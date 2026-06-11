Oách thật sự: Chủ nhân bản hit đánh bại Lisa, Shakira được Chủ tịch FIFA trao tận tay đặc quyền chưa ai có ở World Cup 2026

Từ fan cuồng Ronaldo đến khách VIP của FIFA: IShowSpeed nhận vinh dự cực hiếm trước World Cup.

IShowSpeed tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng đáng kinh ngạc của mình khi nhận được vinh dự đặc biệt từ FIFA ngay trước thềm World Cup 2026. Mới đây, FIFA đã đăng tải đoạn video ghi lại chuyến thăm trụ sở của nam streamer nổi tiếng người Mỹ. Đón tiếp anh không ai khác ngoài Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Đáng chú ý, IShowSpeed còn được trao tận tay tấm Fan ID đầu tiên của World Cup 2026, qua đó trở thành người hâm mộ đầu tiên chính thức sở hữu loại thẻ đặc biệt này tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Buổi trao thẻ được tổ chức khá trang trọng với sự xuất hiện của Chủ tịch FIFA. Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng thích thú nhất lại là việc Speed vẫn giữ nguyên phong cách quen thuộc của mình. Trong khi Gianni Infantino xuất hiện với bộ vest lịch lãm, streamer sinh năm 2005 lại vô tư đi dép lê tới trụ sở FIFA.

IShowSpeed khiến fan choáng váng: Đi dép lê tới trụ sở FIFA vẫn được Chủ tịch Infantino tiếp đón trọng thể

Sự đối lập hài hước ấy nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đó chính là điều làm nên sức hút đặc biệt của IShowSpeed: luôn là chính mình dù xuất hiện ở bất kỳ đâu. Việc FIFA dành cho Speed sự ưu ái đặc biệt không phải điều quá bất ngờ. Trong vài năm qua, anh đã trở thành một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn nhất trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá toàn cầu.

Từ những lần gặp gỡ Cristiano Ronaldo, tham dự Euro, Copa America cho tới hàng loạt chuyến du lịch bóng đá vòng quanh thế giới, Speed đã giúp kéo hàng chục triệu khán giả trẻ đến gần hơn với môn thể thao vua.

Đáng chú ý, tên tuổi của anh còn vượt ra ngoài phạm vi livestream. Ca khúc World Cup của IShowSpeed mới đây tạo nên cơn sốt toàn cầu với hàng trăm triệu lượt xem và nghe trên các nền tảng. Bài hát thậm chí từng vượt qua nhiều sản phẩm đình đám của các ngôi sao âm nhạc quốc tế như Lisa hay Shakira trên một số bảng xếp hạng trực tuyến và nền tảng video trong giai đoạn cao điểm.

Giờ đây, khi được đích thân Chủ tịch FIFA trao Fan ID đầu tiên của World Cup 2026, IShowSpeed tiếp tục khẳng định vị thế đặc biệt của mình trong thế giới bóng đá và giải trí. Từ một streamer nổi tiếng với những màn ăn mừng cuồng nhiệt vì Cristiano Ronaldo, Speed giờ đã trở thành một trong những gương mặt đại diện cho thế hệ người hâm mộ mới mà FIFA muốn tiếp cận trước thềm World Cup 2026.