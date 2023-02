BTS và giấc mộng dở dang với Grammy

Sáng 6/2 (theo giờ Việt Nam), Grammy 2023 đã chính thức diễn ra với các hạng mục quan trọng đều thuộc về chủ nhân xứng đáng. Thế nhưng với fan Kpop, một điều tiếc nuối chưa thể hoàn thành - BTS lần nữa kém duyên với Grammy. Lần thứ 3 nhận được đề cử của giải thưởng âm nhạc danh giá nhất hành tinh, những tưởng nhóm sẽ viết tiếp lịch sử Kpop tại quốc tế, cuối cùng, giấc mộng vẫn dang dở.

3 lần được đề cử Grammy

Năm 2021, BTS khiến truyền thông bùng nổ khi trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên được đề cử tại Grammy. Với màn comeback bùng nổ Dynamite "chiếm lĩnh" loạt BXH âm nhạc quốc tế, BTS đã góp mặt tại Grammy trong hạng mục Màn trình diễn của bộ đôi/nhóm nhạc pop xuất sắc nhất. Cùng đề cử này, năm 2022 nhóm tiếp tục trở thành ứng cử viên với Butter. Hai sản phẩm Dynamite và Butter được coi như đỉnh cao sự nghiệp của BTS, khẳng định tên tuổi của nhóm nhạc nam nhà HYBE tại thị trường quốc tế. Nhóm dành về loạt thành tích kỷ lục, "phá đảo" Billboard Hot 100 và trở thành nhóm nhạc toàn cầu chưa thể thay thế.

Dynamite như "cú nổ" thật sự mang về đề cử Grammy đầu tiên cho BTS

Butter "xâm chiếm" thị trường âm nhạc quốc tế năm 2021

Năm thứ 9 của sự nghiệp, BTS tiếp tục hào quang khi nhận về 3 đề cử cho Grammy 2023. Cả sản phẩm kết hợp cùng Coldplay và MV kỷ niệm Yet to Come đều được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa vào đề cử bao gồm: Video ca nhạc hay nhất cho Yet to come; Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc pop xuất sắc nhất cho ca khúc My Universe và đặc biệt là hạng mục BIG4 Album của năm với Music of The Spheres của Coldplay, BTS nằm trong danh sách nghệ sĩ đồng thực hiện album. 2022 là năm cuối cùng BTS hoạt động, quảng bá nhóm trước khi các thành viên lần lượt thực hiện nghĩa vụ quân sự. Do đó, fan vô cùng kỳ vọng BTS sẽ hoàn thành mục tiêu đạt Grammy 2023.

Màn trở lại tri ân fan trước khi nhập ngũ cũng nhận về 1 đề cử Grammy 2023

Giấc mộng còn dang dở

Grammy 2023 đã khép lại, và một lần nữa BTS vẫn dừng chân trước giải thưởng này. 3 năm liên tiếp nhận đề cử, chưa một lần nhóm được nâng kèn vàng danh giá. Năm 2021, Dynamite không thể vượt qua Rain on Me của bộ đôi Lady Gaga - Ariana Grande, 2022 Butter "nhường bước về sau" cho Kiss Me More của Doja Cat - SZA và 2023 màn kết hợp cùng Coldplay thua trước Unholy của Sam Smith - Kim Petras.

BTS để mất cơ hội nâng tượng vàng ở 2 năm đầu nhận đề cử

Bên cạnh đó, 2 hạng mục còn lại của BTS tại Grammy 2023 cũng vô cùng khó nhằn khi đụng độ những đối thủ nặng ký. Hạng mục Video ca nhạc hay nhất trước đêm trao giải đã về với Taylor Swift cùng phim ngắn All Too Well. Hi vọng cuối cùng là Album của năm cũng cực kỳ cạnh tranh, cuối cùng thuộc về album được lòng cả giới chuyên môn lẫn đại chúng: Harry's House của chàng thơ Anh quốc Harry Styles. Grammy được ví như "bức tường cao" mà BTS chưa thể vượt qua, và ngày càng khó để đạt được.

