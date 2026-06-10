Chuyện thật khó tin: Cầu thủ suýt chết vì ung thư lại chuẩn bị đá World Cup kể lại nghịch cảnh của mình

Câu chuyện truyền cảm hứng tại World Cup 2026.

Thế giới bóng đá luôn sản sinh ra những câu chuyện truyền cảm hứng sâu sắc và hành trình của tiền vệ người Canada - Jayden Nelson là một trong số đó.

Cầu thủ 23 tuổi này mới đây đã chính thức nhận được tấm vé muộn để cùng đội tuyển quốc gia Canada tham dự vòng chung kết World Cup 2026. Đây là một chương mới kỳ diệu đối với một người từng phải chiến đấu giành giật sự sống từ khi còn là một đứa trẻ chập chững biết đi.

Nelson mới chỉ 18 tháng tuổi, anh đã phải đối mặt với ranh giới sinh tử sau khi được chẩn đoán mắc một dạng ung thư tế bào mầm tinh hoàn hiếm gặp. Căn bệnh sau đó diễn biến phức tạp và di căn lên phổi, buộc các bác sĩ phải thông báo một sự thật nghiệt ngã cho gia đình anh.

Vào thời điểm đó, các chuyên gia y tế nhận định rằng cơ hội sống sót của anh là vô cùng mong manh, và việc anh có thể chơi thể thao chuyên nghiệp hoặc duy trì một lối sống vận động mạnh khi lớn lên gần như là điều "bất khả thi". Nelson đã phải trải qua nhiều đợt hóa trị liệu khắc nghiệt dẫn đến rụng toàn bộ tóc. Tuy nhiên, cùng với sự đồng hành của y học, Nelson đã chiến thắng bạo bệnh một cách thần kỳ.

Chia sẻ về quá khứ đầy gian khổ trong một cuộc phỏng vấn, Nelson trải lòng: "Tôi mới chỉ 18 tháng tuổi khi phát hiện bệnh. Ban đầu bệnh có thuyên giảm, nhưng sau đó tái phát và di căn sang phổi. Tôi đã có thể đã chết. Bác sĩ nói tôi gần như không có cơ hội trở thành cầu thủ bóng đá hay sống một cuộc đời năng động. Nhưng giờ đây tôi có thể đá World Cup. Tôi muốn kể lại câu chuyện của mình để tiếp thêm động lực cho những đứa trẻ khác. Bạn hoàn toàn có thể bước ra khỏi những hoàn cảnh tăm tối nhất để hướng tới một tương lai tươi sáng hơn".

Nelson thi đấu cho tuyển Canada (Ảnh: Getty)

Hiện tại, ở tuổi 23, tiền vệ thuộc biên chế CLB Austin FC (MLS) đang chuẩn bị trải qua khoảnh khắc vinh quang nhất sự nghiệp. Ban đầu, Nelson không có tên trong danh sách 26 cầu thủ chính thức của HLV Jesse Marsch. Tuy nhiên, một bước ngoặt không may đã xảy ra với người đồng đội Marcelo Flores (Tigres UANL) khi cầu thủ này bị đứt dây chằng chéo trước (ACL) ở trận chung kết CONCACAF Champions Cup và buộc phải rút lui. Nhờ tinh thần bền bỉ, liên tục thể hiện ấn tượng trong các trận giao hữu chuẩn bị (ghi bàn vào lưới Uzbekistan và ra sân trước Ireland), Nelson đã được lựa chọn làm người thay thế chính thức cho Flores.

Nói về niềm hạnh phúc này, Nelson chia sẻ: "Đây giống như một giấc mơ có thật. Đặc biệt là khi kỳ World Cup lần này được tổ chức ngay trên quê nhà (Canada là đồng chủ nhà). Đối với một người từng chiến thắng ung thư như tôi, điều này mang một ý nghĩa vô cùng to lớn. Tôi vẫn chưa hoàn toàn tin nổi, nhưng nó thực sự là một nguồn cảm hứng".