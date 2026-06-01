Tất tần tật thay đổi về luật thẻ phạt tại World Cup 2026: Cầu thủ cần đặc biệt lưu ý điều gì?

Những thông tin về thẻ phạt tại World Cup 2026.

Để chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2026 quy mô nhất lịch sử với sự tham gia của 48 đội bóng, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) phối hợp cùng Ủy ban Bóng đá Quốc tế (IFAB) đã chính thức ban hành những điều chỉnh mang tính bước ngoặt về luật thẻ phạt và quy định đình chỉ thi đấu. Những thay đổi này không chỉ nhằm thắt chặt kỷ luật sân cỏ mà còn bảo vệ quyền lợi tối đa cho các ngôi sao lớn trước mật độ thi đấu dày đặc.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong bộ quy định mới chính là việc bổ sung hai hành vi sẽ phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Đầu tiên, FIFA sẽ mạnh tay trừng phạt hành động cầu thủ cố tình che miệng (bằng tay hoặc kéo áo) khi đang tranh chấp hoặc tranh cãi với đối thủ và trọng tài. Biện pháp này được đưa ra nhằm ngăn chặn các hành vi lăng mạ ngầm hoặc phân biệt chủng tộc, giới tính trên sân cỏ. Bên cạnh đó, bất kỳ cầu thủ nào tự ý rời sân để biểu tình hay phản đối quyết định của vua áo đen cũng sẽ bị truất quyền thi đấu ngay lập tức. Đặc biệt, nếu ban huấn luyện kích động toàn đội bỏ trận, đội bóng đó sẽ bị xử thua cuộc tự động.

Về quy định treo giò, thể thức cơ bản vẫn được giữ nguyên khi một tấm thẻ đỏ trực tiếp hoặc hai thẻ vàng trong cùng một trận đấu đồng nghĩa với việc cầu thủ bị cấm thi đấu ở trận kế tiếp. Tuy nhiên, Ủy ban Kỷ luật FIFA cảnh báo sẽ tăng nặng hình phạt, tăng số trận treo giò hoặc phạt tiền đối với các hành vi bạo lực nghiêm trọng. Trong trường hợp đội tuyển bị loại trước khi cầu thủ thực hiện xong án phạt, hình phạt sẽ được bảo lưu và áp dụng vào các trận đấu quốc tế chính thức tiếp theo sau giải đấu.

Cầu thủ sẽ bị treo giò ở trận kế tiếp nếu nhận thẻ đỏ trực tiếp hoặc 2 thẻ vàng cùng trận đấu (Ảnh: Getty)

Đáng chú ý, để thích ứng với việc số trận đấu tăng lên đáng kể tại World Cup 2026, FIFA đã đưa ra cơ chế xóa thẻ vàng tích lũy vô cùng linh hoạt. Theo luật cũ, cầu thủ nhận đủ hai thẻ vàng ở các trận đấu khác nhau sẽ bị treo giò một trận. Tại giải đấu năm nay, quy định này vẫn áp dụng nhưng các tấm thẻ vàng sẽ được "làm sạch" tới hai lần, lần đầu tiên sau khi kết thúc vòng bảng và lần thứ hai là sau khi vòng tứ kết khép lại.

Sự điều chỉnh này đồng nghĩa với việc các cầu thủ chỉ bị treo giò do tích lũy thẻ nếu nhận đủ hai thẻ vàng trong giai đoạn vòng bảng, hoặc trong chuỗi các trận knockout từ vòng 32 đội đến hết tứ kết. Khi bước vào vòng bán kết, toàn bộ thẻ vàng trước đó của các cầu thủ (trừ những người đang phải thụ án thẻ đỏ) sẽ được xóa hoàn toàn. Quy định mang tính nhân văn này giúp loại bỏ nguy cơ các ngôi sao lớn phải bỏ lỡ trận chung kết World Cup chỉ vì vô tình nhận thêm một thẻ vàng ở vòng bán kết.

Cuối cùng, để giảm thiểu tối đa các tranh cãi và sai sót của trọng tài, công nghệ VAR tại World Cup 2026 sẽ được mở rộng quyền hạn. Các trọng tài video giờ đây được phép can thiệp và kiểm tra kỹ lưỡng cả các tình huống dẫn đến thẻ vàng thứ hai (thẻ đỏ gián tiếp) hoặc những trường hợp phạt nhầm người, đảm bảo tính công bằng tuyệt đối cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.