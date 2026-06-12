Khai màn World Cup 2026 "điên rồ" nhất lịch sử: 3 thẻ đỏ trực tiếp, Mexico phá "lời nguyền" trước Nam Phi!

Thắng Nam Phi 2-0 trong trận cầu 3 thẻ đỏ, Mexico chiếm ngôi đầu bảng A World Cup 2026.

Sáng ngày 12/6 (giờ Việt Nam), trận đấu mở màn World Cup 2026 giữa đội chủ nhà Mexico và Nam Phi đã diễn ra vô cùng kịch tính tại sân vận động Estadio Azteca. Mexico giành chiến thắng thuyết phục 2-0, đồng thời phá bỏ "lời nguyền" toàn hòa và thua trong các trận khai mạc trước đây.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Mexico đã chủ động đẩy cao đội hình nhờ sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà. Phút thứ 9, tận dụng sai lầm phá bóng không hiểu ý giữa hậu vệ và thủ môn Nam Phi, tiền đạo Julián Quiñones băng vào dứt điểm cận thành mở tỷ số 1-0. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của kỳ World Cup năm nay.

Quinones mở tỉ số trậ đấu (Ảnh: Reuters)

Bị dẫn bàn sớm, các cầu thủ Nam Phi đánh mất thế trận và bắt đầu lối chơi áp sát. Sự căng thẳng leo thang trong hiệp hai khi trận đấu chứng kiến tới 3 tấm thẻ đỏ trực tiếp, một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử các trận khai mạc World Cup.

Phút 49, tiền vệ Sphephelo Sithole của Nam Phi nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm ngăn cản cơ hội ghi bàn của Mexico.

Sphephelo Sithole bị truất quyền thi đấu trong trận gặp Nam Phi (Ảnh: Reuters)

Chơi hơn hai người, đội chủ nhà dễ dàng kiểm soát thế trận. Chỉ ít phút sau đó, tiền đạo kỳ cựu Raúl Jiménez tỏa sáng, nâng tỷ số lên 2-0 cho Mexico.

Bàn thắng bằng đầu của Jimenez là bàn thắng đầu tiên của anh tại một kỳ World Cup (Ảnh: Reuters)

Đến phút 84, sau khi tham khảo VAR, trọng tài tiếp tục rút thẻ đỏ khiến tiền đạo Themba Zwane của Nam Phi khỏi sân vì lỗi đánh nguội vào mặt đối phương. Nam Phi trở thành đội đầu tiên nhận 2 thẻ đỏ trong một trận World Cup kể từ 2006.

Zwane nhận thẻ đỏ (Ảnh: Getty)

Sự điên rồ của trận đấu khép lại ở phút bù giờ cuối cùng. Dù đội nhà đang dẫn trước và chơi hơn người, đội trưởng César Montes của Mexico vẫn phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng triệt hạ thô bạo với hậu vệ Nam Phi.

Cesar Montes nhận thẻ đỏ trong trận đấu của Mexico (Ảnh: Reuters)

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 nghiêng về Mexico. Với 3 điểm trọn vẹn, đội chủ nhà tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A. Trong khi đó, Nam Phi không chỉ trắng tay mà còn chịu tổn thất cực lớn về lực lượng cho các trận đấu tiếp theo.