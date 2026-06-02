Đám cưới Việt Hoa: Một nữ diễn viên VTV diện đầm khác biệt, đơn giản nhẹ nhàng vẫn nổi bật sắc vóc cao sang ở tuổi 36

Chính sự tối giản này càng làm nổi bật phong thái sang trọng, dịu dàng của cô.

Dàn diễn viên VTV cùng chọn sắc trắng thanh lịch khi tới dự đám cưới của cặp đôi Việt Hoa - Trọng Trí, tạo nên khung hình đẹp mắt, dịu dàng và đầy tinh tế.

Giữa những thiết kế đầm ren nữ tính, nổi bật với chi tiết mềm mại, Huyền Lizzie lại ghi điểm theo cách rất riêng. Ở tuổi 36, nữ diễn viên không cần phô trương vẫn toát lên khí chất cao sang, nền nã nhờ lựa chọn một bộ đầm kín đáo, nhẹ nhàng nhưng vô cùng cuốn hút.

Huyền Lizzie và dàn nữ diễn viên VTV tới dự đám cưới của Việt Hoa - Trọng Trí.

Thiết kế mà Huyền Lizzie diện không có bất kỳ chi tiết đính kết cầu kỳ nào, cũng không cần phom dáng quá lộng lẫy để gây chú ý. Đó chỉ đơn thuần là một mẫu đầm midi màu trắng trang nhã, tối giản và tinh tế, nhưng chính sự tiết chế ấy lại giúp cô nổi bật giữa dàn diễn viên VTV.

Được biết, mẫu váy mà Huyền Lizzie diện trong đám cưới Việt Hoa - Trọng Trí đến từ một local brand Việt, thiết kế có giá hơn 2 triệu. Thiết kế trắng trơn đơn giản nhưng lại ghi điểm tuyệt đối ở phom dáng thanh thoát, vừa đủ ôm để tôn lên vóc dáng mảnh mai, vừa giữ được vẻ kín đáo và trang nhã. Chính sự tối giản này càng làm nổi bật phong thái sang trọng, dịu dàng của nữ diễn viên.

Không cần tạo kiểu tóc cầu kỳ hay phối phụ kiện nổi bật, Huyền Lizzie chỉ buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng là đã đủ xinh đẹp trong thiết kế này. Kiểu tóc đơn giản giúp tổng thể thêm trẻ trung, nhẹ nhàng, đồng thời tôn lên đường nét gương mặt thanh tú.

Hóa ra, mẫu đầm trắng tối giản mà Huyền Lizzie lựa chọn cũng từng được Hoa hậu Thanh Thủy và Ngọc Trinh mê mẩn trước đó. Chính sự tối giản ấy lại khiến mẫu váy trở nên dễ chinh phục nhiều phong cách khác nhau, ghi điểm nhờ vẻ thanh lịch, nền nã và khả năng tôn dáng khéo léo.

Nếu Hoa hậu Thanh Thủy mang đến cảm giác yêu kiều, thanh thoát khi diện mẫu đầm này, Ngọc Trinh lại thể hiện nét gợi cảm, cuốn hút rất riêng.

Còn với Huyền Lizzie, thiết kế trắng trơn được tiết chế theo hướng kín đáo, nhẹ nhàng hơn, giúp nữ diễn viên toát lên khí chất cao sang ở tuổi 36. Cùng một mẫu váy, nhưng mỗi mỹ nhân lại tạo nên một dấu ấn khác biệt, càng chứng minh sức hút bền bỉ của những thiết kế trắng tối giản.