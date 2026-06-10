Quang Hải, Văn Hậu bảnh bao trong ngày cưới của Cao Pendant Quang Vinh: Doãn Hải My, Chu Thanh Huyền hội ngộ

Dàn cầu thủ đến chúc mừng hạnh phúc của hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh.

Sau một mùa giải thăng hoa và cùng Câu lạc bộ Công an Hà Nội (CAHN) xuất sắc lên ngôi vô địch V.League, hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh đã chính thức bước vào một bước ngoặt mới của cuộc đời. Ngay sau trận đấu cuối cùng của mùa giải kết thúc, cầu thủ sinh năm 1997 đã tranh thủ quãng nghỉ ngắn ngày trước khi hội quân cùng Đội tuyển Quốc gia Việt Nam để tổ chức hôn lễ với bạn gái lâu năm Solange vào ngày 9/6.

Đám cưới của Quang Vinh và vợ diễn ra ở Đà Nẵng

Cặp đôi cùng 2 con hạnh phúc trong ngày cưới

Dàn cầu thủ đến chúc mừng

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Đám cưới của cặp đôi được tổ chức tại một khách sạn sang trọng ở thành phố biển Đà Nẵng, với sự tham gia của khoảng 100 khách mời bao gồm người thân, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết. Không gian lễ cưới được thiết kế độc đáo theo phong cách hòa quyện giữa ba nền văn hóa Á - Âu - Phi. Sự giao thoa đặc biệt này xuất phát từ chính nền tảng xuất thân của cô dâu và chú rể trong khi tuyển thủ ĐT Việt Nam mang hai dòng máu Việt - Pháp, thì người bạn đời Solange của anh lại mang dòng máu lai Pháp - Ghana.

Hôn lễ ấm áp tại Đà Nẵng chính là cái kết viên mãn cho hành trình tình yêu kéo dài gần một thập kỷ của cặp đôi. Trước đó, vào năm 2025, Quang Vinh từng khiến người hâm mộ vô cùng thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc cầu hôn thành công bạn gái trên trang cá nhân. Trải qua nhiều năm gắn bó, cặp đôi hiện đã có với nhau hai thiên chức đáng yêu một bé gái 5 tuổi và một bé trai 3 tuổi.

Ảnh cưới của Quang Vinh và vợ

Sinh ra và lớn lên tại Pháp, Cao Pendant Quang Vinh từng thi đấu tại Ligue 2 (Pháp) trong màu áo Sochaux, Quevilly-Rouen và giải nhà nghề Mỹ MLS trong màu áo New York Red Bulls. Sau khi chính thức nhận quốc tịch Việt Nam, anh nhanh chóng khẳng định tài năng và trở thành một trong những hậu vệ trái xuất sắc nhất V.League. Ngay sau ngày vui trọng đại này, Cao Pendant Quang Vinh sẽ hội quân cùng các đồng đội ở ĐT Việt Nam để chuẩn bị cho chiến dịch ASEAN Cup sắp tới.

Ảnh: FBNV