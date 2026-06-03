Các quý cô theo đuổi phong cách "Old Money" đang mặc chân váy trắng theo 20 cách khác nhau

Không cần những món đồ cầu kỳ hay chạy theo xu hướng ngắn hạn, các quý cô theo đuổi phong cách old money vẫn luôn trung thành với một chiếc chân váy trắng đơn giản.

Không nổi bật như váy hoa, không cầu kỳ như váy xếp tầng, chân váy denim trắng sở hữu vẻ đẹp tối giản nhưng cực kỳ linh hoạt. Gam màu trắng giúp tổng thể trông sáng sủa, trẻ trung hơn, đồng thời dễ kết hợp với gần như mọi màu sắc.

Trong những set đồ được chia sẻ, có thể thấy chỉ với một chiếc chân váy nhưng người mặc đã tạo ra hàng chục phiên bản khác nhau: từ thanh lịch, năng động đến quyến rũ hay mang hơi hướng old money.

Đi chơi cuối tuần: Áo tank top là đủ đẹp

Đây có lẽ là công thức đơn giản nhất nhưng cũng hiệu quả nhất. Một chiếc áo tank top màu đen, trắng hoặc xám kết hợp cùng chân váy trắng tạo nên tổng thể tối giản nhưng rất hút mắt.

Điểm hay của công thức này nằm ở sự tương phản màu sắc. Áo tối màu giúp phần thân trên gọn gàng hơn, trong khi chân váy trắng mang lại cảm giác tươi sáng và mát mẻ đúng tinh thần mùa hè.

Hoàn thiện outfit bằng dép xỏ ngón, kính râm và túi da màu nâu là bạn đã có ngay diện mạo giống các fashion blogger châu Âu.

Hẹn hò: Chọn áo quây hoặc áo lệch vai

Nếu muốn tăng vẻ nữ tính, hãy thử phối chân váy trắng với áo quây hoặc áo lệch vai. Những thiết kế để lộ vai và xương quai xanh luôn mang đến cảm giác mềm mại, quyến rũ nhưng không quá phô trương. Đặc biệt khi kết hợp với chân váy trắng đơn giản, tổng thể vẫn giữ được sự tinh tế thay vì trở nên quá gợi cảm.

Đi làm: Chỉ cần thêm áo sơ mi

Nhiều người nghĩ chân váy ngắn khó mặc đến công sở, nhưng thực tế chỉ cần thay đổi chiếc áo là mọi thứ sẽ khác. Áo sơ mi trắng oversized, sơ mi xanh nhạt hoặc sơ mi kẻ sọc đều là những lựa chọn lý tưởng. Có thể sơ vin một phần hoặc để buông tự nhiên nhằm tạo cảm giác thư thái mà vẫn thanh lịch. Công thức sơ mi + chân váy trắng + túi tote da đang là lựa chọn yêu thích của rất nhiều cô gái theo đuổi phong cách quiet luxury bởi sự đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ chỉn chu.

Muốn trẻ trung hơn? Hãy kết hợp với sneaker

Nếu cảm thấy sandal hay giày búp bê hơi nữ tính, hãy thử đổi sang sneaker trắng. Chân váy trắng khi đi cùng giày thể thao mang lại vẻ ngoài năng động, khỏe khoắn và trẻ trung hơn hẳn. Đây cũng là công thức lý tưởng cho những buổi dạo phố, du lịch hoặc cần di chuyển nhiều. Một chiếc áo thun ôm nhẹ màu xám hoặc trắng sẽ giúp tổng thể trông giống những outfit street style được yêu thích trên Instagram.

Bí quyết để outfit luôn trông đắt tiền

Điều thú vị trong những bộ trang phục này là hầu như không có món đồ nào quá cầu kỳ. Bí quyết nằm ở việc giữ bảng màu trung tính gồm trắng, đen, be, nâu và xám. Những gam màu này khi kết hợp với nhau luôn tạo cảm giác sang trọng, dễ chịu và không lỗi mốt. Thêm một chiếc thắt lưng da màu nâu, túi tote đơn giản và kính râm cổ điển là đủ để nâng tầm toàn bộ diện mạo.

Khi không biết mặc gì, hãy mặc chiếc váy này

Thời trang đôi khi không cần quá nhiều lựa chọn. Một chiếc chân váy trắng, vài chiếc áo cơ bản và một chút khéo léo trong cách phối màu đã đủ giúp bạn có hàng chục outfit khác nhau.

Nếu tủ đồ của bạn đang trở nên quá đơn điệu, đừng vội mua thêm thật nhiều quần áo. Có thể thứ bạn cần chỉ là một chiếc chân váy trắng đơn giản – món đồ có khả năng biến hóa từ đi làm, đi chơi đến hẹn hò mà vẫn luôn mang lại cảm giác thanh lịch, trẻ trung và thời thượng.