5 loại cây giúp nhà cửa mùa đông lúc nào cũng khô thoáng: Số 2 người Việt rất ưa chuộng

Tháng Một là một trong những tháng ưa thích nhất của nấm mốc trong nhà. Cửa sổ thường xuyên đóng kín, hệ thống sưởi hoạt động lâu hơn và độ ẩm tích tụ trong nhà nhiều hơn, trong khi các hoạt động hằng ngày như đun nước, nấu bữa tối và phơi quần áo lại giải phóng luồng không khí ấm nhưng không có lối thoát ra ngoài.

Khi luồng không khí đó gặp các bề mặt lạnh, nó sẽ ngưng tụ thành nước, đó là lý do vì sao rất nhiều người nhận thấy các mảng ẩm và nấm mốc xuất hiện ngay khi thời tiết trở lạnh. Các chuyên gia cho biết sự gia tăng đột ngột này xảy ra vào mỗi mùa đông, nhưng tháng Một thường là thời điểm đạt đỉnh, theo báo Anh Express.

Nấm mốc thường phát triển mạnh vào những tháng mùa đông.

Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc bổ sung một số loại cây trồng trong nhà là một cách rẻ tiền và hiệu quả để giúp ngăn chặn một phần sự phát triển của nấm mốc.

Nhưng với rất nhiều loại cây trồng trong nhà có sẵn tại các cửa hàng, việc biết được loại nào ngăn ngừa nấm mốc tốt nhất có thể khá khó khăn. Để hỗ trợ, ứng dụng chăm sóc cây Bloom Buddy Plant Care đã đăng tải trên tài khoản TikTok của họ danh sách năm loại cây trồng trong nhà phổ biến, dễ chăm sóc, đồng thời giúp giảm sự phát triển của nấm mốc trong nhà bạn.

“5 loại cây chống nấm mốc một cách tự nhiên trong nhà,” bài đăng viết. Sau đó, họ giải thích thêm trong phần chú thích: “Nấm mốc không chỉ là thứ kinh tởm — nó còn độc hại. Nhưng đây là tin tốt: một số loài cây ‘ăn’ nấm mốc vào bữa sáng. Cây thường xuân Anh (English Ivy) thực sự loại bỏ các bào tử nấm mốc khỏi không khí (đã được khoa học chứng minh!).”

Thường xuân Anh (English ivy)

Là lựa chọn tuyệt vời cho những phòng tắm nhỏ, cây thường xuân Anh có thể giúp loại bỏ nấm mốc trong không khí và các tác nhân gây hại khác. “Loại cây này loại bỏ tới 60% các hạt nấm mốc trong không khí và phát triển mạnh trong môi trường ẩm của phòng tắm,” Bloom Buddy giải thích trong bài đăng của họ.

Nếu bạn quyết định trồng cây thường xuân Anh trong nhà, điều quan trọng cần lưu ý là để cây phát huy hiệu quả, bạn nên cung cấp ánh sáng mạnh nhưng gián tiếp, giữ đất ẩm nhưng không sũng nước, và cắt tỉa để kiểm soát sự phát triển. Đồng thời, hãy đảm bảo để cây tránh xa vật nuôi vì cây có độc nếu ăn phải.

Lan ý (peace lily)

Cây lan ý là một lựa chọn chống nấm mốc hiệu quả.

Cây lan ý (peace lily) là một loại cây tuyệt vời khác giúp ngăn ngừa nấm mốc, như bài đăng đã giải thích: “Loại cây này hấp thụ các bào tử nấm mốc qua lá, đồng thời mang lại vẻ đẹp thanh lịch cho mọi không gian.”

Thường mọc trên mặt đất của các khu rừng mưa ẩm ướt, lan ý có thể dễ dàng hấp thụ các bào tử nấm mốc trong phòng tắm. Đừng quên giữ chúng tránh xa những thú cưng tò mò — lá của cây có thể nguy hiểm nếu ăn phải.

Ở nước ta, lan ý là một loại cây rất phổ biến, được nhiều người ưa chuộng vì dễ chăm sóc, thích hợp khí hậu Việt Nam, có khả năng lọc không khí tuyệt vời và ý nghĩa phong thủy tốt lành. Cây tượng trưng cho may mắn, tình yêu và sự tha thứ, được trồng rộng rãi trong nhà, văn phòng, cả dạng trồng đất (thổ canh) và trồng nước (thủy canh) đều phát triển mạnh.

Lưỡi hổ (snake plant)

Dracaena trifasciata, thường được gọi là cây lưỡi hổ (snake plant), là một giống cây “ưa” nấm mốc khác và là lựa chọn tuyệt vời cho những người không quá khéo tay trong việc chăm sóc cây cối. Chúng bền bỉ, dễ thích nghi và có thể khéo léo hút độ ẩm từ không khí, giúp ngăn ngừa nấm mốc trong nhà bạn.

“Lưỡi hổ lọc các độc tố trong không khí và sống được trong điều kiện ánh sáng yếu, nơi nấm mốc thường phát triển mạnh,” bài đăng giải thích, khiến nó trở thành sự bổ sung hoàn hảo cho những căn phòng ấm và ẩm, như phòng tắm.

Dương xỉ Boston (Boston fern)

Những cây dương xỉ Boston ít cần chăm sóc này rất thích môi trường ẩm, khiến chúng trở thành một lựa chọn tuyệt vời khác để đặt trong những phòng tắm nhiều hơi nước, nơi nấm mốc thường phát triển.

“Cây này tự nhiên làm tăng độ ẩm nhưng lại loại bỏ các hạt trong không khí gây ra nấm mốc,” bài đăng trên TikTok giải thích. Bạn chỉ cần đảm bảo rằng chúng nhận đủ ánh sáng mặt trời và đủ nước để tiếp tục phát triển.

Cây cọ (palm)

Các loại cây cọ khác nhau cũng rất hiệu quả trong việc kiểm soát độ ẩm và ngăn ngừa nấm mốc. Chúng làm điều này bằng cách hấp thụ lượng ẩm dư thừa vào lá của mình.

Các nghiên cứu về khả năng lọc không khí cho thấy cây cọ giúp loại bỏ formaldehyde và xylene khỏi bầu không khí, khiến chúng trở thành một sự bổ sung tuyệt vời cho ngôi nhà. “Đặc biệt, cây reed palm hoạt động như những máy hút ẩm tự nhiên, tạo ra điều kiện mà nấm mốc không thể phát triển,” Bloom Buddy cho biết thêm.