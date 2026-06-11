Lộ ảnh Mbappé "trốn" tuyển Pháp bay đêm đi hẹn hò mỹ nhân Tây Ban Nha gây phẫn nộ tại World Cup

Mbappé nhận chỉ trích vì đi chơi với bạn gái ngay giữa lúc đang cùng tuyển Pháp chuẩn bị cho giải đấu lớn.

Ngay trước thềm khai mạc World Cup 2026, thủ quân đội tuyển Pháp Kylian Mbappé đang đứng giữa tâm bão chỉ trích dữ dội từ cả người hâm mộ sau chuyến bay chớp nhoáng về Tây Ban Nha. Chỉ vài giờ trước khi quả bóng chính thức lăn tại vòng chung kết World Cup 2026, bầu không khí tại đại bản doanh của đội tuyển Pháp đã bị đẩy lên mức căng thẳng tột độ. Mbappé đang trở thành tâm điểm của làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi thực hiện một chuyến bay chớp nhoáng sang Madrid vì lý do cá nhân, ngay giữa thời điểm nhạy cảm nhất của chiến dịch săn cúp vàng.

Theo Mundo Deportivo, siêu sao thuộc biên chế Real Madrid đã lập tức rời trung tâm huấn luyện của đội tuyển Pháp ngay sau khi trận giao hữu cọ xát cuối cùng gặp Bắc Ireland khép lại. Điểm đến của tiền đạo mang áo số 10 không phải nơi nào khác ngoài thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như các tay săn ảnh không bắt gặp Mbappé xuất hiện đầy thân mật bên cạnh nữ diễn viên nổi tiếng người Tây Ban Nha, Ester Expósito.

Rộ tin Mbappe đi chơi với bạn gái lúc tuyển Pháp chuẩn bị cho World Cup

Ngay lập tức, một làn sóng phẫn nộ đã bùng lên mạnh mẽ trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá Pháp. Nhiều ý kiến chỉ trích gay gắt cho rằng, trên cương vị là một thủ quân, hành động của Mbappé thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp nghiêm trọng. Việc anh ưu tiên việc riêng và sa đà vào câu chuyện tình cảm cá nhân ngay sát giờ khai mạc giải đấu lớn nhất hành tinh bị coi là một sự coi thường đối với màu cờ sắc áo. Dù ban huấn luyện đội tuyển Pháp sau đó đã lên tiếng đính chính rằng chuyến đi này hoàn toàn nằm trong kế hoạch và "đã được phê duyệt từ trước", điều đó vẫn không thể xoa dịu người hâm mộ.