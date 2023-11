BTS dừng hoạt động, BLACKPINK một mình thống trị Kpop?

Ngày 22/11, tờ The Korea Times đưa tin công ty quản lý của BTS là Big Hit Entertainment cho biết các thành viên RM, Jimin, V và Jungkook đang hoàn tất các thủ tục để thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Thời gian nhập ngũ cụ thể của Jungkook là tháng 12, trong khi 3 thành viên còn lại chưa đưa ra thông báo.

Vị trí khó lật đổ của BLACKPINK

Ở Hàn Quốc, tất cả đàn ông khỏe mạnh đều phải phục vụ trong quân đội khoảng hai năm.

Bốn thành viên được phép hoãn nghĩa vụ quân sự cho đến khi họ bước sang tuổi 30, theo luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi vào năm 2020. Tuy nhiên, nếu chọn hướng đi tương tự Jin, J-Hope và SUGA là từ bỏ quyền hoãn nghĩa vụ quân sự, RM, Jimin, V và Jungkook sẽ nhập ngũ khi được quân đội thông báo.

Việc nhập ngũ của họ rất có thể sẽ diễn ra sớm nhất là vào cuối năm nay hoặc muộn nhất đầu năm sau. Đồng nghĩa, tới năm 2025, khi tất cả thành viên dự kiến ​​hoàn thành nghĩa vụ quân sự, BTS mới có thể hoạt động nhóm trở lại.

Các thành viên còn lại của BTS chuẩn bị nhập ngũ.

Trước khi BTS nhập ngũ, họ cùng BLACKPINK là hai "bá chủ" Kpop ở mảng nhóm nhạc nam và nhóm nhạc nữ. Đương nhiên, trong các nhóm nhạc nữ, đã có IVE, aespa, NewJeans, Le Sserafim vươn lên, chia nhỏ "miếng bánh" nhưng chưa ai trong số họ có thể vượt qua sức ảnh hưởng quá lớn như BLACKPINK ở thị trường quốc tế.

Không chỉ chưa thể nhiều lần lọt vào Billboard Hot 100 như BLACKPINK đã làm, các nhóm nữ kể trên cũng chưa thể có độ bàn tán, nhận diện khủng giống 4 cô gái nhà YG ở mảng đại sứ thương hiệu, tham gia sự kiện.

Theo The Korea Times, BLACKPINK vừa qua giành được Huân chương khen thưởng cho những đóng góp trong lĩnh vực nghệ thuật từ Vua Charles III, nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Yoon Suk Yeol tới Vương quốc Anh.

Trong buổi lễ phong tước đặc biệt tại Cung điện Buckingham, nhà vua đã trao tặng nhóm nhạc nữ Huân chương Xuất sắc nhất của Đế quốc Anh (MBE) để ghi nhận vai trò của nhóm nhạc Kpop trong việc đưa thông điệp về sự bền vững môi trường đến khán giả toàn cầu.

Cách đây một tuần, BLACKPINK đạt được cột mốc quan trọng trong sự nghiệp khi nhận giải thưởng tại 2023 Billboard Music Awards. Theo kết quả được công bố trên trang web chính thức của Billboard vào 20/11, BLACKPINK đã chiến thắng hạng mục Nghệ sĩ lưu diễn hàng đầu Kpop, vượt qua các ứng cử viên đồng nghiệp là SUGA từ BTS và TWICE.

Chiến thắng này đánh dấu họ là nhóm nhạc nữ đầu tiên giành chiến thắng tại BBMAs sau Destiny's Child năm 2005 và là thành tích đáng chú ý tiếp theo của nhóm trong nền âm nhạc toàn cầu.

Do đó, với sự vắng bóng của BTS trong suốt 2 năm, nếu không nhóm nhạc nào có thể tạo nên kỳ tích ở thị trường quốc tế và BLACKPINK vẫn duy trì hoạt động nhóm, họ sẽ trở thành bá chủ của Kpop.

BLACKPINK đã ở vị thế khó ai thay thế.

Những đối thủ mạnh nhăm nhe ngai vàng

Về phía nhóm nhạc nam, Seventeen và Stray Kids đang là hai nhóm có tiềm năng nhất tiếp bước đàn anh. Trong khi Seventeen mạnh về nhạc số ở thị trường trong nước và thành tích album thì Stray Kids đang tạo dấu ấn mạnh mẽ với khán giả quốc tế.

