/tháng để trả nợ vay mua bất động sản. Khi đi vay, bạn phải tưởng tượng và thử tính toán lúc khoản vay bị áp lãi suất thả nổi, mình sẽ phải dành ra bao nhiêu % thu nhập để trả nợ mỗi tháng, từ đó mới đánh giá khả năng thu nhập có đủ trả nợ hay không.

Tiếp theo, tuyệt đối không được quá FOMO với thị trường bất động sản, tuyệt đối không được mua chỉ vì khu vực đó đang “sốt”, có quá nhiều người đang đổ tiền vào. Vậy là rất nguy hiểm.

Cuối cùng, cần tìm hiểu kỹ về dự án mà bản thân đang có dự định mua, đồng thời lường trước những kịch bản ngoài dự kiến, ví dụ như mua rồi mà không thanh khoản được, giá bất động sản đóng băng hoặc bán được nhưng không được giá, hay lãi suất thả nổi cao mà thu nhập thì giảm,… thì lúc đó sẽ tính sao? Liệu có sự hỗ trợ hay tài sản nào để dự phòng, có tính thanh khoản tốt hơn để không phải bán nhà/bán bất động sản để trả nợ hay không?