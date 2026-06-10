Trân trọng nhé: Ronaldo đã 41 tuổi, Messi 38 tuổi, World Cup 2026 có thể là lời chia tay đẹp nhất của một thế hệ vĩ đại

Một kỷ nguyên sắp khép lại: World Cup 2026 có thể là sân khấu cuối cùng của Ronaldo, Messi và các huyền thoại

World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Với nhiều người hâm mộ, đây còn có thể là lần cuối cùng họ được chứng kiến một thế hệ siêu sao vĩ đại bước ra sân khấu World Cup.

Sau gần hai thập kỷ thống trị bóng đá thế giới, những cái tên từng làm nên tuổi thơ và thanh xuân của hàng triệu người hâm mộ đang đi đến chương cuối trong sự nghiệp quốc tế. World Cup trên đất Mỹ, Canada và Mexico được dự đoán sẽ là giải đấu cuối cùng của hàng loạt huyền thoại đương đại.

Ở tuổi 41, Cristiano Ronaldo vẫn chưa từ bỏ giấc mơ lớn nhất sự nghiệp. Sau 5 kỳ World Cup liên tiếp, siêu sao người Bồ Đào Nha đang hướng tới lần xuất hiện thứ 6 trong lịch sử. Dù đã chinh phục gần như mọi danh hiệu cao quý ở cấp CLB và đội tuyển, chiếc cúp vàng thế giới vẫn là mảnh ghép còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của CR7.

Ronaldo 41 tuổi và kì World Cup cuối cùng trong sự nghiệp

Bên kia chiến tuyến của cuộc đua vĩ đại ấy, Lionel Messi bước vào World Cup 2026 khi đã 38 tuổi. Nhà vô địch thế giới 2022 không còn phải chứng minh bất cứ điều gì sau khi hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu với chức vô địch tại Qatar. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn mong được nhìn thấy số 10 Argentina thêm một lần nữa tỏa sáng trên sân khấu lớn nhất hành tinh.

Messi vẫn đầy khát khao ở World Cup 2026 dù bản thân anh đã cùng Argentina lên đỉnh thế giới vào 4 năm trước (Ảnh: Reuters)

Tại châu Âu, Luka Modric cũng chuẩn bị nói lời chia tay. Tiền vệ Croatia đã bước sang tuổi 40 nhưng vẫn là linh hồn của đội tuyển quốc gia. Từ vị thế của một quốc gia nhỏ bé, Croatia dưới thời Modric đã trở thành thế lực đáng gờm với ngôi á quân World Cup 2018 và hạng ba năm 2022.

Luka Modric bước vào kì World Cup cuối cùng (Ảnh: PA)

Đội tuyển Đức có thể chứng kiến lần cuối Manuel Neuer góp mặt ở World Cup. Thủ thành 40 tuổi được xem là người định nghĩa lại vai trò "thủ môn quét", góp công lớn trong chức vô địch thế giới năm 2014 của Die Mannschaft.

Manuel Neuer trở lại màu áo ĐT Đức dự World Cup 2026 khiến người hâm mộ xúc động (Ảnh: Getty)

Trong khi đó, Kevin De Bruyne (34 tuổi) vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của thế hệ vàng bóng đá Bỉ. Dù sở hữu dàn cầu thủ tài năng bậc nhất lịch sử, "Quỷ đỏ" vẫn chưa thể chạm tay vào một danh hiệu lớn. World Cup 2026 có thể là cơ hội cuối cùng để De Bruyne hoàn thành giấc mơ dang dở.

Kevin De Bruyne (Ảnh: Getty_

Bóng đá Nam Mỹ cũng có thể chứng kiến lời chia tay của Neymar. Sau nhiều năm vật lộn với chấn thương và áp lực, ngôi sao người Brazil vẫn nuôi hy vọng dẫn dắt Selecao tới chức vô địch thế giới đầu tiên kể từ năm 2002.

Neymar

Ở châu Á, Son Heung-min chuẩn bị bước sang tuổi 34. Đội trưởng Hàn Quốc đã trở thành biểu tượng bóng đá của cả một thế hệ, đưa hình ảnh bóng đá xứ kim chi vươn tầm thế giới. World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ là lần cuối cùng người hâm mộ được thấy Son thi đấu ở sân chơi này.

Son Heung-min là biểu tượng bóng đá Hàn Quốc (Ảnh: Getty)

Châu Phi cũng có những tượng đài đang tiến gần đến điểm kết thúc hành trình World Cup. Mohamed Salah, Sadio Mane và N'Golo Kante đều đã ngoài 33 tuổi. Họ là những gương mặt tiêu biểu nhất của bóng đá châu Phi trong hơn một thập kỷ qua, truyền cảm hứng cho hàng triệu cầu thủ trẻ trên khắp lục địa đen.

Bên cạnh đó, Virgil van Dijk cũng có thể trải qua kỳ World Cup cuối cùng cùng đội tuyển Hà Lan. Trung vệ sinh năm 1991 là thủ lĩnh của "Cơn lốc màu da cam" trong giai đoạn chuyển giao thế hệ.

Van Dijk

Tất nhiên, bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ. Không ai dám khẳng định đây chắc chắn là lần cuối cùng những huyền thoại kể trên xuất hiện ở World Cup. Nhưng với tuổi tác và chu kỳ 4 năm của giải đấu, khả năng họ tiếp tục thi đấu ở World Cup 2030 là rất thấp.

Rồi đây, Messi, Ronaldo, Modric, Neymar, Neuer, De Bruyne hay Son Heung-min sẽ lần lượt rời sân khấu. Những cái tên mới sẽ xuất hiện để viết tiếp lịch sử. Nhưng với nhiều người hâm mộ, World Cup 2026 có lẽ sẽ được nhớ đến như giải đấu đánh dấu sự khép lại của một trong những thế hệ cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Một kỷ nguyên đang dần đi đến hồi kết.