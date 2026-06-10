Messi sững sờ trước câu hỏi của cầu thủ Iceland sau 20 năm: "Chú có nhớ cháu là ai không?"

Kịch bản không tưởng với Messi trước thềm World Cup 2026.

Trước thềm vòng chung kết World Cup 2026, tuyển Argentina có trận đấu giao hữu giành chiến thắng 3-0 Iceland. Tuy nhiên, sau trận đấu khoảnh khắc Messi gặp cầu thủ Iceland - Daniel Gudjohnsen, đồng thời là con trai của cựu danh thủ Eidur Gudjohnsen gây sốt cõi mạng.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Daniel Gudjohnsen đã chủ động tiến đến phía người đồng đội cũ của cha mình. Cầu thủ trẻ người Iceland khiến siêu sao mang áo số 10 bất ngờ khi mở lời bằng một câu hỏi đầy hoài niệm: "Chú có còn nhớ cháu là ai không?".

Chia sẻ với báo giới về khoảnh khắc xúc động này, Lionel Messi không giấu được sự ngạc nhiên:

"Cậu ấy hỏi tôi có nhớ cậu ấy là ai không. Thú thật là tôi đã rất bất ngờ. Phải đến khi cậu ấy giới thiệu mình là con trai của Gudjohnsen, mọi ký ức mới ùa về. Tôi nhớ mình từng gặp cậu ấy khi đi cùng cha đến một buổi tập của Barcelona ngày trước, nhưng lúc đó cậu ấy còn là một đứa trẻ bé tí".

Messi đối đầu trong trận giao hữu với con trai của đồng đội cũ

Quay ngược kim đồng hồ về giai đoạn 2006–2009, Eidur Gudjohnsen - huyền thoại bóng đá Iceland từng có những năm tháng sát cánh cùng một Lionel Messi đang trên đường trở thành thiên tài tại sân Camp Nou. Khi ấy, cậu bé Daniel thường theo chân bố đến sân tập và nhìn những siêu sao hàng đầu thế giới chơi bóng với ánh mắt ngưỡng mộ.

Hai mươi năm sau, dòng chảy thời gian đã tạo nên một kịch bản không tưởng. Đứa trẻ chập chững ở sân tập ngày nào giờ đã trưởng thành, kiêu hãnh khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia để đối đầu với chính người chú năm xưa. Trong khi đó, Messi ở tuổi cận kề sườn dốc bên kia sự nghiệp vẫn miệt mài cống hiến, trở thành gạch nối vĩ đại giữa hai thế hệ cầu thủ của gia đình nhà Gudjohnsen.

Gudjohnsen và Messi lúc ở Barcelona

Cái bắt tay và cuộc trò chuyện dài giữa Messi và Daniel Gudjohnsen không chỉ là một khoảnh khắc đẹp bên lề sân cỏ, mà còn là vẻ đẹp trường tồn của bóng đá. Những đứa trẻ lớn lên từ cảm hứng của thế hệ đi trước, và rồi một ngày, họ đứng chung một thánh đường với chính những thần tượng của đời mình.