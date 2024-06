BTS vẫn toả sáng trên Billboard với tư cách nghệ sĩ solo

(Ảnh: HYBE)

Billboard công bố những ca khúc lọt top BXH Billboard Hot 100 trong tuần này. Trong đó, ca khúc mới của Jungkook - thành viên nhóm nhạc BTS - mang tên Never let go đã ra mắt ở vị trí thứ 97, đánh dấu lần xuất hiện solo thứ 7 trên BXH uy tín này. Nhờ vậy, Jungkook cũng lập kỷ lục mới khi trở thành nghệ sĩ solo K-Pop sở hữu nhiều ca khúc lọt top BXH Billboard Hot 100 nhất.

"Em út" của BTS không phải người duy nhất toả sáng trên Billboard. Ca khúc tự sáng tác của Jin mang tên Super Tuna mới đây cũng xuất hiện trở lại trên BXH Doanh thu nhạc kỹ thuật số thế giới ở vị trí số 1. Điều đáng nói là ca khúc đã được phát hành cách đây 1 năm 7 tháng.

(Ảnh: HYBE)

Nhóm nhạc nam đình đám K-Pop cũng cho thấy nhiều thành tích đáng nể trên các BXH album. Cụ thể, trong hạng mục Album thế giới, Proof hiện xếp ở vị trí thứ 7, đánh dấu tuần thứ 105 trụ hạng. Trong khi đó, album solo FACE của Jimin xếp ở vị trí thứ 10, đây là tuần thứ 58 trụ hạng của nam thần tượng. Về trưởng nhóm RM, album solo thứ hai của anh đang đứng ở vị trí 14 trên BXH Top Album hiện tại và vị trí thứ 15 trên Album bán chạy nhất.

Trên BXH Toàn cầu 200, Seven của Jungkook một lần nữa leo hạng và giữ vị trí thứ 49. Bản hit Standing Next to You cũng leo lên vị trí 117, cả hai bài hát đều tăng hạng so với tuần trước. Ngoài ra, Jimin cũng tái xuất ở vị trí 194 với Like Crazy.