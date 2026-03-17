Cách thanh toán viện phí khi có thẻ BHYT

Nắm rõ quy trình sẽ giúp bạn khám chữa bệnh nhanh chóng và đúng quyền lợi.

Quy trình khám chữa bệnh

Để thanh toán viện phí khi có BHYT, người bệnh cần tuân thủ quy trình khám chữa bệnh theo quy định của hệ thống BHYT.

Người dân TPHCM khám chữa bệnh bằng BHYT

Thông thường, quy trình gồm các bước:

Đăng ký khám tại quầy tiếp nhận của bệnh viện

Xuất trình giấy tờ cần thiết như thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân

Khám lâm sàng, thực hiện xét nghiệm hoặc chẩn đoán nếu cần

Thanh toán chi phí sau khi hoàn tất khám hoặc điều trị

Xuất trình thẻ BHYT

Người bệnh có thể sử dụng:

Thẻ BHYT bản giấy

Căn cước công dân gắn chip tích hợp thông tin BHYT

Ứng dụng VssID do Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hành

Phần BHYT chi trả

Thanh toán viện phí khi có thẻ BHYT, quỹ bảo hiểm sẽ thanh toán một phần hoặc toàn bộ chi phí khám chữa bệnh tùy đối tượng và tuyến điều trị.

Một số mức hưởng phổ biến:

100% chi phí đối với một số nhóm đặc biệt theo quy định.

95% chi phí đối với người thuộc diện ưu tiên.

80% chi phí đối với đa số người tham gia BHYT.

Phần chi trả này chỉ áp dụng với các dịch vụ y tế, thuốc và kỹ thuật nằm trong danh mục được quỹ bảo hiểm chi trả.

Phần bệnh nhân tự trả. Ngoài phần do bảo hiểm thanh toán, người bệnh vẫn cần thanh toán một số chi phí như:

Chi phí khám chữa bệnh trái tuyến (nếu có)

Dịch vụ theo yêu cầu hoặc ngoài danh mục BHYT

Thanh toán tại quầy

Tại đây, hệ thống bệnh viện sẽ:

Tổng hợp chi phí khám chữa bệnh

Trừ phần chi trả của bảo hiểm

Thông báo số tiền người bệnh cần thanh toán

Nhận biên lai

Sau khi thanh toán, người bệnh sẽ nhận được biên lai hoặc hóa đơn chi phí, biên lai là giấy tờ quan trọng vì:

Chứng minh khoản chi phí đã thanh toán.

Là căn cứ để kiểm tra quyền lợi bảo hiểm.

Dùng khi cần làm thủ tục hoàn ứng hoặc khiếu nại.

Hoàn ứng (nếu có)

Trong một số trường hợp, người bệnh phải tạm ứng chi phí trước khi điều trị. Sau khi hoàn tất thủ tục bảo hiểm, bệnh viện sẽ thực hiện hoàn ứng phần chi phí thuộc trách nhiệm chi trả của BHYT.

Thời gian hoàn ứng có thể khác nhau tùy cơ sở y tế và quy trình xử lý hồ sơ.

Giải quyết khiếu nại Nếu phát sinh vấn đề trong khi thanh toán viện phí, người bệnh có thể thực hiện khiếu nại theo các kênh sau: Bộ phận chăm sóc khách hàng của bệnh viện Cơ quan BHXH địa phương Việc nắm vững quy trình thanh toán viện phí khi có thẻ BHYT không chỉ giúp bạn tối ưu hóa chi phí điều trị mà còn giảm bớt gánh nặng tâm lý trong những lúc sức khỏe gặp sự cố.



