Giá đồ ăn thức uống ở SVĐ World Cup 2026 đắt đỏ “gây sốc“

World Cup 2026 gây sốc vì giá đồ ăn trong sân: Một cốc bia gần 500.000 đồng, CĐV than trời.

World Cup 2026 đang cực hot bởi những màn trình diễn đáng mong đợi của loạt ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới. Nhưng ngoài việc mua vé tới sân cổ vũ các cầu thủ, CĐV còn đau đầu với chuyện mua đồ ăn, thức uống tại các SVĐ đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Mới đây, bảng giá thực phẩm tại Lumen Field (Seattle, Mỹ) - một trong những sân đăng cai World Cup 2026 - đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Ngay lập tức, mức giá khiến nhiều người hâm mộ phải sửng sốt.

Theo bảng giá được công bố, một cốc bia dung tích khoảng 473ml có giá lên tới 17,99 USD, tương đương gần 470.000 đồng. Nếu muốn uống các loại bia nhập khẩu hoặc bia thủ công, khán giả sẽ phải trả tới 18,99 USD (gần 500.000 đồng).

Trong khi đó, một chai nước suối dung tích khoảng 590ml có giá 5,99 USD, tương đương hơn 150.000 đồng. Không chỉ đồ uống, các món ăn nhanh quen thuộc cũng được bán với mức giá khiến nhiều người "đứng hình". Một chiếc bánh pretzel có giá 13,49 USD (khoảng 350.000 đồng), còn một chiếc churro được bán với giá 10,99 USD, tương đương gần 290.000 đồng.

Giá đồ ăn và thức uống tại các trận đấu World Cup ở sân vận động Lumen Field của Seattle được công bố gây sốc. Nguồn ảnh: Reuters

Thực đơn đồ ăn nhẹ cũng đắt đỏ không kém. Nguồn ảnh: X - @NoahRiffe

Giá bia là 17,99 đô la hoặc 18,99 đô la. Nguồn ảnh: X – @NoahRiffe

Sau khi bảng giá xuất hiện trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận hài hước nhưng đầy bất lực đã xuất hiện: "Giá thế này chắc tôi nhịn ăn luôn", "Đi xem World Cup hay đi tiêu sạch tiền tiết kiệm?"... Đó chỉ là một vài trong số rất nhiều phản ứng từ cộng đồng người hâm mộ.

Điều khiến các CĐV càng thêm khó chịu là những quy định khá nghiêm ngặt về việc mang đồ uống từ bên ngoài vào sân. Vì vậy, nhiều người gần như không có lựa chọn nào khác ngoài việc mua thực phẩm ngay bên trong khu vực tổ chức trận đấu.

Dù vậy, Seattle vẫn chưa phải địa điểm đắt đỏ nhất của World Cup 2026. Theo các thống kê về chi phí ăn uống tại các sân đăng cai, Levi's Stadium ở California mới là nơi có mức giá cao nhất. Một suất ăn cơ bản kèm đồ uống tại đây có thể tiêu tốn hơn 34 USD.

Ngược lại, các sân vận động tại Mexico được đánh giá dễ chịu hơn rất nhiều. Một số địa điểm có chi phí ăn uống chỉ bằng khoảng một phần ba so với các sân tại Mỹ.

Giá cả sinh hoạt vốn đã là một trong những vấn đề khiến người hâm mộ lo lắng khi World Cup 2026 lần đầu tiên được tổ chức trên quy mô ba quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico. Bên cạnh tiền vé, chi phí khách sạn, di chuyển và ăn uống đều được dự báo sẽ tăng mạnh trong thời gian diễn ra giải đấu.

Với mức giá gần 500.000 đồng cho một cốc bia và vài trăm nghìn đồng cho một món ăn vặt, nhiều CĐV đã đùa rằng bí quyết tiết kiệm tốt nhất tại World Cup năm nay là... ăn thật no trước khi bước vào sân vận động.