Gan lợn

Gan lợn từ lâu được xem là thực phẩm giàu dinh dưỡng, chứa nhiều đạm, vitamin A, B, D, axit nicotinic và axit folic. Đặc biệt, hàm lượng vitamin A trong gan lợn cao gấp nhiều lần so với thịt, cá, trứng hay sữa. Vì vậy, nhiều người thường chế biến gan cho trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người mới ốm dậy để bồi bổ cơ thể.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng gan là cơ quan đảm nhiệm chức năng chuyển hóa và đào thải độc tố trong cơ thể lợn. Chính vì vậy, bộ phận này cũng có thể tích tụ nhiều chất cặn bã, mầm bệnh và một lượng độc tố nhất định. Ngoài ra, gan còn có nguy cơ chứa ký sinh trùng như giun, sán hoặc một số virus gây bệnh.

Khi chọn mua gan lợn, nên ưu tiên những miếng gan có màu đỏ tươi đặc trưng, bề mặt mịn, không có đốm trắng, đốm đỏ hoặc màu sắc bất thường. Trước khi chế biến, có thể ngâm gan trong sữa tươi khoảng 30 phút để giúp khử mùi hôi và giảm bớt tạp chất.

Gan và các loại nội tạng động vật nói chung thường chứa hàm lượng cholesterol khá cao, thậm chí có thể tồn tại một số kim loại nặng. Việc tiêu thụ quá nhiều có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa chất béo, làm tăng gánh nặng cho gan và cản trở quá trình bài tiết mật, đặc biệt ở những người mắc bệnh gan.

Đối với người bị gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu hoặc các bệnh lý về gan, việc ăn nhiều gan không được khuyến khích. Trong 100g gan gà, vịt và lợn có hàm lượng cholesterol lần lượt khoảng 440 mg, 400 mg và 300 mg.

Theo nhiều nghiên cứu, nội tạng động vật thường chứa nhiều chất béo bão hòa và cholesterol hơn so với thịt nạc. Việc tiêu thụ thường xuyên có thể làm tăng mỡ máu, gây bất lợi cho hệ tim mạch, đặc biệt ở người cao tuổi, người béo phì hoặc những người mắc các bệnh rối loạn chuyển hóa như tiểu đường, tăng huyết áp, gout.

Bên cạnh đó, nội tạng động vật không rõ nguồn gốc còn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm vi khuẩn, virus và ký sinh trùng như giun, sán, sán dây, giun xoắn… Những bệnh này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Ngoài ra, gan của động vật nuôi trong điều kiện kém vệ sinh hoặc sử dụng thức ăn bị nấm mốc có thể nhiễm độc tố vi nấm aflatoxin – một chất có khả năng gây ung thư gan ở người.

Không chỉ gan, một số bộ phận nội tạng khác như ruột động vật cũng có thể chứa lượng lớn vi khuẩn E.coli cùng nhiều tác nhân gây bệnh đường ruột như tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn nếu không được làm sạch và chế biến đúng cách.

Tiết canh

Nhiều người cho rằng, tiết canh mát và có tác dụng chữa bệnh trong Đông y tuy nhiên theo chuyên gia tiết canh thực chất là máu sống chưa được đun sôi. Tiết canh không có tác dụng chữa bệnh trong Đông y, cũng không phải thực phẩm có tính mát. Sở dĩ, mọi người cho tiết canh là mát bởi khi ăn có cảm giác mát trong miệng mà thôi.

Trong số các thực phẩm có bổ sung sắt, tiết lợn đứng đầu danh sách lựa chọn. Miễn là lợn khỏe mạnh, các sản phẩm làm từ tiết của nó là có thể sử dụng được.

Nhưng nếu bạn không cẩn thận mua tiết lợn chết, lợn ốm hoặc tiết không còn tươi thì đó là một vấn đề khác.

Tiết của lợn nếu ăn chín sẽ không sao nhưng rất nhiều người có sở thích ăn tiết canh.

Khi ăn tiết canh lợn chưa được nấu chín thì liên cầu khuẩn từ thức ăn sẽ xâm nhập vào cơ thể người và gây bệnh.

Liên cầu khuẩn gây ra các triệu chứng viêm não, xuất huyết, viêm phổi, viêm cơ tim và viêm khớp và thậm chí tử vong. Ở Việt Nam, trên 70% bệnh nhân nhiễm liên cầu khuẩn lợn là do ăn tiết canh lòng lợn.