1 ngày trước World Cup 2026, "thần đồng" Lamine Yamal gửi món quà lãng mạn cho bạn gái sexy

Chuẩn bị đá World Cup 2026, Lamine Yamal vẫn khiến fan tan chảy vì hành động này.

Trong khi đang cùng đội tuyển Tây Ban Nha chuẩn bị chinh chiến tại World Cup 2026, Lamine Yamal bất ngờ trở thành tâm điểm trên mạng xã hội không phải vì những màn trình diễn trên sân cỏ, mà bởi một hành động cực kỳ lãng mạn dành cho bạn gái. Ngôi sao trẻ của Barcelona vừa gửi tặng bạn gái Inés García một bó hoa hồng đỏ to bự kèm lời nhắn ngọt ngào từ Mỹ, nơi anh đang tập trung cùng La Roja.

Người trực tiếp chia sẻ món quà này là Inés García. Nữ influencer người Tây Ban Nha đã đăng tải lên Instagram Stories hình ảnh bó hoa hồng đỏ rực được gửi tới tận nhà. Điều khiến người hâm mộ chú ý hơn cả là tấm thiệp nhỏ đi kèm. Trên đó chỉ có vỏn vẹn hai từ: "Te quiero" (Anh yêu em).

Dòng chữ được ký tên bởi chính Lamine Yamal. Dù ngắn gọn, thông điệp này nhanh chóng khiến cộng đồng mạng phát sốt. Nhiều người hâm mộ nhận xét rằng đây là một trong những khoảnh khắc ngọt ngào nhất của ngôi sao sinh năm 2007 kể từ khi công khai chuyện tình cảm.

Yêu xa giữa kỳ World Cup lớn nhất sự nghiệp

Hiện tại, Yamal đang cùng đội tuyển Tây Ban Nha chuẩn bị cho chiến dịch World Cup 2026 tại Mỹ. Ở tuổi 18, đây là kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp của tài năng trẻ được xem là tương lai của bóng đá Tây Ban Nha. Lịch trình tập luyện và thi đấu dày đặc khiến anh phải xa bạn gái trong nhiều tuần.

Tuy nhiên, khoảng cách dường như không ảnh hưởng đến mối quan hệ của cặp đôi. Bó hoa cùng lời nhắn "Anh yêu em" được xem là cách Yamal gửi tình cảm tới bạn gái trong quãng thời gian đặc biệt này.

Mối quan hệ giữa Lamine Yamal và Inés García từng là đề tài được truyền thông Tây Ban Nha theo sát suốt nhiều tháng. Sau hàng loạt tin đồn hẹn hò, cả hai cuối cùng đã xác nhận chuyện tình cảm trong buổi tiệc ăn mừng chức vô địch của Barcelona sau khi mùa giải khép lại.

Món quà lãng mạn Lamine Yamal gửi bạn gái ngay trước World Cup 2026

Kể từ đó, Yamal và Inés không còn giấu giếm tình cảm. Cặp đôi nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường lên mạng xã hội. Trước khi hội quân cùng đội tuyển Tây Ban Nha, hai người còn bị bắt gặp tận hưởng kỳ nghỉ lãng mạn tại Hy Lạp.

Inés García hiện là một trong những nàng WAGs nhận được nhiều sự quan tâm nhất tại Tây Ban Nha. Không chỉ sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội, cô còn hoạt động khá thành công trong lĩnh vực sáng tạo nội dung.

Trước sự chú ý ngày càng lớn từ công chúng, Inés từng khẳng định cô vẫn sẽ tiếp tục công việc của mình thay vì né tránh truyền thông. Trong khi đó, người hâm mộ đang chờ xem liệu cô có xuất hiện trên khán đài World Cup để cổ vũ Yamal hay không.