Adele: "Em đến Grammy chơi chơi thôi ai dè thắng thiệt..."

Lễ trao giải Grammy 2023 khép lại với nhiều niềm vui cho người chiến thắng và sự tiếc nuối của những cái tên trượt chân. Adele năm nay đã giành chiến thắng ở hạng mục Best Pop Solo Performance (Màn trình diễn Pop đơn ca xuất sắc nhất) với ca khúc Easy On Me. Khi lên nhận giải, Adele không quên "tấu hài" và đã có màn phát biểu hài hước, được MXH chia sẻ rầm rộ:

"Em đến đây chơi chơi thôi ai dè lại thắng thiệt. Em muốn tặng giải thưởng này cho nhóc Angelo con trai mình. Và dù mẹ dặn em không được khóc, nhưng em không nín được". Khán giả cũng thực sự mừng cho Adele khi suốt cả đêm trao giải, các giải thưởng quan trọng lần lượt vuột khỏi tay Họa mi nước Anh.

Adele hài hước chia sẻ khi thắng giải Grammy.

Có thể xem đây là kì Grammy có thành tích tệ nhất của Adele. Năm nay, Adele nhận về đến 7 đề cử, bao gồm 3 hạng mục Big Four song chỉ có thể chiến thắng 1 giải thưởng Best Pop Solo Performance (Màn trình diễn Pop đơn ca xuất sắc nhất) khiến không ít fan nuối tiếc. Nhiều người cho rằng vị thế "con cưng" Viện Hàn lâm của Adele đã bị lung lay. Tuy nhiên nhiều ý kiến cũng cho rằng đơn giản vì album 30 nói chung và Easy On Me nói riêng không thực sự thuyết phục được hội đồng chuyên môn.

Tuy nhiên, người hâm mộ Adele lại không mấy buồn lòng khi nữ ca sĩ trượt Big Four vì các đối thủ năm nay quá mạnh. Điều khiến họ tiếc nuối nhất chính là việc đêm nhạc được đầu tư mạnh, tạo hiệu ứng lớn như Adele One Night Only lại không chiến thắng ở hạng mục Best Music Film (Phim Âm nhạc xuất sắc nhất) dù trước đó đã thắng "giòn giã" ở giải Emmy. Nhưng biết đâu đúng như Adele nói, năm nay đến để chơi chơi thôi chứ nếu đến "nghiêm túc" có khi lại "lớn chuyện" ấy chứ?