Cách người miền Tây ngủ

Mùng ngủ (hay còn gọi là màn ngủ) là món đồ quá đỗi quen thuộc trong đời sống hằng ngày. Chỉ cần giăng lên khu vực giường là có thể ngăn muỗi, côn trùng, giúp giấc ngủ ngon hơn. Từ lâu, mùng không chỉ là vật dụng thiết yếu mà còn được cải tiến với đủ kiểu dáng để tiện sử dụng như mùng chụp tự bung, mùng khung, mùng treo trần hay loại không cần khoan tường.

Thế nhưng, dù quen thuộc đến mức nhà nào cũng từng dùng qua, mùng ngủ ở miền Tây vẫn khiến không ít người lần đầu nhìn thấy phải… đứng hình. Lý do nằm ở kích thước. Nếu mùng ngủ thông thường chỉ rộng khoảng 1-2m, vừa vặn cho một chiếc giường, thì mùng ở nhiều gia đình miền Tây lại có kích thước "siêu to khổng lồ", rộng tới 4-5m. Nhìn từ xa vừa quen mắt, lại vừa lạ lẫm. Những chiếc mùng lớn ấy khi giăng lên gần như phủ kín cả một khoảng không gian trong nhà. Mỗi lần buông mùng là có cảm giác đủ chỗ cho đại gia đình cùng nằm bên trong.

Mùng ngủ cỡ lớn có thể xem là "đặc sản" miền Tây, hầu như nhà nào cũng sắm vài chiếc

Mùng cỡ lớn sẽ được người miền Tây mang ra sử dụng vào dịp lễ Tết hoặc những lúc nhà có tiệc, có cỗ, con cháu, bạn bè từ xa về chơi rồi ngủ lại qua đêm. Khi ấy, nhà cửa đông người, sinh hoạt trở nên rộn ràng. Thay vì mỗi người một giường, đại đa số người miền Tây sẽ trải chiếu dưới sàn, rồi giăng mùng "siêu to" phủ trọn cả khoảng không gian để mọi người cùng nằm chung. Cách ngủ này vừa tiện, vừa mát, lại dễ trông coi trẻ nhỏ, người lớn tuổi. Quan trọng hơn cả là cảm giác quây quần, ấm cúng rất đặc trưng của không khí miền quê.

Mỗi khi nhà có cỗ tiệc, con cháu quây quần đông đúc là lúc chiếc mùng ngủ "siêu to" phát huy công dụng

Giá chỉ vài trăm nghìn, chiếc mùng này vừa tiện lợi, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt đông người trong những dịp lễ Tết, đám cưới đám hỏi ở miền Tây.



