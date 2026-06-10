World Cup nhiều anh em ruột nhất lịch sử: 4 cặp chung màu áo, 4 cặp đối đầu

Tám cặp anh chị em ruột sẽ tham gia World Cup 2026: 4 cặp sẽ đại diện cho cùng một đội tuyển quốc gia và 4 cặp sẽ đại diện cho các quốc gia khác nhau.

Kỳ World Cup 2026 không chỉ đi vào lịch sử với thể thức mở rộng 48 đội, mà còn trở thành ngày hội bóng đá đặc biệt nhất từ trước đến nay bởi những câu chuyện xúc động về tình anh em, tình thân gia đình. Tuy nhiên, rất nhiều cặp anh em ruột, dù sinh ra dưới một mái nhà, lại lựa chọn cống hiến cho hai quốc gia khác nhau.

1. Anh em nhà Doué (Desiré và Guéla Doué): Người em Desiré Doué (tài năng trẻ của PSG) lựa chọn khoác áo đội tuyển Pháp, trong khi người anh Guéla Doué lại quyết định cống hiến cho đội tuyển Bờ Biển Ngà (quê hương của cha họ). Trước thềm giải đấu, hai anh em thậm chí đã có màn đối đầu trực tiếp trong một trận giao hữu quốc tế.

Guéla Doué và Desiré Doué

2. Anh em nhà Souttar (Harry và John Souttar): Cả hai cùng sinh ra tại Aberdeen (Scotland). Tuy nhiên, người anh John Souttar tiếp tục đại diện cho đội tuyển Scotland, còn người em Harry Souttar lại chọn khoác áo đội tuyển Úc (theo quốc tịch của mẹ).

John Souttar và Harry Souttar

3. Anh em nhà Williams (Iñaki và Nico Williams): Cặp anh em nổi tiếng tiếp tục câu chuyện từ kỳ World Cup trước, khi người anh Iñaki thi đấu cho Ghana còn người em Nico khoác áo Tây Ban Nha.

Iñaki Williams và Nico Williams

4. Anh em nhà Derrick Luckassen và Brian Brobbey. Cả hai đều sinh ra tại Hà Lan và từng trải qua hệ thống đào tạo trẻ tại đây, nhưng Luckassen chọn khoác áo Ghana, còn Brobbey tiếp tục cống hiến cho tuyển Hà Lan.

Derrick Luckassen và Brian Brobbey

Trong khi đó, 4 cặp anh em sẽ khoác chung màu áo, sát cánh cùng nhau ở World Cup như anh em nhà Hernandez (Lucas và Theo Hernandez của tuyển Pháp), anh em nhà Bacuna (Juninho và Leandro Bacuna của Curaçao), hay anh em nhà Timber (Quinten và Jurriën Timber của Hà Lan), Laros Duarte và Deroy Duarte ở tuyển Cape Verde.

Lucas Hernandez và Theo Hernandez cùng khoác áo của tuyển Pháp

Anh em Jurriën Timber và Quinten Timber thi đấu cho tuyển Hà Lan

Anh em Laros Duarte và Deroy Duarte ở tuyển Cape Verde