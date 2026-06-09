Hoàn cảnh khó tin của dàn sao từng dự World Cup: Đồng đội Ronaldo về đánh cá, người làm chủ nhà tang lễ, kĩ sư NASA

Ngỡ ngàng với công việc của một số ngôi sao World Cup hậu giải nghệ.

Được góp mặt tại World Cup là đỉnh cao mà mọi cầu thủ đều mơ ước. Tuy nhiên, không phải ai từng chinh chiến ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cũng có cuộc sống gắn liền với sân cỏ sau khi giải nghệ. Trong khi các ngôi sao hiện đại kiếm được hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu USD, nhiều danh thủ của các thế hệ trước đã lựa chọn hoặc buộc phải theo đuổi những công việc hoàn toàn bình thường sau khi treo giày.

Dưới đây là những câu chuyện thú vị nhất.

Ray Wilson - Từ nhà vô địch World Cup thành chủ nhà tang lễ

Ray Wilson là hậu vệ trái đá chính trong toàn bộ hành trình vô địch World Cup 1966 của tuyển Anh. Ông cũng là cầu thủ lớn tuổi nhất trong đội hình đánh bại Tây Đức ở trận chung kết tại Wembley. Sau khi giải nghệ năm 1971, Wilson quyết định mở công ty dịch vụ tang lễ để chăm lo cho gia đình gồm vợ và hai con trai.

Để theo nghề này, ông thậm chí quay lại trường học để hoàn thành các chứng chỉ cần thiết trước khi học việc từ cha vợ. Wilson điều hành doanh nghiệp cho tới khi nghỉ hưu vào năm 1997. Huyền thoại bóng đá Anh qua đời năm 2018 ở tuổi 83 sau nhiều năm chống chọi với bệnh Alzheimer.

Ray Wilson, chơi ở vị trí hậu vệ trái trong suốt World Cup 1966. Ông ấy sau đó trở thành một người làm nghề mai táng ở Huddersfield (Ảnh: Getty) Ray Wilson, chơi ở vị trí hậu vệ trái trong suốt World Cup 1966. Ông ấy sau đó trở thành một người làm nghề mai táng ở Huddersfield (Ảnh: Getty)

Stéphane Guivarc'h - Nhà vô địch World Cup bán bể bơi

Tiền đạo Stéphane Guivarc'h là thành viên của đội tuyển Pháp vô địch World Cup 1998 trên sân nhà. Dù không nổi bật như Zinedine Zidane hay Thierry Henry, anh vẫn đóng vai trò quan trọng trong chiến tích lịch sử của "Les Bleus".

Sau khi giải nghệ năm 2002, cựu tiền đạo từng khoác áo Newcastle trở về quê nhà Concarneau ở vùng Brittany và gia nhập công ty của một người bạn chuyên kinh doanh bể bơi. Guivarc'h kể rằng ban đầu anh chỉ giúp đỡ tạm thời vì đang thất nghiệp, nhưng rồi gắn bó với công việc này suốt hơn 17 năm.

Stephane Guivarc'h đóng vai trò quan trọng cho đội tuyển Pháp năm 1998, sau giải nghệ, ông làm người bán hàng ở bể bơi (Ảnh: AFP) Stephane Guivarc'h đóng vai trò quan trọng cho đội tuyển Pháp năm 1998, sau giải nghệ, ông làm người bán hàng ở bể bơi (Ảnh: AFP)

Félix - Thủ môn vô địch World Cup đi bán tủ lạnh

Đội tuyển Brazil vô địch World Cup 1970 thường được xem là đội bóng vĩ đại nhất lịch sử. Người đứng trong khung gỗ của đội tuyển ấy là Félix, thủ môn có nhiệm vụ bảo vệ cầu môn phía sau những Pele, Jairzinho hay Tostão.

Sau khi giải nghệ năm 1977, Félix chuyển sang làm nghề bán hàng, chuyên về ô tô và tủ lạnh. Ngoài ra ông còn tham gia giảng dạy và diễn thuyết trong một số lĩnh vực khác.

Felix là thủ môn của đội tuyển Brazil năm 1970, sau này ông làm nghề bán tủ lạnh. (Ảnh: PA) Felix là thủ môn của đội tuyển Brazil năm 1970, sau này ông làm nghề bán tủ lạnh. (Ảnh: PA)

Wilson Piazza - Chủ chuỗi cây xăng

Một thành viên khác của tuyển Brazil 1970 là Wilson Piazza cũng rẽ sang con đường hoàn toàn khác sau bóng đá. Cựu tiền vệ phòng ngự từng có 51 lần khoác áo Selecao, trong đó có 6 trận tại World Cup 1970. Sau khi giải nghệ, ông tham gia điều hành công đoàn cầu thủ tại Belo Horizonte và đồng thời sở hữu một chuỗi trạm xăng dầu.

