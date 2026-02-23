Cách Justin Bieber giữ vợ và người yêu cũ bên mình: Độc lạ, không ai ngờ tới!

Cách đây không lâu tại lễ trao giải Grammy 2026, Justin Bieber bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán khi xuất hiện trên sân khấu với màn trình diễn ca khúc mới khi diện mỗi chiếc quần boxer trên người, đồng thời để lộ hình xăm lớn trên lưng. Dựa trên dáng dấp, phần lớn khán giả khẳng định đây là gương mặt vợ anh, hình ảnh Hailey Bieber được cho là lấy trực tiếp từ bìa ELLE năm 2020 của cô. Tờ tạp chí này sau đó cũng lên bài đề cập đến phát hiện thú vị nói trên. Chuyện không có gì đáng nói nếu như đây đã là lần thứ hai nam ca sĩ chọn cách không ai ngờ tới để giữ hình ảnh vợ và tình cũ.

Justin Bieber diện quần shorts trên sân khấu Grammy gần đây, từ đó hé lộ hình xăm hiếm thấy trên lưng (Ảnh Getty Images).

Thời điểm tháng 3/2020, tức khi cả hai chính thức làm lễ kết hôn được nửa năm, Hailey Bieber trên bìa ELLE khi ấy xuất hiện với mái tóc dài, thần thái sắc lạnh. Việc Justin chọn chính visual này để khắc lên cơ thể được xem như một cách "đóng dấu" cho hình ảnh mang tính biểu tượng nhất của vợ mình.

Người ta nhận ra đó rất có thể là ảnh tạp chí của Hailey Bieber cách đây gần 6 năm (Ảnh ELLE).

Hailey Bieber không phải cô gái đầu tiên mà Justin dùng cách này để thể hiện tình cảm. Trước đó, anh từng có một hình xăm gương mặt Selena Gomez - tình cũ nổi tiếng của mình ở cánh tay, cũng dựa trên một bộ ảnh ELLE từ năm 2012. Hình xăm này sau đó đã được che lại, nhưng câu chuyện vẫn được fan nhắc lại mỗi khi có chi tiết mới liên quan đến quá khứ của nam ca sĩ.

Hình xăm được cho là Selena Gomez trên tay Justin ngày trước (Ảnh X).

Giờ đây, việc Justin tiếp tục chọn ảnh bìa tạp chí ELLE cho hình xăm mới khiến nhiều người cảm thấy thắc mắc vì lựa chọn độc đáo của anh. Không đơn thuần là sự trùng hợp, netizen cho rằng nam ca sĩ có một "gu thẩm mỹ" rất riêng - khi anh chọn lưu giữ những người phụ nữ quan trọng bằng phiên bản biểu tượng nhất của họ trên tạp chí thời trang.

Nam ca sĩ cũng lựa chọn ảnh bìa ELLE của Selena (Ảnh ELLE).

Bìa tạp chí là một tác phẩm nơi hội tụ tầm nhìn của stylist, nhiếp ảnh gia, concept, tinh thần thời đại và câu chuyện của nhân vật chính. Không đơn thuần là một bức ảnh, đây là khoảnh khắc đẹp nhất, mang tính định danh cho hình ảnh của một ngôi sao vào thời điểm mà họ được gọi tên. Có lẽ vì thế mà Justin không chọn bất kỳ tấm hình đời thường nào, mà lại ưu tiên những hình ảnh ghi dấu mốc trong hành trình sự nghiệp, cuộc sống của những người phụ nữ mình từng yêu.