Một trọng tài bị nước chủ nhà World Cup 2026 từ chối nhập cảnh sau 11 giờ thẩm vấn: Ước mơ lớn nhất đời tôi đã tan vỡ

Trọng tài người Somalia, ông Omar Abdulkadir Artan có những chia sẻ sau khi bị nước chủ nhà World Cup 2026 từ chối nhập cảnh.

Ngay trước thềm World Cup 2026, trọng tài người Somalia, ông Omar Abdulkadir Artan, đã chính thức bị gạch tên khỏi giải đấu sau khi bị lực lượng an ninh biên giới Mỹ từ chối cho nhập cảnh tại Sân bay Quốc tế Miami.

Sự cố này đã dập tắt giấc mơ lớn nhất sự nghiệp của vị trọng tài được đánh giá là xuất sắc nhất châu Phi hiện nay. Ông Artan là trọng tài đầu tiên của Somalia được FIFA lựa chọn để thổi tại một kỳ World Cup.

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ sau sự việc, Artan đã nói với tờ The New York Times.

"Tôi rất buồn, thất vọng. Tôi chỉ đơn giản là một trọng tài đang cố gắng thực hiện ước mơ của mình, ước mơ lớn nhất đời tôi, được đến World Cup".

Trọng tài người Somalia bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ (Ảnh: AFP và Getty)

Theo lời kể của ông Artan, ông bay từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đến Miami với đầy đủ giấy tờ hợp pháp được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ông khẳng định:

"Tôi có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ và tất cả những gì được yêu cầu để nhập cảnh vào Mỹ. Tôi có hộ chiếu đúng quy định, mọi thứ đều chuẩn chỉnh. Tôi đã được cấp thị thực (visa) hoàn toàn hợp pháp dành riêng cho giải đấu này".

Dù đã xuất trình toàn bộ tài liệu chính thức do FIFA cung cấp như thẻ ban tổ chức và bằng chứng về sự nghiệp trọng tài của mình, ông vẫn bị giữ lại. Các nhân viên biên giới thậm chí đã lên mạng tra cứu để xác minh thông tin, nhưng sau đó họ vẫn tiến hành một cuộc thẩm vấn căng thẳng kéo dài suốt 11 tiếng đồng hồ và rồi cuối cùng ông vẫn phải quay ngược trở lại Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngay sau sự việc, FIFA thông báo trọng tài Omar Abdulkadir Artan sẽ không thể tham gia làm nhiệm vụ tại World Cup 2026 vì họ không thể can thiệp vào luật nhập cảnh của nước chủ nhà. Ông Artan dù không thể thực hiện giấc mơ World Cup vẫn gửi lời chúc đến các đồng nghiệp:

"Dù trong hoàn cảnh thế này, tôi vẫn giữ tinh thần lạc quan và tập trung vào những thử thách tiếp theo trong sự nghiệp trọng tài của mình. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến FIFA và Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) vì tất cả sự hỗ trợ của họ, và tôi hứa sẽ tiếp tục duy trì phong độ và trình độ trọng tài của mình khi hướng về tương lai. Tôi cũng muốn cảm ơn gia đình bóng đá vì những lời nhắn động viên, đồng thời chúc các đồng nghiệp của tôi sẽ gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp tại kỳ World Cup này. Tôi rất mong sẽ được sớm hội ngộ cùng họ trong các giải đấu sắp tới".