Album của năm đã thuộc về Harry Styles một cách thuyết phục

Lý do BTS không thể chiến thắng Grammy

Ở hai lần Grammy trước, BTS có vô vàn cơ hội để mang tượng vàng về cho Kpop. Grammy 2022 là lần tham dự cuối cùng với đầy đủ tất cả các thành viên trước khi nhập ngũ của nhóm nhạc toàn cầu, khát khao giành được giải thưởng lớn hơn bao giờ hết. Trước Grammy 2022, BTS đã ẵm cúp Nghệ sĩ của năm tại AMAs, nâng vị thế toàn cầu của BTS lên nấc thang mới. Ở thời điểm đỉnh cao sự nghiệp, việc "lỡ duyên" với Grammy đã khiến BTS mất đi cơ hội ngàn vàng.

Ở thời kì đỉnh cao sự nghiệp, BTS đã "lỡ làng" với Grammy

Grammy 2023 được coi như hi vọng cuối trước khi tạm ngưng quảng bá nhóm, các thành viên phát triển hoạt động cá nhân và chuẩn bị nhập ngũ. Song, mọi thứ chưa bao giờ là dễ dàng. Chỉ cần thêm một giải Grammy, danh sách thành tích của BTS gần như hoàn hảo khi trước đó 7 chàng trai đã lấp đầy các giải thưởng danh giá như Billboard Music Awards, AMAs, VMAs. Sau khi chuyển định hướng hoạt động và thực hiện xong nghĩa vụ, BTS sẽ khó bước lên đỉnh cao danh vọng một lần nữa, BTS quả thật lỡ làng với Grammy.

BTS tiễn anh cả Jin nhập ngũ

Việc BTS không chiến thắng Grammy 2023 dường như đã được các chuyên gia dự đoán trước đó. Theo truyền thông Hàn Quốc, sau khi anh cả Jin nhập ngũ, nhóm tập trung quảng bá cá nhân bắt đầu từ giữa 2022, BTS đã mất phong độ. MV Yet to Come và album tuyển tập Proof chỉ như món quà tri ân fan, không đủ sức ảnh hưởng để tranh giải quốc tế. Thành tích âm nhạc trong năm vừa qua của BTS chưa đủ nổi bật, thậm chí còn bị các nhóm nhạc nữ "lấn lướt". Trước thềm nhập ngũ, nhóm cũng không "thiết tha" quảng bá để lập kỷ lục. Màn kết hợp cùng Coldplay khi so với những đối thủ khác như Adele, Taylor Swift, Beyoncé, Harry Styles,... không thể chắc chắn thắng.

So với những ứng cử viên nặng ký của năm nay như Adele, Taylor Swift, Beyoncé, Harry Styles,... album Coldplay có sự tham gia của BTS thật sự khó có cơ hội chiến thắng

Cả 3 năm góp mặt trong các đề cử, BTS vẫn khiến giới chuyên môn tranh cãi về chất lượng âm nhạc, và liệu đã xứng đáng để được xưng danh tại Grammy. Nhiều luồng ý kiến cho rằng BTS như "mồi câu truyền thông", giải thưởng hàn lâm đang muốn tận dụng sức nóng của nhóm nhạc Kpop có fandom mạnh nhất nhì hiện tại. Grammy đề cao các sản phẩm mà nghệ sĩ chính là người sáng tác kiêm biểu diễn. BTS với định hướng của một nhóm nhạc Kpop, dù có tham gia sáng tác vẫn phụ thuộc nhiều vào ekip của công ty giải trí. Do đó, BTS nhận được đề cử nhưng lại rất khó để chiến thắng.

BTS đã thực hiện được một nửa giấc mơ: biểu diễn tại Grammy 2022 nhưng chưa thể mang cúp về nhà

Từ lâu, nhóm đã thể hiện "tham vọng" lớn khi bày tỏ ước muốn được trình diễn tại Grammy, sau đó chiến thắng thuyết phục giải thưởng này. Nhưng hiện tại, có lẽ BTS đành để giấc mộng ấy dang dở mà thôi!

Ảnh: Twitter