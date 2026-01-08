Sống đủ lâu để tìm thấy 5 shop áo dài bình dân, giá loanh quanh 300-450k mà chất lượng khó chê

Một chiếc trend đầu năm mà các chị em không thể bỏ qua là make-up xinh đẹp và lên đồ chụp ảnh với áo dài. Không phải item "sắm một lần, mặc mãi mãi", đa số mọi người chỉ mặc một bộ áo dài nhiều nhất 3 lần: chụp ảnh, diện Tết, đi tiệc hoặc ăn cưới. Thế nên việc bỏ ra một số tiền lớn để mua áo dài được coi như là không cần thiết, chỉ trong tầm giá bình dân là đủ.

Áo dài local brand Việt không ít, nhưng để chọn ra những shop có mẫu mã đẹp, màu xinh yêu và giá khoảng 300K - 400K lại không nhiều. Dưới đây là 5 brand được chị em ưu ái đặt trọn niềm tin trong năm nay, bạn có thể tham khảo nếu cần tìm mua 1 chiếc áo dài mức giá bình dân.

1. Áo dài Cúc

Chỉ với mức giá chưa tới 350k nguyên set, áo dài Cúc vẫn có đủ mẫu mã từ truyền thống đến hot trend cho chị em lựa chọn. Bạn muốn sang trọng thì có kiểu áo dài gấm in họa tiết hồng hạc, áo dài châu sa kết vòng ngọc viền cổ, hay gấm tơ chuẩn vibe phú bà. Còn theo style ngọt ngào, đơn giản thì những mẫu có tone màu pastel được đính nơ xinh xắn, họa tiết in chìm nhẹ nhàng cũng rất "okela".

Nơi mua: Áo dài Cúc

2. Áo dài ANN

Cầu kì hơn một chút, bạn có thể tham khảo Áo dài ANN với các mẫu cách điệu hơn, phối màu cũng lạ mắt hơn. Những mẫu như dáng tay suông bo chun, dáng suông cổ tròn hợp những ai gu điệu đà. Còn chị em muốn không dễ bị "đụng hàng" thì có thể thử những item có gam màu đối chọi nổi bật như đỏ - đen, dên - vàng hay thậm chí là vải lụa tráng gương với độ bóng "chói mắt".

Nơi mua: Áo dài ANN

3. Áo dài MYAN

Nếu thích sự đơn giản, chủ yếu là 1 tone màu nhẹ nhàng thì áo dài MYAN có lẽ là shop bạn cần. Những mẫu cách tân dáng suông của shop chủ yếu thiên về một màu, không phối quá cầu kì, thỉnh thoảng nhấn nhá thêm chiếc nơ hoặc viền tay áo để không quá đơn điệu là đã đủ để tôn lên sự nền nã, mềm mại cho người diện. MYAN cũng có những mẫu chiết eo truyền thống cho những ai muốn tôn 3 vòng quyến rũ.

Nơi mua: Áo dài MYAN

4. Áo dài Cô Ba

Áo dài Cô Ba cũng là một shop được nhiều bạn trẻ "chọn mặt gửi vàng" với lượt bán lên đến hàng nghìn cho những mẫu hot hit. Dù có mức giá bình dân nhưng những mẫu áo dài của shop đều được thiết kế chỉn chu, phối màu lạ mắt, các chi tiết cũng được thêm thắt vừa phải chứ không bị "ô dề". Không chỉ hợp mặt Tết, check-in đường phố hay các khu chợ tấp nập, bạn thậm chí có thể chọn được một mẫu hợp để mặc đến các dịp trọng đại như ăn hỏi tại Áo dài Cô Ba.

Nơi mua: Áo Dài Cô Ba

5. HAVANA



Là một trong những thương hiệu "xuất quân" áo dài siêu sớm và cực kì quen mặt với hội gái xinh vì mức giá vừa túi, mẫu mã xinh xắn, dễ mặc, không bất ngờ khi HAVANA nhận được đến 10K - 30K lượt bán cho mỗi link sản phẩm nổi bật. Những mẫu của shop được thiết kế dáng suông để tránh dìm dáng, họa tiết thiên hướng trẻ trung, đáng yêu, rất hợp học sinh sinh viên.

Nơi mua: Havana



