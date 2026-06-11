Bác sĩ cảnh báo có thể tử vong, thủ môn 43 tuổi vẫn đánh liều, quyết dự World Cup 2026

Thoát nguy cơ bị liệt để tới World Cup: Câu chuyện khó tin của thủ môn 43 tuổi.

Đằng sau những trận cầu sôi động tại World Cup 2026 là không ít câu chuyện khiến người hâm mộ xúc động. Một trong số đó thuộc về thủ môn kỳ cựu Craig Gordon của đội tuyển Scotland, người đã đánh đổi rất nhiều để có mặt tại giải đấu lớn nhất hành tinh.

Ít ai biết rằng chỉ vài tháng trước ngày World Cup khởi tranh, Gordon từng nhận được lời cảnh báo đáng sợ từ các bác sĩ: việc điều trị chấn thương của ông có thể dẫn đến nguy cơ bị liệt, thậm chí tử vong. Tuy nhiên, thủ thành 43 tuổi vẫn quyết định chấp nhận rủi ro để theo đuổi giấc mơ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Cảnh báo khiến bất kỳ ai cũng phải sợ hãi

Vào tháng 3 năm nay, Craig Gordon gặp chấn thương nghiêm trọng liên quan đến vùng cổ và buộc phải tìm đến chuyên gia cột sống nổi tiếng Usamah Jannoun tại London để điều trị. Trong quá trình tư vấn, bác sĩ đã thẳng thắn nói với thủ môn Scotland về những nguy cơ tiềm ẩn của phương pháp điều trị.

Theo lời Gordon, ông được cảnh báo rằng mình có thể bị liệt hoặc thậm chí mất mạng nếu xảy ra biến chứng. Đó là khoảnh khắc khiến cựu thủ môn Sunderland thực sự suy nghĩ về tương lai.

"Tôi đã có lúc lo lắng rằng đây có thể là vấn đề ảnh hưởng đến phần đời còn lại của mình, chứ không chỉ là sự nghiệp bóng đá", Gordon chia sẻ.

Craig Gordon kể câu chuyện xúc động trước thềm World Cup (Ảnh: PA) Craig Gordon kể câu chuyện xúc động trước thềm World Cup (Ảnh: PA)

Chấp nhận đánh cược để theo đuổi giấc mơ

Dù vậy, thủ môn kỳ cựu vẫn quyết định bước tiếp. Lý do rất đơn giản: Scotland đã trở lại World Cup sau 28 năm chờ đợi và Gordon không muốn bỏ lỡ cơ hội có thể là cuối cùng trong đời được góp mặt ở sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Sau nhiều tháng điều trị và hồi phục, ông đã kịp trở lại đội tuyển quốc gia để tham dự World Cup 2026. Với tuổi đời 43 năm 161 ngày, Gordon hiện là cầu thủ lớn tuổi nhất giải đấu năm nay. Đây là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên trì của một cầu thủ từng nhiều lần đứng bên bờ vực phải giải nghệ vì chấn thương.

Dù đã trở thành một trong những biểu tượng của bóng đá Scotland, Gordon khẳng định ông không tới World Cup chỉ để tận hưởng bầu không khí lễ hội. Thủ môn của Hearts vẫn đang cạnh tranh quyết liệt vị trí bắt chính với Angus Gunn và Liam Kelly. "Tôi luôn chuẩn bị với tâm thế mình là người giỏi nhất và sẽ được ra sân. Muốn đạt phong độ cao nhất, bạn phải nghĩ như vậy", Gordon nói.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng toàn đội đều đang hướng tới mục tiêu chung thay vì những cuộc cạnh tranh cá nhân.

Thủ môn 43 tuổi quyết định điều trị cổ để tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ World Cup của mình. (Nguồn: PA) Thủ môn 43 tuổi quyết định điều trị cổ để tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ World Cup của mình. (Nguồn: PA)

Câu chuyện truyền cảm hứng của World Cup 2026

World Cup 2026 có thể là chương cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế của Craig Gordon. Nhưng với riêng thủ môn người Scotland, chỉ riêng việc có mặt tại giải đấu đã là một chiến thắng.

Từ nguy cơ bị liệt hoặc tử vong vì điều trị chấn thương đến việc trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất World Cup, hành trình của Gordon là minh chứng cho thấy đam mê và ý chí đôi khi có thể giúp con người vượt qua những giới hạn tưởng chừng không thể.

"Tôi hy vọng câu chuyện của mình sẽ cho mọi người thấy rằng tuổi tác chỉ là một con số. Nếu đủ quyết tâm, bạn vẫn có thể làm được những điều đặc biệt", Gordon chia sẻ.

Và có lẽ, đó chính là một trong những câu chuyện đẹp nhất của World Cup 2026 trước khi trái bóng chính thức lăn.