World Cup 2026 nổ tranh cãi lớn: FIFA bất ngờ thu hồi vé dành cho CĐV Iran chỉ vài ngày trước trận ra quân

Chỉ vài ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, FIFA bất ngờ thu hồi vé dành cho CĐV Iran.

Theo quy định của FIFA, mỗi đội tuyển tham dự World Cup được phân bổ một lượng vé nhất định để bán cho các cổ động viên của mình. Tuy nhiên,Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI) mới đây cho biết toàn bộ suất vé dành cho người hâm mộ Iran đã bị hủy bỏ dù trước đó quá trình bán vé đã được triển khai.

Trong thông báo chính thức, Liên đoàn Bóng đá Iran bày tỏ sự phẫn nộ: "Khi chỉ còn chưa đầy ba ngày nữa World Cup 2026 khởi tranh, nước Mỹ một lần nữa hành động nhằm ngăn cản sự hiện diện của các cổ động viên Iran tại các sân vận động tổ chức những trận đấu của đội tuyển quốc gia".

Phía Iran cho rằng quyết định này đi ngược lại tinh thần công bằng và trung lập mà FIFA luôn theo đuổi, đồng thời đặt câu hỏi về sự can thiệp của các yếu tố chính trị vào bóng đá.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Iran vẫn tồn tại nhiều căng thẳng. Dù các trận đấu vòng bảng của Iran được tổ chức trên đất Mỹ, đội tuyển này lại không thể đặt đại bản doanh tại quốc gia đồng chủ nhà như kế hoạch ban đầu.

Người hâm mộ Iran gặp khó khăn trong việc mua vé xem các trận đấu của đội tuyển quốc gia (Ảnh: EPA) Người hâm mộ Iran gặp khó khăn trong việc mua vé xem các trận đấu của đội tuyển quốc gia (Ảnh: EPA)

Đội tuyển Iran đã đến Mexico vào 7/6. (Ảnh: EPA) Đội tuyển Iran đã đến Mexico vào 7/6. (Ảnh: EPA)

Trước đó, Iran từng dự định đóng quân tại bang Arizona nhưng cuối cùng phải chuyển sang Mexico để chuẩn bị cho giải đấu. Không chỉ vậy, nhiều thành viên ban huấn luyện, đội ngũ hỗ trợ và các phóng viên Iran cũng được cho là gặp khó khăn trong quá trình xin thị thực nhập cảnh vào Mỹ.

Những trở ngại liên tiếp khiến quá trình chuẩn bị của đại diện châu Á bị ảnh hưởng đáng kể trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Về phía FIFA, tổ chức này xác nhận đang làm việc với Liên đoàn Bóng đá Iran nhằm tìm giải pháp cho vấn đề vé của người hâm mộ. Tuy nhiên, FIFA chưa đưa ra giải thích cụ thể về nguyên nhân dẫn đến việc quyền phân phối vé bị thu hồi cũng như bên nào là đơn vị đưa ra quyết định cuối cùng.

Tại World Cup 2026, Iran nằm ở bảng G cùng Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Đội bóng Tây Á được kỳ vọng sẽ cạnh tranh quyết liệt cho một suất đi tiếp, nhưng trước mắt họ đang phải đối mặt với những khó khăn ngoài chuyên môn ngay trước khi trái bóng chính thức lăn.

Vụ việc cũng trở thành một trong những lùm xùm đáng chú ý đầu tiên của World Cup 2026, làm dấy lên lo ngại rằng những vấn đề địa chính trị có thể tiếp tục phủ bóng lên giải đấu bóng đá lớn nhất thế giới.