ĐT Na Uy gây choáng khi mang 300 kg cá, 116 kg phô mai và 6.000 quả cam đến World Cup 2026

Đội tuyển Na Uy gây sốt với kho đồ ăn trước World Cup 2026.

Khi các đội tuyển khác tất bật hoàn thiện chiến thuật và đội hình cho World Cup 2026, đội tuyển Na Uy lại thu hút sự chú ý theo một cách rất riêng. Theo báo VG của Na Uy, đội bóng Bắc Âu đã chuẩn bị một khối lượng thực phẩm khổng lồ để mang tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, bao gồm hơn 300 kg cá, 116 kg phô mai nâu đặc sản và khoảng 6.000 quả cam.

Đây là một phần trong kế hoạch hậu cần được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm giúp các cầu thủ duy trì chế độ dinh dưỡng quen thuộc trong suốt thời gian thi đấu tại Bắc Mỹ. Người đứng sau kế hoạch đặc biệt này là đầu bếp nổi tiếng Aron Espeland, nhà vô địch Olympic Đầu bếp năm 2020, người được Liên đoàn Bóng đá Na Uy mời tham gia phục vụ đội tuyển tại World Cup.

Chia sẻ với VG, Espeland thừa nhận việc vận chuyển hàng trăm kg thực phẩm từ châu Âu sang Mỹ là một thử thách không nhỏ. Tuy nhiên, đội tuyển Na Uy tin rằng việc duy trì những nguyên liệu quen thuộc có thể mang lại lợi thế đáng kể cho các cầu thủ trong một giải đấu kéo dài và căng thẳng như World Cup.

Đội hình ĐT Na Uy gây sốt

Trong số các thực phẩm được mang theo, đáng chú ý nhất là 116 kg brunost - loại phô mai nâu nổi tiếng được xem là một biểu tượng ẩm thực của Na Uy. Ngoài ra còn có hơn 300 kg cá Na Uy chất lượng cao cùng hàng nghìn quả cam nhằm phục vụ nhu cầu dinh dưỡng và phục hồi thể lực của các cầu thủ.

Việc mang theo đầu bếp riêng và thực phẩm từ quê nhà không phải là điều quá xa lạ với thể thao Na Uy. Quốc gia Bắc Âu từ lâu đã nổi tiếng với việc đầu tư rất kỹ cho chế độ ăn uống của các vận động viên tại Olympic cũng như các giải đấu quốc tế lớn.

Tại World Cup 2026, cách làm này tiếp tục được áp dụng cho thế hệ vàng của bóng đá Na Uy với những ngôi sao hàng đầu như Erling Haaland, Martin Odegaard hay Alexander Sorloth. Ban huấn luyện tin rằng việc duy trì thực đơn quen thuộc sẽ giúp các cầu thủ tránh được những rủi ro liên quan đến thay đổi môi trường sống, thực phẩm và múi giờ trong thời gian dài. Đặc biệt với những cầu thủ phải thi đấu liên tục ở cường độ cao, chế độ dinh dưỡng được xem là yếu tố quan trọng không kém chiến thuật hay thể lực.

ĐT Na Uy mang kho thực phẩm từ quê nhà đến World Cup 2026

World Cup 2026 đánh dấu lần đầu tiên trong sự nghiệp Erling Haaland góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh.Sau nhiều năm lỡ hẹn vì đội tuyển quốc gia không thể vượt qua vòng loại, chân sút của Manchester City cuối cùng cũng có cơ hội trình diễn tại World Cup.

Chính vì vậy, Liên đoàn Bóng đá Na Uy không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào trong quá trình chuẩn bị. Từ các chuyên gia dinh dưỡng, đội ngũ y tế cho tới hàng trăm kg thực phẩm được vận chuyển từ quê nhà, tất cả đều phục vụ cho mục tiêu giúp đội tuyển đạt trạng thái tốt nhất khi bước vào giải đấu.

Nếu thành công tại World Cup 2026, Na Uy có thể không chỉ được nhớ đến bởi những bàn thắng của Haaland mà còn bởi một trong những kế hoạch hậu cần đặc biệt nhất lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.