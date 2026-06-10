HLV Pháp nổi đóa: "Tôi chắc phải ngu ngốc lắm mới xếp Mbappe đá tiền đạo cắm!"

Bị chỉ trích vì vị trí của Mbappe, HLV Deschamps đáp trả cực gắt.

HLV trưởng đội tuyển Pháp Didier Deschamps mới đây đã thẳng thắn lên tiếng bảo vệ các quyết định chiến thuật của mình, đồng thời ca ngợi tầm vóc thủ lĩnh của Kylian Mbappé trước thềm những thử thách lớn tại World Cup 2026.

Không có nhiều chiến lược gia trên thế giới có thể duy trì một chu kỳ thành công dài hạn như Didier Deschamps cùng bóng đá Pháp. Dù làn sóng chỉ trích chưa bao giờ ngừng bủa vây, Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) vẫn đặt trọn niềm tin vào nhà cầm quân đã gắn bó gần 14 năm trên ghế nóng. Với hành trang 179 trận đấu đã qua, Deschamps đang hướng tới chiến dịch World Cup 2026 với một mục tiêu duy nhất là đưa Pháp trở lại đỉnh thế giới sau thất bại đầy tiếc nuối tại trận chung kết Qatar 2022.

"Nếu hôm nay tôi vẫn còn ở đây, đó là vì đội tuyển Pháp đã thắng rất nhiều trận đấu. Khác đi, mọi chuyện có lẽ đã kết thúc từ lâu, dù đó là quyết định của cá nhân tôi hay do người khác quyết định thay tôi", Deschamps tuyên bố đầy đanh thép khi nhìn lại chặng đường dài đã qua.

Deschamps dẫn dắt Pháp vô địch World Cup 2018 (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, tham vọng tái chiếm ngai vàng của người Pháp phụ thuộc rất lớn vào việc vận hành những ngôi sao thượng hạng, mà hạt nhân không ai khác ngoài Kylian Mbappé. Tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid không chỉ là ngòi nổ số một trên sân, mà giờ đây còn gánh vác trọng trách của một người đội trưởng. Ở tuổi 27, anh đã bỏ túi 98 trận đấu quốc tế và đang trên đường phá vỡ kỷ lục 145 lần ra sân của cựu thủ thành Hugo Lloris.

Nhận xét về cậu học trò cưng, Deschamps chia sẻ: "Kylian không làm mọi thứ theo cách của Hugo. Họ có cá tính hoàn toàn khác nhau. Nhưng cậu ấy biết cách đảm nhiệm vai trò thủ lĩnh cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Cậu ấy hiểu rằng, mỗi khi mình lên tiếng, đó là tiếng nói đại diện cho cả một tập thể chứ không cho riêng cá nhân nào".

Một trong những chủ đề gây tranh cãi nhất xung quanh tuyển Pháp thời gian qua chính là vị trí thi đấu của Mbappé. Trước những ý kiến cho rằng tiền đạo này nên được trả về hành lang cánh trái sở trường thay vì đá cắm, Deschamps đã đưa ra câu trả lời đầy mỉa mai và sắc sảo nhằm vào các nhà phê bình.

"Tôi chắc phải ngu ngốc lắm, và hẳn là cũng có rất nhiều người ngu ngốc trong số các chiến lược gia từng dẫn dắt Mbappé khi xếp cậu ấy đá chính giữa hàng công ở những đội bóng cậu ấy từng kinh qua. Suốt hai năm qua tại Real Madrid và năm cuối cùng tại PSG, cậu ấy đã đá ở vị trí trung tâm được ba năm rồi", thuyền trưởng tuyển Pháp nhấn mạnh.

Deschamps bảo vệ Mbappe trước chỉ trích (Ảnh: AS)

Sở hữu một đội hình đầy rẫy thiên tài qua nhiều thế hệ, bài toán đau đầu nhất của Deschamps chưa bao giờ là thiếu nhân tài, mà là việc quản lý những "cái tôi" trên băng ghế dự bị. Ông thừa nhận việc gạt bỏ bất kỳ ngôi sao nào ở một giải đấu lớn luôn là quyết định tàn nhẫn: "Nhiệm vụ khó khăn nhất là quản lý sự thất vọng của những cầu thủ không được đá chính. Điều đó luôn khó chấp nhận, bởi ở cấp độ đỉnh cao này, cầu thủ nào cũng tự tin rằng mình giỏi hơn người đang đá ở vị trí của mình".

Bên cạnh những cựu binh, World Cup lần này cũng là sân khấu để những làn gió mới của bóng đá Pháp bước ra ánh sáng. Cái tên đang thu hút sự chú ý lớn nhất chính là Michael Olise – ngôi sao đang chơi bùng nổ bất chấp những áp lực chuyển nhượng bủa vây.

Đánh giá về cậu học trò mới, Deschamps không tiếc lời ca ngợi: "Olise là một chàng trai khá kín tiếng, thậm chí hơi nhút nhát. Nhưng một khi đã bước ra thảm cỏ, cậu ấy trở nên thật kỳ diệu. Vào lúc này, Olise đang tỏa sáng rực rỡ và xứng đáng là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu".

Với một tập thể kết hợp hoàn hảo giữa bản lĩnh của những cựu binh như Mbappé và sự khát khao của các nhân tố mới như Olise, đoàn quân của Didier Deschamps rõ ràng đang sở hữu mọi vũ khí hạng nặng để hiện thực hóa tham vọng thống trị thế giới một lần nữa.