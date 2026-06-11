Son Heung-min nói gì trước tin đồn giải nghệ?

Son Heung-min chia sẻ trước trận đấu mở màn tại World Cup 2026.

Trước thềm trận ra quân của đội tuyển Hàn Quốc tại Vòng chung kết FIFA World Cup 2026, thủ quân Son Heung-min đã có những chia sẻ đầy cảm xúc trong buổi họp báo chính thức. Ở tuổi 33, ngôi sao đang khoác áo LAFC khẳng định anh vẫn vẹn nguyên cảm giác háo hức và khát khao cống hiến như những ngày đầu tiên bước ra sân chơi lớn nhất hành tinh.

"Dù là lần đầu tiên hay lần thứ tư tham dự World Cup, tôi vẫn cảm thấy mình như một đứa trẻ. Đây luôn là sân khấu trong mơ của tôi," tiền đạo sinh năm 1992 chia sẻ. Trải qua ba kỳ đại hội trước đó vào các năm 2014, 2018 và 2022, Son Heung-min giờ đây đã là biểu tượng của bóng đá xứ sở kim chi.

Bên cạnh việc chia sẻ về cảm xúc cá nhân, thủ quân tuyển Hàn Quốc cũng thẳng thắn đập tan những tin đồn thất thiệt xung quanh việc anh sẽ giã từ sự nghiệp quốc tế sau giải đấu năm nay. Son khẳng định: "Tôi chưa từng một lần tuyên bố đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của mình. Điều quan trọng nhất lúc này là tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ trước mắt. Tôi sẽ luôn đưa ra những lựa chọn sáng suốt cho con đường phía trước".

Son Heung-min đang có tinh thần thoải mái trước trận đấu mở màn World Cup 2026 (Ảnh: KFA)

Đánh giá về quá trình chuẩn bị của toàn đội, Son Heung-min cho biết bầu không khí của đội tuyển Hàn Quốc đang rất thoải mái. Với tư cách là một cựu binh dày dặn kinh nghiệm, anh đang nỗ lực giúp các cầu thủ trẻ giải tỏa áp lực tâm lý. Toàn đội cũng đã hoàn toàn thích nghi với điều kiện khí hậu và độ cao tại Bắc Mỹ để sẵn sàng cho trận mở màn gặp đội tuyển CH Czech.

Sự xuất hiện của tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026 cũng đánh dấu cột mốc lịch sử khi đây là lần thứ 12 họ góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Bản thân Son Heung-min, người đang sở hữu 3 bàn thắng qua các kỳ World Cup, cũng nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ bản địa. Khi được hỏi về biệt danh "Sonaldo" mà các cổ động viên Mexico yêu mến dành tặng, ngôi sao 33 tuổi chỉ mỉm cười khiêm tốn và cho biết anh vẫn cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự kỳ vọng đó.