Ảnh: Getty

Fabio Coentrão - Đồng đội của Ronaldo trở thành ngư dân

Có lẽ đây là câu chuyện nổi tiếng nhất trong danh sách. Từng là đồng đội lâu năm của Cristiano Ronaldo tại Real Madrid và đội tuyển Bồ Đào Nha, Fabio Coentrão góp mặt ở World Cup 2010 và World Cup 2014 trước khi giải nghệ năm 2021.

Ở tuổi 33, thay vì tiếp tục theo đuổi bóng đá, Coentrão quyết định trở thành ngư dân như cha mình. Anh chia sẻ rằng biển cả mới là tình yêu lớn nhất cuộc đời mình.

"Tôi luôn biết bóng đá rồi sẽ kết thúc. Hạnh phúc của tôi nằm trên con thuyền này và đó là cuộc sống tôi muốn theo đuổi", Coentrão từng nói.

Fabio Coentrao đã thi đấu hai kỳ World Cup cho đội tuyển Bồ Đào Nha, sau đó về làm một ngư dân (Ảnh: Getty) Fabio Coentrao đã thi đấu hai kỳ World Cup cho đội tuyển Bồ Đào Nha, sau đó về làm một ngư dân (Ảnh: Getty)

Tim Wiese - Từ thủ môn World Cup sang đô vật WWE

Tim Wiese là thủ môn dự World Cup 2010 cùng tuyển Đức với vai trò dự bị cho Manuel Neuer. Sau khi giải nghệ năm 2014, Wiese gây bất ngờ khi chuyển sang đấu vật chuyên nghiệp.

Anh được WWE mời tham gia đào tạo tại trung tâm Performance Center và ra mắt võ đài chuyên nghiệp năm 2016 tại Munich. Wiese từng thi đấu cùng Sheamus và Cesaro trong một sự kiện chính thức của WWE trước khi rời tổ chức vào năm 2017.

Tim Wiese từng là thủ môn dự bị cho Manuel Neuer tại World Cup 2010 (Ảnh: Getty) Tim Wiese từng là thủ môn dự bị cho Manuel Neuer tại World Cup 2010 (Ảnh: Getty)

Taribo West - Mục sư

Taribo West từng là một trong những hậu vệ nổi tiếng nhất của Nigeria, góp mặt tại World Cup 1998 và World Cup 2002. Sau khi giải nghệ, cựu cầu thủ từng khoác áo Inter Milan và AC Milan quyết định cống hiến cuộc đời cho tôn giáo.

Năm 2014, ông thành lập nhà thờ riêng tại Lagos và trở thành mục sư. "Tôi đã gặp Chúa và đó là khởi đầu cho sự chuyển đổi của tôi, từ sân cỏ lên bục giảng đạo", West chia sẻ.

Taribo West đã tỏa sáng tại hai kỳ World Cup với phong cách thi đấu hào hoa (Ảnh: EPA, AFP) Taribo West đã tỏa sáng tại hai kỳ World Cup với phong cách thi đấu hào hoa (Ảnh: EPA, AFP)

Gabriel Batistuta - Nông dân và chủ trang trại

Huyền thoại Argentina Gabriel Batistuta ghi hơn 350 bàn thắng trong sự nghiệp, trong đó có 56 bàn cho đội tuyển quốc gia. Ông nổi tiếng với những cú hat-trick tại World Cup 1994 và World Cup 1998.

Sau khi giải nghệ, Batistuta trở về Argentina và dần rời xa bóng đá. Ông từng điều hành công ty xây dựng trước khi tập trung vào công việc làm nông. Batistuta hiện sở hữu trang trại, nuôi gia súc và thường xuyên chơi polo.

Gabriel Batistuta lập hat-trick tại hai giải đấu liên tiếp (Ảnh: Reuters) Gabriel Batistuta lập hat-trick tại hai giải đấu liên tiếp (Ảnh: Reuters)

Shaka Hislop - Kỹ sư NASA

Câu chuyện của Shaka Hislop có phần đặc biệt hơn bởi công việc này đến trước khi ông nổi tiếng trong bóng đá. Cựu thủ môn Newcastle, West Ham và Trinidad & Tobago tốt nghiệp ngành kỹ thuật cơ khí tại Đại học Howard (Mỹ).

Trong thời gian học đại học, ông từng thực tập tại NASA trước khi bước vào sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp. Sau khi giải nghệ năm 2007, Hislop chủ yếu làm bình luận viên thể thao, nhưng quá khứ là một kỹ sư NASA vẫn luôn khiến người hâm mộ thích thú.

Shaka Hislop đã tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Trinidad và Tobago năm 2006 (Ảnh: Reuters) Shaka Hislop đã tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Trinidad và Tobago năm 2006 (Ảnh: Reuters)

Từ chủ nhà tang lễ, người bán bể bơi, chủ cây xăng cho đến ngư dân hay mục sư, những câu chuyện này cho thấy World Cup có thể là đỉnh cao của sự nghiệp bóng đá, nhưng cuộc sống sau ánh hào quang đôi khi lại đưa các ngôi sao tới những ngã rẽ không ai ngờ tới.