Seventeen đã bán được tổng cộng 11 triệu album dựa trên dữ liệu Circle Chart từ tháng 1 đến cuối tháng 9. Đóng góp đáng kể vào doanh thu ấn tượng này là mini album thứ mười của họ - FML - được phát hành vào tháng 4. Album này bán được hơn 6,27 triệu bản.

Với album thứ 11 Seventeenth Heaven ra mắt cách đây không lâu, nhóm nhạc đạt doanh số đặt hàng trước là 5,2 triệu bản - mức cao nhất trong lịch sử Kpop.

Về phần Stray Kids, họ đang xếp hạng 90 ở Billboard Hot 100 với ca khúc LALALALA. Họ là nhóm nhạc nam thứ 2 của Kpop sau BTS lọt vào Billboard Hot 100. Nhóm nhạc nam của JYP có lượng fan đông đảo ở Âu Mỹ.

LALALALA nằm trong album mới phát hành của Stray Kids mang tên Rock-Star. Album này cũng vươn lên vị trí thứ nhất trên Billboard Hot 200, giúp Stray Kids trở thành một trong hai nhóm Kpop (cùng BTS) có hơn 4 album đạt được thành tích này.

Korea JoongAng Daily đưa tin Stary Kids là một trong các nghệ sĩ Kpop chiếm lĩnh bảng xếp hạng cuối năm của Billboard và thể hiện mức độ nổi tiếng toàn cầu trong năm nay. Danh sách còn có Fifty Fifty, Jungkook, New Jeans, TXT, TWICE hay ITZY.

Stray Kids là nhóm hàng đầu trong số các nhóm nhạc nam thế hệ thứ 4 của Kpop.

Bảng xếp hạng cuối năm của Billboard tổng hợp thành tích các ca khúc, album và nghệ sĩ từ tháng 11/2022 đến tháng 10 năm nay.

Nhóm nhạc nữ Fifty Fifty xếp thứ 44 trên bảng xếp hạng Hot 100 Songs cuối năm của Billboard với Cupid, trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng. Jungkook của BTS đứng ở vị trí thứ 82 trên cùng bảng xếp hạng với Seven.

Trong khi đó, trên bảng xếp hạng 200 album cuối năm của Billboard, full album thứ ba của Stray Kids 5-Star đứng ở vị trí thứ 82. Stray Kids là nghệ sĩ Kpop có thứ hạng cao nhất trong bảng xếp hạng.

Tiếp nối Stray Kids, nhóm nhạc nam Tomorrow X Together xếp thứ 122 với EP thứ 5 The Name Chapter: Temptation. Đây là năm thứ ba liên tiếp nhóm lọt vào bảng xếp hạng cuối năm.

TXT hay NCT, ENHYPEN đều là những nhóm nhạc nam có danh tiếng với lượng fan đông đảo ở Kpop. Do đó, họ cũng rất được kỳ vọng trở thành ngôi sao toàn cầu như đàn anh BTS.

Dẫu vậy, như tờ Dailian nhận định, hầu hết nhóm nhạc nam thuộc thế hệ thứ 4 chẳng hạn Stray Kids, TXT đều chưa có thứ hạng cao trên các trang âm nhạc trong nước dù họ đạt thành tích tốt trên bảng xếp hạng iTunes nước ngoài.

Trước đây, việc ca sĩ nổi tiếng ở Hàn Quốc rồi mới tấn công sang các nước châu Á như Nhật Bản hay châu Âu, châu Mỹ là điều bình thường. Nhưng những năm gần đây, họ nhận được sự chú ý từ nước ngoài trước tiên trong khi lại không quá phổ biến ở Hàn Quốc.

Với các nhóm nhạc nữ như New Jeans, IVE, aespa… họ lại chưa đạt vị trí nổi trội ở các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế.

Có thể thấy, nhóm nhạc Kpop hiện giờ rơi vào tình trạng nhóm nam chưa nổi tiếng ở quê nhà còn nhóm nữ vẫn mờ nhạt ở Mỹ. Chưa ai đạt nhiều kỷ lục ở cả trong nước lẫn quốc tế như BTS hay BLACKPINK. Do đó, còn chặng đường rất dài để họ có thể đạt được thành tích như đàn anh, đàn chị.

Nhìn vào tình thế đó, có lẽ khó nhóm nhạc nào đánh bại được BLACKPINK để trở thành bá chủ Kpop trong thời gian BTS tạm dừng hoạt động.