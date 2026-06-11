Toàn bộ lịch thi đấu vòng bảng World Cup 2026

Cập nhật lịch thi đấu vòng bảng VCK FIFA World Cup 2026.

World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh tại ba quốc gia đồng chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico. Tại Việt Nam Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) sẽ truyền hình trực tiếp toàn bộ các hoạt động chính thức của giải đấu, bao gồm lễ khai mạc, toàn bộ các trận đấu thuộc vòng bảng, vòng loại trực tiếp và trận chung kết vô địch.

World Cup 2026 đánh dấu cột mốc vô tiền khoáng hậu khi lần đầu tiên nâng số đội tham dự lên con số 48. Sự thay đổi mang tính đột phá này cũng đẩy tổng số trận đấu lên tới 104 trận - quy mô lớn nhất từ trước đến nay, hứa hẹn mang lại một tháng ăn ngủ cùng bóng đá đầy kịch tính cho khán giả toàn cầu.

Dưới đây là toàn bộ lịch đấu vòng bảng World Cup 2026: