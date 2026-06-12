Bom xăng, đá, đụng độ với cảnh sát, nhiều người bị bắt giữ bên ngoài sân Azteca trong ngày khai mạc World Cup 2026

World Cup 2026 vừa khai mạc đã xảy ra bạo loạn: Bom xăng, đá và đụng độ cảnh sát bên ngoài sân Azteca

Trong khi hàng chục nghìn khán giả đang hòa mình vào bầu không khí lễ hội bên trong sân Azteca để chứng kiến trận khai mạc World Cup 2026 giữa Mexico và Nam Phi, bên ngoài sân vận động huyền thoại này lại xuất hiện những hình ảnh hoàn toàn trái ngược.

Khói lửa, bom xăng, đá và các cuộc đụng độ với cảnh sát đã biến khu vực quanh sân Azteca thành một điểm nóng an ninh chỉ vài giờ trước khi trái bóng World Cup chính thức lăn. Theo truyền thông Mexico, hàng nghìn người biểu tình đã tập trung trên các tuyến đường dẫn tới sân Azteca trong ngày khai mạc. Cuộc tuần hành ban đầu mang tính ôn hòa, với sự tham gia của thân nhân các nạn nhân mất tích trong làn sóng bạo lực kéo dài nhiều năm tại Mexico.

Những người biểu tình mang theo ảnh người thân cùng các biểu ngữ yêu cầu chính phủ quan tâm nhiều hơn đến hơn 130.000 người được ghi nhận mất tích trên cả nước. Tuy nhiên, tình hình nhanh chóng leo thang.

Nhiều người bịt mặt ném đá, chai lọ, pháo sáng và thậm chí cả bom xăng về phía lực lượng cảnh sát chống bạo động được triển khai quanh sân vận động. Một số đối tượng còn tìm cách phá hàng rào an ninh và lao vào khu vực phong tỏa, buộc lực lượng chức năng phải lập tức tăng cường kiểm soát.

Ảnh: Getty

Khung cảnh hỗn loạn xuất hiện ở nhiều điểm quanh sân Azteca khi các đám cháy nhỏ liên tiếp bùng phát. Cảnh sát và nhân viên cứu hỏa phải sử dụng bình chữa cháy để khống chế ngọn lửa trong lúc đám đông vẫn tiếp tục ném vật thể về phía lực lượng an ninh.

Đáng chú ý, một số quả bom xăng phát nổ ngay gần khu vực cảnh sát cưỡi ngựa làm nhiệm vụ. Một nữ cảnh sát bị thương ở vùng đầu và chảy nhiều máu sau các cuộc đụng độ. Giới chức Mexico cho biết khoảng 200 người bịt mặt đã tách khỏi đoàn biểu tình chính và tham gia các hành vi bạo lực. Nhiều người đã bị bắt giữ ngay trong đêm khai mạc.

Những diễn biến này khiến công tác an ninh của World Cup 2026 tiếp tục trở thành chủ đề gây lo ngại. Trước đó, giải đấu đã liên tiếp đối mặt với hàng loạt vấn đề từ biểu tình xã hội, những rắc rối về visa của cầu thủ và trọng tài, tình trạng ngập nước tại sân Azteca cho tới các tranh cãi liên quan đến khâu tổ chức.

Dù vậy, các sự cố bên ngoài sân không ảnh hưởng đến việc trận đấu được diễn ra. Bên trong Azteca, hơn 80.000 khán giả chứng kiến Mexico đánh bại Nam Phi với tỷ số 2-0. Tuy nhiên, ngay cả trên sân cỏ, drama cũng không hề thiếu khi trận đấu xuất hiện tới 3 thẻ đỏ, bao gồm một tình huống cầu thủ Nam Phi bị truất quyền thi đấu sau hành vi tát đối thủ.

Từ những cuộc biểu tình bạo lực bên ngoài cho tới hàng loạt tranh cãi trên sân cỏ, ngày khai mạc World Cup 2026 đã diễn ra theo cách không ai ngờ tới. Và đó mới chỉ là ngày đầu tiên của giải đấu lớn nhất hành tinh.