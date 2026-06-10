World Cup 2026 "hot" cỡ này: Một Quốc gia cho người dân nghỉ lễ để cổ vũ đội tuyển thi đấu

Một quốc gia phê duyệt cho người dân nghỉ hẳn 1 ngày để cổ vũ bóng đá.

World Cup 2026 còn chưa chính thức khởi tranh nhưng sức nóng của giải đấu đã lan rộng khắp thế giới. Tại Scotland, người dân thậm chí còn được trao một ngày nghỉ đặc biệt chỉ để theo dõi và cổ vũ đội tuyển quốc gia thi đấu ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Theo truyền thông Anh, Chính phủ Scotland đã quyết định dành ngày 15/6/2026 làm ngày nghỉ lễ đặc biệt nhân dịp đội tuyển Scotland trở lại World Cup sau gần ba thập kỷ chờ đợi. Đề xuất này được Thủ hiến Scotland John Swinney đưa ra và đã nhận được sự phê chuẩn từ Vua Charles III.

Lý do khiến quyết định trở nên đặc biệt nằm ở thời gian thi đấu của Scotland. Trận ra quân gặp Haiti diễn ra trên đất Mỹ nhưng có giờ bóng lăn vào lúc 2 giờ sáng theo giờ Anh. Điều đó đồng nghĩa hàng triệu cổ động viên Scotland sẽ phải thức xuyên đêm để theo dõi đội nhà.

Thay vì để người dân vừa xem bóng đá vừa phải vật lộn với công việc vào sáng hôm sau, chính quyền Scotland đã quyết định tạo điều kiện để người hâm mộ tận hưởng trọn vẹn bầu không khí World Cup.

Đây được xem là một cột mốc lịch sử đối với bóng đá Scotland. Lần gần nhất đội tuyển quốc gia nước này góp mặt tại World Cup đã diễn ra từ năm 1998. Sau 28 năm chờ đợi, người dân Scotland cuối cùng cũng được chứng kiến đội nhà trở lại sân khấu bóng đá lớn nhất thế giới.

Không phải ngẫu nhiên mà sự kiện này được chào đón như một ngày hội toàn quốc. Tại Scotland, World Cup 2026 đang tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt chưa từng thấy trong nhiều năm qua.

Tuy nhiên, ngày nghỉ đặc biệt này không áp dụng đồng loạt trên toàn lãnh thổ. Hiện một số địa phương lớn như Glasgow, Dundee và Aberdeen đã xác nhận tham gia, đồng nghĩa nhiều trường học và cơ quan công quyền sẽ đóng cửa trong ngày 15/6.

Quyết định của Scotland nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ gọi đây là minh chứng rõ ràng nhất cho sức hút đặc biệt của World Cup - giải đấu có thể khiến cả một quốc gia tạm gác công việc thường nhật chỉ để sống cùng trái bóng tròn.

Với Scotland, World Cup 2026 không đơn thuần là một giải đấu bóng đá. Sau gần 30 năm chờ đợi, đó là ngày hội mà cả đất nước muốn cùng nhau tận hưởng.