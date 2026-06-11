Messi bị lộ thông tin bảo mật

Messi và tuyển Argentina bị lộ thông tin cá nhân.

Một sự cố lộ dữ liệu nghiêm trọng đã xảy ra ngay trước thềm World Cup 2026, khi thông tin hộ chiếu cá nhân của siêu sao Lionel Messi cùng toàn bộ các thành viên đội tuyển Argentina bị rò rỉ công khai thông qua một biên bản danh sách thi đấu chính thức.

Sự việc diễn ra vào ngày 9/6 tại sân vận động Jordan-Hare (Mỹ), ngay trước trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup giữa nhà đương kim vô địch thế giới Argentina và đội tuyển Iceland. Theo các nguồn tin ghi nhận, ban tổ chức đã phân phát biên bản danh sách thi đấu cho giới truyền thông, quan chức và người hâm mộ mà không hề che mờ hoặc bôi đen số hộ chiếu của các cầu thủ.

Messi bị lộ thông tin hộ chiếu (Ảnh: Getty)

Hậu quả là thông tin định danh nhạy cảm của Lionel Messi và các ngôi sao hàng đầu như Lisandro Martinez hay Enzo Fernandez đã bị phơi bày hoàn toàn. Hình ảnh chụp lại danh sách chưa được kiểm duyệt này sau đó đã nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội và một số kênh truyền thông địa phương, làm dấy lên làn sóng chỉ trích dữ dội về công tác quản lý thông tin của ban tổ chức.

Ở trận đấu này, đội tuyển Argentina giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Iceland trước sự chứng kiến của hơn 88.000 khán giả. Đáng chú ý, Lionel Messi đã đánh dấu sự trở lại sau chấn thương gân kheo bằng việc vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp hai. Anh kịp thời để lại dấu ấn với một bàn thắng trên chấm phạt đền.