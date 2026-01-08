7 lỗi kinh điển khi dùng nồi chiên không dầu: Đồ ăn mất ngon, tiềm ẩn cả mối họa với sức khỏe

Nồi chiên không dầu giúp việc nấu nướng nhanh gọn và giảm thiểu việc tiêu thụ dầu mỡ. Nhưng theo các đầu bếp và chuyên gia thiết bị gia dụng, nhiều thói quen khi sử dụng nồi chiên không dầu có thể khiến món ăn trong lần nấu sau kém chất lượng, làm hỏng lớp chống dính và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người dùng.

7 lỗi sai kinh điển khi dùng nồi chiên không dầu

Tạp chí Homes and Gardens đã đưa ra bảy lỗi sai mà nhiều người mắc khi sử dụng nồi chiên không dầu.

1. Dùng miếng chà nhám, búi sắt làm sạch lòng nồi

Không nên dùng miếng chà nhám hoặc búi kim loại để cọ rửa khay chống dính của nồi chiên không dầu (Ảnh: Getty).

Một trong những lỗi phổ biến nhất là dùng miếng chà nhám hoặc búi kim loại để cọ rửa khay chống dính của nồi chiên không dầu. Theo Lydia Hayman, một đầu bếp người Mỹ, cách làm này có thể phá hủy lớp phủ bảo vệ bên trong khay nồi.

Bà cảnh báo: “Việc vệ sinh nồi chiên không dầu bằng dụng cụ quá thô ráp sẽ làm hỏng lớp chống dính. Khi lớp này bong tróc, nó hoàn toàn có thể trở nên độc hại đối với sức khỏe con người”.

Tác giả sách nấu ăn bằng nồi chiên không dầu Cathy Yoder cũng cho biết, lớp chống dính bị tổn hại có thể khiến người dùng vô tình ăn phải các mảnh phủ bong ra trong quá trình nấu.

2. Không vệ sinh nồi sau mỗi lần sử dụng

Theo đầu bếp Hayman, dầu mỡ và cặn thức ăn thường tích tụ ở đáy khay và khay hứng vụn của nồi chiên không dầu nếu không được làm sạch thường xuyên. Khi để lâu, chúng dễ bị đốt cháy, gây mùi khó chịu và làm tăng nguy cơ vi khuẩn bám vào món ăn sau đó.

Các chuyên gia khuyến nghị, mọi người nên hình thành thói quen lau khay của nồi chiên không dầu sau mỗi lần dùng. Đồng thời, nên ngâm các bộ phận tháo rời trong nước ấm pha xà phòng khi cần làm sạch sâu.

3. Quên lau mặt ngoài của nồi

Hãy nhớ lau cả mặt ngoài của nồi chiên không dầu (Ảnh: Getty).

Không ít người chỉ chú ý đến bên trong mà bỏ qua phần vỏ ngoài của nồi chiên không dầu. Theo đầu bếp Hayman, việc làm này khiến thiết bị nhanh bám dầu mỡ, dấu vân tay và bụi bẩn.

Theo đó, nữ đầu bếp lưu ý rằng mặt ngoài nồi nên được lau bằng khăn ẩm sau mỗi lần sử dụng. Tuy nhiên, cần rút điện và đợi nồi nguội hoàn toàn trước khi vệ sinh nồi.

4. Dùng hóa chất tẩy rửa mạnh

Việc sử dụng các chất tẩy mạnh như thuốc tẩy hay dung dịch vệ sinh lò nướng là hoàn toàn không cần thiết đối với nồi chiên không dầu. Những hóa chất này có thể làm hỏng lớp phủ và để lại dư lượng hóa chất không an toàn trong nồi.

Thay vào đó, chỉ cần dùng xà phòng rửa bát dịu nhẹ và nước ấm là đủ để làm sạch nồi chiên không dầu mà không gây hại cho lớp phủ.

5. Không dùng giấy hoặc khay lót khi nấu

Ưu tiên các loại khay lót không chứa BPA (Ảnh: Getty).

Đầu bếp Hayman cho biết việc không sử dụng giấy hoặc khay lót khi chế biến các món dễ chảy như phô mai hay chocolate khiến dầu mỡ bám trực tiếp vào khay, gây khó vệ sinh.

Bà cũng dẫn lại khuyến nghị từ các chuyên gia dinh dưỡng rằng nên ưu tiên các loại khay lót không chứa BPA để giảm thiểu nguy cơ liên quan đến lớp chống dính.

6. Làm ướt bộ phận điện hoặc thanh nhiệt

Các chuyên gia về đồ dùng, thiết bị nhà bếp đều cảnh báo rằng nước và điện tuyệt đối không nên tiếp xúc với nhau khi vệ sinh nồi chiên không dầu. Việc ngâm phần thân nồi hoặc thanh nhiệt trong nước có thể làm hỏng thiết bị.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý không nên bỏ qua việc làm sạch thanh nhiệt, bởi dầu mỡ bám lâu ngày có thể gây khói, ảnh hưởng hiệu suất và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Theo đó, chỉ nên lau nhẹ thanh nhiệt bằng khăn ẩm hoặc bàn chải mềm, tránh để nước tiếp xúc trực tiếp với các bộ phận điện. Việc vệ sinh cần thực hiện nhẹ tay, không cạo, không chà mạnh để tránh làm hỏng bề mặt thanh nhiệt và đảm bảo thiết bị hoạt động an toàn trong những lần sử dụng tiếp theo.

7. Lắp khay khi chưa khô hoàn toàn

Sai lầm cuối cùng là lắp khay trở lại khi vẫn còn ẩm. Đầu bếp Hayman cho biết nhiều người nghĩ rằng bật nồi sẽ làm nước bay hơi, nhưng thực tế nước có thể bị quạt thổi lan vào bên trong, làm tăng rủi ro về điện và giảm tuổi thọ thiết bị.